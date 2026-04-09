後付け電気錠ユニットで新しいビジネスのご提案。

タカハ機工株式会社

タカハ機工株式会社（本社：福岡県飯塚市）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春 2026」に出展いたします。

当社ブース（W25-22）では、工事・改造不要で既存設備をそのままスマート化できる

「後付け管理ユニット」シリーズ全8展示に加え、今回初公開となるPayPay対応無人販売ソリューション「スグスト」の実機をご体験いただけます。省人化・セキュリティ強化・無人販売ビジネスへの参入を検討されている企業・エンジニアの皆様に、ぜひ足をお運びいただきたいと思います。

本日のカンファレンスは、金庫、筐体製造・販売メーカー様、食品メーカー様、医療関係、建設業界、施設運営、自治体、学校他あらゆる事業分野にご活用いただける内容です。

▮ ■ 展示会情報

展示会名 Japan IT Week 春 2026（スマート工場 EXPO 春 内）

会期 2026年4月8日（水）～ 10日（金）

会場 東京ビッグサイト 西4ホール

ブース番号 W25-22（タカハ機工株式会社）

入場 無料（事前登録制） ※入場招待状は当社HPよりダウンロード可

▮ ■ 展示ラインナップ ─ 8つのソリューションを一挙公開

「後付け」という発想で、高額な設備投資なしに既存環境をDX化。

業種・用途を問わず導入できる多彩なソリューションを展示します。

★ 注目展示１. 無人販売 冷凍・冷蔵庫「スグスト」 ≪ 今回初公開！ ≫

低コストで始める、無人販売ビジネス。冷蔵庫がそのまま売り場に。

- 工事不要・コンセントに挿してネットワーク接続するだけで即日稼働- PayPay・クレジットカード対応 ─ QRコードを読取り、商品選択後決済完了、扉が自動解錠- スマホで売上・在庫をリアルタイム確認。補充作業以外は完全無人で運営可能- 飲食店のトッピング販売、オフィスの福利厚生、店舗レジ横など幅広いシーンに対応- 参考価格：冷蔵(凍)庫 ＋ 20万円（別途月次利用料）- 予約受付中（先行予約受付中ー7月頃出荷予定）【無人販売に革命―ちょっとしたスペースにコンセントさえあればすぐにストアを開店できます】

★ 注目展示２. 無人販売冷蔵庫「Square連携版」

- Square端末を使ったオールインワン無人販売機。現金・クレジット・QRコード・交通系・タッチ決済に対応- Squareアカウントと連携し、商品・在庫登録から売上確認まで一元管理- 自販機と異なり設置工事不要 ─ イベントなど一時的な設置にも最適- 予約受付中（7月中旬頃出荷予定）【専用端末で自社メーカーの販促や社内の福利厚生に】

■ その他の展示ソリューション

薬品庫・保管庫DX

ICカードで解錠、履歴はGoogleシートに自動記録

▸ 従業員証・交通系ICカードで即時解錠

▸ 解錠履歴（日時・ID）をGoogleスプレッドシートにリアルタイム記録

▸ 専用APIで遠隔管理も可能

病院・薬局・危険物取扱業者向け。参考価格：筐体＋10万円

【法令対応支援システムで手書きの記録も不要】

🔑 鍵管理DX

物理キーの受け渡しを完全無人化

▸ ICカード・専用アプリ(BLE)で物理キーを保管・取り出し

▸ 受渡・貸出・返却の履歴を自動ログ

▸ 月額なし。自由に組み合め鍵管理ユニット

学校・スポーツ施設・工場向け

🧳 キャリーケース一時保管

ホテル・駅・イベント会場に設置工事不要

▸ 任意のICカードをかざしてワイヤーロック ─ ICカードで取り出し

▸ 最大16個まで同時保管可能

▸ 設置工事不要・時間帯貸しも可能

FeliCa/MYFARE対応、課金式カスタムも可

荷物保管庫（既存ロッカースマート化）

3万円のロッカーがスマートロッカーに

▸ Bluetooth通信基板内蔵の電気錠を後付けするだけ

▸ 専用アプリで解錠・管理。アプリ開発仕様書も提供可

▸ オフィス・更衣室などのロッカーに最適

🤖 AGV用ロック機能

引張強度1トン。AGVドッキング専用超強力電気錠

▸ AGV・AMRが100kg～1tの台車を牽引するためのロック

▸ 搬送後は通電で切り離し ─ AGVのみ自動帰還

▸ ロック検知センサー内蔵。カスタム対応可

参考価格：15～20万円（受注生産）

🍔 店舗受取BOX（UBO社製品）

タカハ電気錠採用。並ばずに商品を受け取れる

▸ スタッフがBOXに入れるだけ、受取人はQRで自動解錠

▸ 大手ファーストフード店、大手鉄道会社、各社デリバリーサービスで導入実績あり

▸ Wifi・オフライン対応。営業時間外受け取りも可能

※タカハ機工の電気錠採用製品として参考展示

【荷物を預けて手軽にGO】【店舗での受け取りは無人でGO】【AGVで1tまでの棚をロックしてGO】

▮ ■ タカハロック NEWシリーズも展示

ソレノイド専業メーカーが開発した「薄型・頑丈・日本製」の電気錠シリーズ。既製品への組み込みからOEM/ODMまで対応。

【新製品シリーズは他社にないラインナップ】



🎤 無料カンファレンス登壇のお知らせ

「日本初！システム電気錠で“簡単”実現！！

～無人販売ビジネス・スマートセキュリティ（施/解錠、ログ管理）・社内DX～」

【新しいビジネスのご提案をさせていただきます】

日時：2026年4月9日(木）14:00～14:45

セッションID：ITW-34

登壇者：戦略開発部 部長 大久保 泰宏

参加費：無料（事前申込制・席数限定）

申込方法：https://takaha-lock.com/post-1759/

▶ 電気錠×DXのビジネス活用事例や導入ノウハウを惜しみなく公開します。担当エンジニア・DX推進担当者の方は特にご聴講をお勧めします。席数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。

↓こんな方におすすめ

★無人販売・省人化を検討中の企業

飲食店・オフィス・小売店など

▸ 既存の冷蔵庫・ロッカーをそのまま活用したい

▸ 初期投資を最小限に抑えてキャッシュレス販売を始めたい

▸ 無人店舗・24時間販売を低コストで実現したい

★セキュリティ強化・DX推進担当者

病院・学校・工場・研究施設など

▸ 薬品庫・保管庫への入退室ログを自動化したい

▸ 鍵の受け渡し業務を無人化・効率化したい

▸ 既存設備を壊さず低コストでICカード認証を導入したい

★機器・システムを開発するエンジニア

ロボット・IoT・スマートデバイスメーカーなど

▸ AGV・AMR用の堅牢な連結ロック機構を探している

▸ OEM/ODMで薄型・頑丈な電気錠を採用したい

▸アプリ開発仕様書の提供を受けてシステム統合したい

★ホテル・施設運営事業者

宿泊施設・イベント会場・駅ナカ施設など

▸ キャリーケース預かりサービスを工事なしで始めたい

▸ 既存ロッカーをスマートロッカー化したい

営業時間外の荷物・商品受け渡しを無人化したい



ご来場特典

製品カタログや数量限定のノベルティグッズをご用意しております。

ぜひお早めにお越しください。

▮ ■ タカハ機工株式会社について

福岡県飯塚市に本社を置くソレノイド専業メーカー（1981年創業・創業46年）。金型から全ての部品を国内自社工場で製造する「一貫生産システム」により、高品質・短納期・競争力ある価格を実現。「薄型・頑丈・日本製」のソレノイド電気錠「タカハロック」シリーズは、国内外の多様な製品に採用されています。OEM・ODMにも積極的に対応しており、製品開発の初期段階からご相談いただけます。

▮ ■ 本件に関するお問い合わせ

会社名及び担当部署 タカハ機工株式会社 営業部 大久保泰宏

所在地 〒820-0111 福岡県飯塚市有安958-9

TEL 0948-82-3222（営業時間：平日 9:00～17:30）

製品HP https://takaha-lock.com

スグストHP https://www.sugusuto.com

問い合わせ https://takaha-lock.com/contact/

展示会HP https://www.japan-it.jp/spring/

─── 以上 ───