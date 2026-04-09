多様な分野で活躍するアーティストを迎え、創作活動を支援するレジデンスプログラムエースホテル「アーティスト・イン・レジデンス 2026-2027」開催決定のお知らせ！

NTT都市開発ホテルマネジメント株式会社 エースホテル京都(R) Hearst Holdings, Inc.

エースホテル京都（所在地：京都市中京区、総支配人：池内志帆）は、この春、日本のカルチャー＆ライフスタイル誌『BRUTUS（ブルータス）』を新たなキュレーションパートナーに迎え、国内外で活躍するアーティストを招聘するプログラム「アーティスト・イン・レジデンス（AIR）2026-2027」を始動いたします。

過去10年以上にわたり、さまざまな分野から数百人に及ぶアーティストを迎え、世界各地のエースホテルにおいて新たな作品の創作・発表の場を提供してきたAIRプログラムは、本年も引き続き、芸術的な革新と多様な表現の可能性を支援してまいります。また本プログラムは、ブルックリン、シドニー、パームスプリングスの各エースホテルにおいても、それぞれのキュレーションパートナーとともに展開され、グローバルにその取り組みを広げていきます。

2014年にエースホテル・ニューヨークでスタートした「アーティスト・イン・レジデンス（AIR）」は、クリエイティブ集団やアート機関、キュレーターとのパートナーシップのもと、世界中のアーティストを各地のエースホテルへ招きます。滞在期間中、アーティストにはホテルの客室をスタジオとして提供し、創作に没頭できる時間と空間を用意。完成した作品は館内で展示され、一般公開されます。

キュレーションパートナー（2026/2027）

- エースホテル・ブルックリン：Field Meridians（コミュニティ／環境にフォーカスしたアーティストコレクティブ）- エースホテル京都：BRUTUS（カルチャー＆ライフスタイル誌）- エースホテル・シドニー：University of New South Wales Gallery（ニューサウスウェールズ大学が運営するアート機関）- エースホテル & スイムクラブ・パームスプリングス：Known Gallery（現代アートギャラリー）

これらのパートナーと連携し、各ホテルにおける展示および関連プログラムを共同でキュレーションしてまいります。

■キュレーションパートナー：BRUTUS（ブルータス）

『BRUTUS』は、1980年創刊の総合カルチャー誌。ファッション、アート、デザイン、食、旅、音楽など、幅広いテーマを独自の視点で切り取り、「いま」を生きるための良質なライフスタイル提案を続けています。時代の空気を捉えた特集と、洗練されたビジュアルで、カルチャーに敏感な読者から支持を集めています。

発行：株式会社マガジンハウス

URL: https://brutus.jp/(https://brutus.jp/)

Instagram: https://www.instagram.com/brutusmag/(https://www.instagram.com/brutusmag/)

■エースホテル京都 「アーティスト・イン・レジデンス(AIR) 2025-2026」参加アーティストの紹介

(R) Hearst Holdings, Inc.今津 聡子Noritake花井 祐介小林 エリカ

今津 聡子（Satoko Imazu）

ギャラリー展示：5月1日～7月31日

写真家 写真家・若木信吾氏に師事後、2004年に独立。主に雑誌やカタログ、広告などで旅やポートレイト撮影を中心に活動。『日常』をテーマに、今回の京都滞在では地元の人々が思い思いに過ごす「京都御所」に着目した作品を制作。

インスタグラム｜https://www.instagram.com/satoko_imz/

Noritake

ギャラリー展示：8月1日～10月31日

イラストレーター モノクロドローイングを軸に国内外で広く活動。集英社文庫「よまにゃ」や廣榮堂武田「きびだんご」のパッケージイラストなどを手掛ける。京都滞在中に感じられる物や事をドローイングで表現する予定。

インスタグラム｜https://www.instagram.com/noritake_org/



花井 祐介（Yusuke Hanai）

ギャラリー展示：11月1日～1月31日

アーティスト 独特な線とユニークなキャラクターで国内外問わず活動。京都の街を歩き気付いたことをスケッチし、そのスケッチした紙で壁を埋め尽くす展示や、「覗き見」をコンセプトにした小さい小屋も制作予定。

インスタグラム｜ https://www.instagram.com/hanaiyusuke/



小林 エリカ（Erika Kobayashi）

ギャラリー展示：2月1日～4月30日

作家、アーティスト 目に見えないもの、時間や歴史などを手がかりに、史実とフィクションを織り交ぜた作品を制作。小説『女の子たち風船爆弾をつくる』で第78回毎日出版文化賞を受賞。ベルリン・ビエンナーレなど国内外での展示も多数手掛ける。

インスタグラム｜ https://www.instagram.com/erikakobayashiek/

■アーティスト・インレジデンスとは

2014年にエースホテル・ニューヨークで開始した「アーティスト・イン・レジデンス(AIR)」は、クリエイティブ集団やアート機関とのパートナーシップのもと世界中のアーティストを各地のエースホテルに招き、一ヶ月間作品制作のスタジオとしてホテルの一室を提供し、創作のための時間と空間を与えられたアーティストの作品は、滞在するエースホテルに展示され、一般公開するアーティスト支援プログラムになります。

エースホテルは長い間、先見性を持ち、創造性と反骨精神でその土地に命を吹き込むアーティストや作家の方々－を称えてきました。数年にわたり、このプログラムはニューヨーク以外のエースホテルにも拡大し、幅広い分野から何百人ものアーティストが参加するようになりました。参加アーティストは、このプログラムの一環として、エースホテルの客室で音楽の制作や録音、詩や手紙、短編小説の執筆、スケッチ、写真撮影、映像撮影、絵画、彫刻などを行ってきました。

■エースホテル京都について

名 称：エースホテル京都（日本語表記） ／ Ace Hotel Kyoto（英語表記）

所 在 地：京都府京都市中京区車屋町245-2 新風館内

開 業 日：2020年6月11日

総 客 室 数：213室(客室部分2階～7階、保存棟26室、増築棟187室)

料 飲 施 設：レストラン3店舗、コーヒーショップ1店舗

その他施設：オリジナルグッズショップ、ギャラリー、宴会場1、会議室3、ルーフトップ、屋上庭園、フィットネス・ジム、フォトブース

駐 車 場：なし

ホームページ：https://jp.acehotel.com/kyoto/(https://jp.acehotel.com/kyoto/)

LINE公式アカウント：https://lin.ee/t2Y6HcB(https://lin.ee/t2Y6HcB)

（レストラン、イベント、宿泊のお得な情報やLINE限定のコンテンツを配信）

外観レセプションロビー

＜ホテル概要＞

1999年アメリカのシアトルで若いクリエイター集団によってスタートして以来、現在全世界に8店舗をホテルを展開。アートや音楽を軸に、クリエイティビティあふれるインテリアデザインや、広く開かれたロビースペースの活用などで、旅行者だけでなくコミュニティと結びついたそれまでになかった形のホテルとして日本でも注目を浴びてきたホテル。エースホテル京都は初のアジア及び日本出店となる。

エースホテル京都は、著名建築家・隈研吾氏、長年のパートナーであるコミューンデザインとのコラボレーションにより、「East Meets West（イースト ミーツ ウエスト）」というコンセプトのもとデザインされた。日本とアメリカ西海岸のアーティストや職人によるクラフト、自然、地域の素材、カスタムアートなど「美的哲学、アイデアと伝統」がバランスよく融合された、新しい感覚の空間・アート作品を、宴会場、客室だけでなく館内のいたる所に配置する。

そのほか、エースホテルのリテールショップと専用アートギャラリーを含むインスピレーション溢れるロビー、受賞歴のあるパートナーシェフ、ウェス・アヴィラ、ケイティ・コール、マーク・ヴェトリ率いる3つの個性的なレストラン、ホワイトオーク材を使用した広々としたグリッドや庭園の中庭を見渡せる全面ガラス張りの壁など、細部にまでこだわったフレキシブルなイベントスペース、日本初のスタンプタウン・コーヒー・ロースターズのカフェ、緑豊かな中庭など、エースホテル京都は、地元の人々や観光客に友情、発見、文化交流の場を提供する。