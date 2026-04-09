トウ・キユーピー、「たいせつな　あなたを　いたわる。」をパーパスに制定。自分や周囲の人を、大切に、“いたわる”社会へ

株式会社トウ・キユーピー

キユーピー株式会社のグループ会社で、キユーピーグループの公式通販ショップ「キユーピーウエルネス」を運営する株式会社トウ・キユーピー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷川和正）は、このたび企業としてのパーパスステートメント「大切な あなたを いたわる。」を制定しました。

本パーパスは、これまで大切にしてきたブランドステートメント「ていねいに、美しく、生きる。」という価値観を土台に、企業としての社会的な意義とお客様への約束をあらためて定義したものです。

■策定の背景と想い

トウ・キユーピーが考える「ウエルネスな生き方」とは、単に健康であることにとどまらず、心と体をケアし、ときには立ち止まりながら、毎日をていねいに前向きに生きることです。

株式会社トウ・キユーピーはこれまで、ヒアルロン酸や酢酸菌などキユーピー株式会社の独自技術を活かした商品を通じて、お客様の暮らしに寄り添ってきました。また、ブランドステートメント「ていねいに、美しく、生きる。」のもと、一人ひとりが本来もっている健やかさを引き出し、からだの内と外から自然な美しさを育めるよう、お客様に寄り添うヘルスケアパートナーであることを目指してきました。

そして今回、この価値観をさらに一歩進め、企業として社会に対して果たすべき約束として言語化したものが、「大切な あなたを いたわる。」というパーパスステートメントです。

「あなた」は、お客様ご自身はもちろん、その先にいるご家族や大切な人へと広がっていく存在です。自分を大切にすることが、誰かをいたわることにも繋がっていく--。

私たちは、その連鎖を支える存在として、健康や美容面からお客様をいたわる商品とサービスを届けてまいります。

■パーパスステートメント

「大切な あなたを いたわる。」

私たちは、ウエルネスとは単に健康であることにとどまらず、心と体をいたわりながら前向きに生きることだと考えています。

忙しい日々の中で後回しになりがちな「いたわる」という行為そのものに価値があると捉え、この言葉に、自分自身と大切な人の両方を支える存在でありたいという想いを込めました。

■今後の取り組み

本パーパスのもと、キユーピーウエルネスは「ほんとうの美しさは、健康から生まれる。」という考えを軸に、確かな製品とサービスを通じて、以下の取り組みを推進してまいります。

・からだの内外から健康美を支える商品開発

ヒアルロン酸・酢酸菌などのキユーピー(株)の独自技術を活用し、エビデンスに基づいた成分と分子レベルでの設計により、心身の健やかさを土台から支える製品開発を推進します。

・“いたわる習慣”を育む情報発信の強化

コラムやオウンドメディア、SNSにとどまらず、チラシなどをはじめとする販促物や各広告を通じて正しい健康・美容情報を継続的に発信し、“いたわる習慣”の浸透を図ります。

・お客様との関係性の深化

双方向のコミュニケーションや、つながりを実感できる機会の創出を通じて、お客様との継続的な関係構築を強化します。

これらを通じて、日常の中に“いたわる”という選択を自然に根づかせ、その積み重ねが社会へと広がっていくことを目指します。

■代表コメント

株式会社トウ・キユーピー

代表取締役社長 谷川和正

私たちはこれまで、「ていねいに、美しく、生きる。」という価値観のもと、健康と美しさを支え、お客様の毎日に寄り添ってまいりました。

一方で現代は、忙しさの中で自分自身のことを後回しにしてしまいがちな時代でもあります。だからこそ今、あらためて「自分をいたわること」の大切さを、社会に届けていきたいと考えました。

今回策定したパーパス「大切な あなたを いたわる。」には、私たちが大切にしているお客様ご自身だけでなく、その先にいる大切な人までを想う気持ちを込めています。

今後も、安全・安心な商品と正しい情報発信の両面から、一人ひとりが前向きに生きる毎日を支え、“いたわり”が自然に広がっていく社会の実現に貢献してまいります。

■株式会社トウ・キユーピーについて

株式会社トウ・キユーピーは、キユーピー株式会社のグループ会社です。キユーピー株式会社が開発したサプリメントやスキンケア商品の販売を行う公式通販ショップ「キユーピーウエルネス」を運営しています。 ヒアルロン酸、酢酸菌などキユーピーグループの保有する技術や素材を使い、長年の研究によるエビデンスを持つたしかな商品を取り揃えています。 「ていねいに、美しく、生きる。」をブランドステートメントに一人ひとりが本来もっている健やかさを引き出し、からだの内と外から自然な美しさをつくっていけるよう、お客様のヘルスケアパートナーをめざしています。

■キユーピーウエルネス公式Instagram：https://www.instagram.com/kewpiewellness.official/

キユーピーウエルネスはこちら :https://shop.kewpiewellness.com/