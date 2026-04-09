AI議事録サービス「AutoMemo（オートメモ）」に、iOS、Android用ウィジェットの提供を開始

ソースネクスト株式会社

ソースネクスト株式会社（本社：東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町3階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、)より、AI議事録サービス「AutoMemo（オートメモ）」のiOS版、Android版をアップデートし、ウィジェット機能を追加いたします。

本アップデートにより、iOS、Androidのウィジェット機能に対応いたしました。これにより、アプリを起動することなく、ホーム画面からダイレクトに録音を開始できるようになりました。録音したい瞬間を逃さずに、さらにスムーズな操作体験を提供します（対象：iOS15以上、Android 8以上）。



【 ウィジェット機能について 】

■ホーム画面から1タップで即録音

スマホのホーム画面から録音ボタンを押すと、即座に録音を開始できます。「録音しよう」と思った瞬間を逃さずスピーディに記録できます。

■ウィジェットの追加方法

＜ iOSの場合 ＞

1.ホーム画面を長押しするとアプリが波打ちます。

画面上部の「編集」をタップし、「ウィジェットを追加」をタップします。

2.一覧もしくは検索から「AutoMemo（オートメモ）」のアプリを選択します。

画面下部の「ウィジェットを追加」を押すと、ホーム画面にウィジェットが追加されます。

＜ Androidの場合 ＞

1.ホーム画面を長押しします。

リストから「ウィジェット」をタップします。

2.設定可能なウィジェットの一覧が表示されます。

「AutoMemo（オートメモ）」のウィジェットを長押しします。

コピーライト表記について

製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。

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ご購入前相談窓口

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