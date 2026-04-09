大阪・関西万博で話題を呼んだ“ふしぎな石ころ”が池袋・ナンジャタウンに登場！「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」 2026年4月24日(金)～8月30日(日)まで開催！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内型テーマパーク「NAMJATOWN(ナンジャタウン)」(東京・池袋)は、株式会社村田製作所(以下、村田製作所)・株式会社ミライセンス(以下、ミライセンス)が開発した触覚デバイス「echorb(エコーブ)」を使ったアトラクション「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」を2026年4月24日(金)～8月30日(日)の期間限定で開催します。

村田製作所・ミライセンスが開発した「echorb(エコーブ)」は、特殊な振動により、あたかも引っ張られたかのような錯覚を引き起こせる触覚デバイスです。2025年の大阪・関西万博のシグネチャーパビリオンの1つ「Better Co-Being」にて、触覚を通じた没入型の共鳴体験を提供しました。同万博閉幕後、アミューズメント施設、およびアトラクションへの活用は、今回が初の取り組みです。

本アトラクションは、「echorb(エコーブ)」に導かれる園内のポイントを巡りながらヒントを集めて“ある”キーワードを導き出す街巡り謎解きアトラクションです。

大阪・関西万博で話題を呼んだ「echorb(エコーブ)」を池袋・ナンジャタウンで体験しよう！

「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」のポイント！

◆大阪・関西万博で話題を呼んだ「echorb(エコーブ)」が東京・池袋で体験できる！

◆「echorb(エコーブ)」を使ったアトラクションが体験できるのは、ナンジャタウンだけ！

◆子どもから大人まで“直感的”に楽しめる、謎解きアトラクションが誕生！

「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」お知らせページ

https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/NEWS/events/20260409.html

◆「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」開催概要

【開催期間】

2026年4月24日(金)～8月30日(日)

【開催場所】

ナンジャタウン内 福袋七丁目商店街

【料金】

パスポート(ナンジャパスポート・ナイトパスポート)、

もしくはナンジャコイン6枚(1,200円)※

【参加可能人数】

1名～3名／1グループ

【所要時間】

約20分／1グループ

※ナンジャコインでのご利用の場合、別途入園料がかかります。

◆「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」イメージ映像も公開！

バンダイナムコ アミューズメントユニット公式YouTubeチャンネル、およびナンジャタウン公式SNSでは、アトラクションイメージ映像も公開。

【動画キャプチャ】

【動画URL】

YouTube：https://youtu.be/55koi88K-0k

X：https://x.com/namjatown765

Instagram：https://www.instagram.com/namjatown_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@namjatown_official

◆「石に導かれるふしぎ体験アトラクション ナジャヴとふしぎな石ころ」ストーリー

ナンジャタウンのシンボルキャラクター・ナジャヴには、ナジャジーというおじいちゃんがいました。

ある日、ナジャジーが残したお宝コレクションの中から、ふしぎな色に光る石ころと一緒に、ナジャヴ宛の1通の手紙を見つけました。

手紙によると、昔、魔法使いの友人ムラータとナジャジーが遺跡を発掘していたところ、不思議な力を持つ「ふしぎな石ころ」を発見したとのこと。なんとその石ころには秘められたパワーがあり、それを使ってナンジャタウンのどこかに大切なお宝を隠したというのです！

しかし、隠されたお宝にたどり着くためには、石ころの力に導かれながら、いくつかの試練に挑まなければなりません。

「いったい、お宝はどこに？」

気になってしかたないナジャヴは、フェスタリアン※に「ふしぎな石ころ」を預け、お宝探しをお願いすることにしました。

さあ、石ころの導きに従って、試練を乗り越え、隠されたお宝を見つけ出そう！

※ナンジャタウンでは、お客さまを「フェスタリアン」と呼びます。

NAMJATOWN(ナンジャタウン)とは

1996年7月6日に東京・池袋のサンシャインシティに開園した屋内型テーマパークです。「街区」と呼ばれる4つの街で構成している園内には、10種類以上のアトラクションや全国のご当地餃子が楽しめる『ナンジャ餃子スタジアム』などがあります。

雨でも、晴れでも、予定が空いたその日でも。あなたの“遊びたい！”をぜんぶ叶える屋内型テーマパークです。

施設情報

NAMJATOWN(ナンジャタウン)

【住 所】東京都豊島区東池袋3-1-3 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル2F

【営業時間】10:00～21:00(最終入園 20:00)

【チケット料金】

▶入園券「ナンジャエントリー」

大人(13歳以上)1,200円、こども(4～12歳)800円

※アトラクションの利用には、別途料金がかかります。

▶アトラクション遊び放題！「ナンジャパスポート」

大人(13歳以上)3,700円～、こども(4～12歳)2,900円～

▶17時以降のご入園ならこちら！「ナイトパスポート」

大人(13歳以上)2,000円～、こども(4～12歳)1,600円～

※日によって料金が異なります。詳細は公式サイトをご確認ください。

【公式サイト】https://bandainamco-am.co.jp/tp/namja/

【公式X】@namjatown765

【公式Instagram】@namjatown_official

【公式TikTok】@namjatown_official



※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

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