Digital Arrow Partners、4/14開催の「【EC事業者必見】AI時代のEC生存戦略～最新のAI集客ノウハウ・外部専門家を活かす役割設計～」に登壇

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2026年４月14日（火）に株式会社WUUZY（本社：東京都港区、代表取締役：竹中星矢、以下WUUZY）が開催するオンラインセミナーに登壇することをお知らせいたします。

お申込みはこちら :https://www.ecnopro.jp/times/seminar-20260414#formArea

■【EC事業者必見】AI時代のEC生存戦略｜最新のAI集客ノウハウ・外部専門家を活かす役割設計とは

昨今AIの急速な進化により、これまでのEC運営における「勝ちパターン」が根本から覆っています。多くのBtoC・EC事業者において、従来の広告運用モデルが限界を迎え「AIをどう実務に組み込むべきか」という迷いの中で足踏みしてしまう課題が深刻化しています。

特に現場の「属人化」や、最新AIツールを使いこなせないまま外部へ丸投げしてしまうといった失敗パターンは、事業成長を阻む大きな要因となっています。

本セミナーは、こうした今までのバイアスを捨て、AI時代の変化に耐えうるEC運営体制を「再設計」することを目的に開催されます。

単なるツールの紹介に留まらず、2026年の集客トレンドを見据えた最新ノウハウと、AIには代替できない「人間にしかできない判断」を見極めるための役割設計を体系的に紐解きます。明日から自社の運営体制を見直すべき明確な“判断基準”を、参加者が持ち帰ることができる実務に即した構成です。

この度、本セミナーにDigital Arrow Partnersが運営する総合Webマーケティングソリューションサービスのマネージャーが登壇いたします。今回は「ECサイトの売上を伸ばすAI活用術 ～広告・SEO／GEOをAIで攻略～」をテーマに、長年培ってきたWebマーケティングの知見と、最新のAI活用ナレッジを融合させた実効性の高いアプローチについて解説します。

＜このような方にオススメ＞

・AI化の波に乗り切れていない方

・内製化したいがナレッジが無い方

・最新のAIツールを業務に落とし込めていない方

・AIを活用した業務効率化を進めたいが、何から始めればいいかわからない方

・コンサルタントや外部専門家の活用を検討しているが、選び方や使いこなし方がわからない方

・人・AI・外部リソースをうまく組み合わせて、効率的なEC運営を実現したい方

■カンファレンス概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/355_1_f542af1bca45f9cdee432e1514783a1f.jpg?v=202604091151 ]

■登壇概要

＜概要＞

・登壇日時：2026年４月14日（火） 13:20～13:40

・タイトル：ECサイトの売上を伸ばすAI活用術～広告・SEO／GEOをAIで攻略～

・登壇者：株式会社Digital Arrow Partners Digital Arrow Partners事業部 マネージャー 下小薗 匡

＜登壇者プロフィール＞

2007年新卒で大手Web専業広告代理店に入社し営業・営業マネージャーとして11年間従事。その後大手総合広告代理店のWebマーケ部門、SEOツール・コンサル企業の営業を経て、2023年6月にDigital Arrow Partnersに参画し、総合Webマーケティングソリューションサービスの組織を管掌。

■WUUZYについて

・社名：株式会社WUUZY

・本社：東京都港区芝2丁目14-5 大広ビル６F

・代表者：代表取締役 竹中 星矢

・設立：2019年8月

・事業内容： EC (イーコマース) 支援に特化したプロ人材マッチングサービス「ECのプロ」運営等

・URL：https://www.wuuzy.jp/

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/