地方から始まる「女性の声の可視化」モデル～「りあんCafe #01 ママたちのホンネお茶会」を開催

一般社団法人日本シングルマザー支援協会

一般社団法人日本シングルマザー支援協会（代表理事：江成道子）は、高知県須崎市より委託を受け運営するサテライトオフィス『りあん』にて、2026年4月25日（土）、「りあんCafe #01 ママたちのホンネお茶会」を開催いたします。

本イベントは、子育て中の女性が日常の中で感じている課題や違和感を可視化し、地域・企業・行政が共に取り組むべき社会課題として捉え直すことを目的とした対話型プログラムです。

背景：これは「特定の人の課題」ではなく、社会全体の課題

子育て中の女性が抱える悩みは、個人の問題として扱われがちですが、実際には

・働き方と子育ての両立

・情報格差

・孤立による意思決定の遅れ

・キャリアの中断と再構築

など、誰もが関係する社会構造の問題です。

日本シングルマザー支援協会はこれまでの支援活動を通じて、これらの課題がシングルマザーに限らず、既婚・未婚を問わず子育て世帯全体に共通していることを実感してきました。

だからこそ本取り組みでは、

「一部の人の支援」ではなく「社会全体で取り組む課題」へと視点を転換することを重視しています。

『りあん』とは

『りあん』は、日本シングルマザー支援協会が運営するサテライトオフィスであり、高知県須崎市より委託を受けて運営している地域拠点です。

地域の女性が

・安心して本音を話せる場

・情報とつながりを得られる場

・次の一歩を考えられる場

として機能し、単なる居場所ではなく、

行政と連携しながら、女性・子育て世帯の声を社会課題として可視化する拠点としての役割を担っています。

イベント概要：「りあんCafe #01 ママたちのホンネお茶会」

本イベントでは、日常の中で感じている不安やモヤモヤを共有し、

個人の課題を「社会の課題」として言語化していきます。

▼特徴

・少人数制で安心して話せる設計

・正解を求めない対話中心のプログラム

・子育て・仕事・生活など幅広いテーマを扱う

本取り組みは、単なる交流イベントではなく、

「現場のリアルな声を、施策やサービスに反映するための基盤づくり」として位置づけています。

企業・自治体にとっての意義

本取り組みは、企業・自治体にとっても以下の価値を提供します。

1. 生活者のリアルな声の取得

形式的なアンケートでは見えない本音を直接収集

2. 女性活躍・子育て支援施策の実効性向上

現場の課題に基づいた施策設計が可能

3. 地域課題の可視化と早期対応

潜在的な問題を早期に把握し、対策につなげる

4. 共創による新たな支援モデルの構築

行政・企業・支援団体が連携した持続可能な仕組みづくり

今後の展開

『りあん』では今後も定期的に対話型イベントを開催し、

・女性・子育て世帯の声の蓄積

・データ化・分析

・施策への反映

を進めてまいります。

また、企業・自治体との連携を強化し、

「女性の声から社会を変えるモデル」の全国展開を目指します。

イベント詳細

イベント名：りあんCafe #01 ママたちのホンネお茶会

日時：2026年4月25日（土）

会場：りあん（高知県須崎市）

詳細URL：

https://lien-susaki.com/xo_event/20260425/

日本シングルマザー支援協会について

日本シングルマザー支援協会は、女性の経済的・精神的自立を支援する一般社団法人です。

これまでのシングルマザー支援の知見を基盤に、現在は

女性全体・子育て世帯全体の課題解決に取り組む社会的プラットフォームとして活動を広げています。

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人 日本シングルマザー支援協会

URL：https://シングルマザー協会.com/(https://%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%8D%94%E4%BC%9A.com/)

子育てや働き方に関する悩みは、個人の問題ではなく社会の課題です。

『りあん』は、その声を集め、可視化し、社会につなぐことで、

誰もが安心して働き、子育てできる社会の実現に貢献していきます。