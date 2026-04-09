東海エリア初出店！「ウルフギャング・ステーキハウス 名古屋店」 2026年9月 グランドオープンが決定

株式会社WDI JAPAN

販売期間 : 2026年4月1日（水）～5月31日（日）

ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、東海エリア初となる新規店舗「名古屋店」を2026年9月にオープンします。

名古屋店においても、他既存店舗同様、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少なアメリカ牛による“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキをはじめ、本格的なシーフードメニューや世界各国から集めた1000本以上のワインをバラエティ豊かに用意、格調高くエレガントな空間でお楽しみいただきます。

“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ

プライムステーキ（2名様用）

アメリカ農務省（USDA）の格付けで最上級の品質と認定された「プライムグレード」を、専用熟成庫で長期熟成。牛肉は熟成が進むと、肉自体が持つ酵素の働きで肉質が柔らかく変化するのと同時に、タンパク質が分解されて旨み成分であるアミノ酸が増していきます。この長期乾燥熟成によって柔らかい食感と旨味が増した肉を厚切りにして、900℃のオーブンで焼き上げます。熱々の皿に乗せてサーブされるステーキの迫力はまさに圧巻。その焼きあがりは、表面はカリっと香ばしく、中からはジュワッと肉汁がしたたります。

「ウルフギャング・ステーキハウス 名古屋店」 出店概要

（2026年4月9日現在情報）

◇ 開店日：

2026年9月予定

◇ 出店場所：

〒460-8608 名古屋市中区錦一丁目19-30 名古屋観光ホテル １階

◇ ウルフギャング・ステーキハウス ホームページ：

https://wolfgangssteakhouse.jp/

「ウルフギャング・ステーキハウス」の“品質、熟成、焼き” にこだわった極上ステーキ

「ウルフギャング・ステーキハウス」では、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少な牛肉のみを使用。冷凍せずにチルドで仕入れた肉を28日間、店内の専用熟成庫で一定の温度・湿度管理によりドライエイジング。長期乾燥熟成によって旨味と柔らかさが増した赤身肉を厚切りにして、900℃のオーブンで一気にお皿ごと焼き上げ、お客様のテーブルまでそのままサーブします。



日本国内においては、六本木店、丸の内店、大阪店、福岡店に加え、25年９月に最新店舗として高輪店がオープン。また、新たなブランドとして、よりラグジュアリーな「シグニチャー」を青山に、「鉄板で楽しむ、ウルフギャング・ステーキハウスの“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキ」をコンセプトにした「Teppan」を銀座に展開しています。

◆店舗所在地

創業者 ウルフギャング・ズウィナー高輪店シグニチャー青山店Teppan銀座店六本木店

東京都港区六本木5-16-50 六本木デュープレックス M’s 1F TEL.03-5572-6341

丸の内店

東京都千代田区丸の内2-1-1 丸の内MY PLAZA 明治生命館 B1F TEL.03-5224-6151

高輪店

東京都港区高輪2丁目21番1号 ニュウマン高輪 LUFTBAUM 29F TEL.03-6459-3630

大阪店

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 10F TEL.06-6136-5658

福岡店

福岡県福岡市博多区住吉1-2-82 グランド ハイアット 福岡 1F TEL.092-292-1651

＜ウルフギャング・ステーキハウス シグニチャー＞青山店

東京都港区北青山2-5-8 青山OM-SQUARE 1F TEL.03-5843-0822

＜ウルフギャング・ステーキハウス TEPPAN＞銀座店

東京都中央区銀座1丁目8－19 ONE GINZA（旧キラリトギンザ）7階 TEL.03‐6263-0161、