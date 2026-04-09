【三井ショッピングパーク ららぽーと・ラゾーナ川崎プラザ共通】レゴ(R)サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～

開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井

ショッピングパーク ららぽーと全国20施設とラゾーナ川崎プラザでは、レゴジャパン株式会社(代表取締役社長 マイケル・エベスン／所在地：東京都港区、以下レゴジャパン)とのイベント「レゴ(R)サッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ～みんなで大舞台の1ピースに～ 」を2026年4月25日(土)～5月10日(日)の期間に開催いたします。さらに、5月5日(火・祝)アルカキット錦糸町、5月6日(水・休)ららテラス HARUMI FLAGにて、ワークショップイベントも開催いたします。

世界中がサッカーの熱狂に包まれる2026年、今春レゴ(R)エディションのラインアップとして発売される「FIFAワールドカップ(TM) 公式トロフィー」や「サッカーボール」、レジェンド選手をデザインした各製品を体験することができます。またレゴ(R)ブロックのミニトロフィーや自分だけのオリジナルユニフォームづくりなど、創造力を刺激するコンテンツを体験いただけます。豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンも同時開催。

全世代が夢中になれるレゴ(R)ブロックとサッカーの世界を、全国のららぽーとでゴールデンウィークにお楽しみください！

詳細については、特設サイトをご覧ください。

特設サイト：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/gw_lego_soccer_2026_04-05/

LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2026 The LEGO Group.

レゴ(R)サッカー 体験イベント一覧

開催施設：三井ショッピングパーク ららぽーと 20施設(TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、

立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、

愛知東郷、安城、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園、福岡)、

ラゾーナ川崎プラザ、アルカキット錦糸町、ららテラス HARUMI FLAG

開催期間：2026年5月2日(土)～5月6日(水・休)

※ららぽーとTOKYOｰBAY、甲子園、ラゾーナ川崎プラザ、アルカキット錦糸町、

ららテラス HARUMI FLAGは開催期間が異なります。

※未就学児のみでのイベント参加は、トラブルや迷子などがあった際の責任を負いかねますため、

必ず保護者同伴でのご参加をお願いいたします。

※各施設の開催日程は特設サイト

(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/gw_lego_soccer_2026_04-05/(https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/gw_lego_soccer_2026_04-05/))をご覧ください。

■ミニトロフィーをつくろう！

レゴ(R)ブロックを使い、サッカーファン憧れの「ミニトロフィー」づくりを体験できます！完成後そのままお持ち帰りいただけます。ご自宅でぜひ有名シーンの再現をお楽しみください！

※各施設、ご参加いただける人数には限りがございます。

※8歳以上の方が対象となります。

■ユニフォームをつくろう！

カラフルなレゴ(R)ブロックを組み合わせて、自分だけのオリジナルユニフォームがつくれます。完成後そのままお持ち帰りいただけます。

自由な発想で好きな選手や着てみたいユニフォームなど、思いのままにつくってみてください。

※各施設、ご参加いただける人数には限りがございます。

※6歳以上の方が対象となります。

■新製品で遊ぼう！

レゴ(R)ブロックの最新ラインアップをいち早く体験できるコーナーが登場！

スタッフによる新商品の魅力解説とともに、実際に商品で遊ぶことができます！

※全年齢対象となります。

■フォトスポット トロフィーを掲げて、優勝の瞬間を体感しよう！

大会を象徴する「FIFAワールドカップ(TM) 公式トロフィー」を活用したスペシャルフォトスポットを設置。まるでレジェンドたちと並んでいるかのような臨場感あふれる写真を撮影して、ゴールデンウィークの特別な思い出を記録に残しましょう！

※全年齢対象となります。

対象施設限定のレゴ(R)サッカーイベントも開催！

■レゴ(R)サッカー ステッカープレゼント

三井ショッピングパークアプリもしくは三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントの登録画面をご提示で、レゴ(R)サッカーステッカーをプレゼント！

さらに、みついショッピングパーク キッズクラブ会員の会員画面をご提示で、登録された人数分のステッカーをランダムで配布いたします！

ぜひ、レジェンド選手たちのステッカーをコレクションしてみてください！

※ステッカーの数には限りがございます。

※全年齢対象となります。

■レゴ(R)プールで遊ぼう！

大量のレゴ(R)ブロックに囲まれて遊べる「レゴ(R)プール」が登場！

イベントならではの開放的なプレイエリアで、ブロック遊びに没頭してみてください！

※1歳半～4歳の方が対象となります。

【開催日程・施設】各日 10:00～17:00

■5月2日(土)～5月6日(水・休)

└ ららぽーと堺、門真

■レゴ(R)サッカー スタンプラリー

館内4か所を巡ってレゴ(R)スタンプを集めるリアルスタンプラリー。

冒険しながらスタンプをコンプリートする、親子で楽しめる回遊型コンテンツです！

※全年齢対象となります。

【開催日程・施設】各日 10:00～17:00

■4月25日(土)～5月10日(日)：ららぽーと海老名、豊洲

■4月25日(土)～5月6日(水・休)：ららぽーとTOKYO-BAY

■5月2日(土)～5月6日(水・休) ：ららぽーと新三郷

SNSキャンペーン

■レゴ(R)サッカーSNSプレゼントキャンペーン

ららぽーと公式Xアカウントをフォロー＆リポスト、またはららぽーと公式Instagramアカウントをフォロー＆いいね！で、抽選で厳選の『レゴ(R)サッカー製品』が当たるキャンペーンを実施します。

■応募方法

ららぽーと公式「X」( https://x.com/lalafanlalaport(https://x.com/lalafanlalaport) )

アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をリポスト

ららぽーと公式「Instagram」( https://www.instagram.com/lalaport_official(https://www.instagram.com/lalaport_official) )

アカウントをフォロー＆キャンペーン投稿をいいね！

■実施期間

4月25日(土)～5月10日(日)

豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーン！

■ゴールデンウィークプレゼントキャンペーン！

開催期間：2026年4月25日(土)～5月10日(日)

開催内容：期間中、対象施設・店舗で3,000円(税込・合算可)以上お買上いただき、応募フォームへ

必要事項を入力のうえご応募いただいたお客様の中から、抽選で600名様に豪華賞品を

プレゼント！

応募方法：特設サイトに記載の専用フォームに必要事項をご記入の上、レシート画像をアップロードし

応募。

※レシート画像は最大3枚まで添付可。

※一部対象外店舗がございます。詳しくは各施設ウェブサイトをご確認ください。

対象施設：三井ショッピングパーク ららぽーと 20施設【TOKYO-BAY、新三郷、柏の葉、富士見、

立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、豊洲、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、

愛知東郷、安城、福岡、EXPOCITY、堺、和泉、門真、甲子園】、ラゾーナ川崎プラザ、

ライフスタイルパーク 10施設【ララガーデン（春日部、川口、長町）、

ららテラス（武蔵小杉、HARUMI FLAG、川口、北綾瀬）、アルカキット錦糸町、

ステラタウン、ラブラ万代・ラブラ２】

賞 品 ：A賞：三井ガーデンホテルズ・sequence共通ペア宿泊券(5名様)

B賞：Apple AirPodsPro3 (5名様)

DAIKIN加湿空気清浄機 ホワイト MCK556A (5名様)

カード型旅行券 JTBトラベルギフト4万円相当 (5名様)

C賞：選べる国産和牛カタログギフト 清栄(せいえい)コース (10名様)

best Gourmet(ベストグルメ) グルメカタログギフト ordener(オルデネ) (10名様)

リンベル カタログギフト トリトンコース (10名様)

D賞：ららぽーと共通 お買物・お食事券5,000円分 (460名様)

ラゾーナ川崎プラザ お買物・お食事券5,000円分 (50名様)

ライフスタイルパーク共通 お買物・お食事券5,000円分 (30名様)

キッズクラブ賞：レゴランド(R)・ジャパン・リゾート ペアチケット (10名様)

※掲載内容は予告なく変更される可能性がございます。 ※画像はすべてイメージです。

●レゴグループについて

遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びのツールです。レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界120カ国以上で販売されています。

LEGO, the LEGO logo, the Editions logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group. (C)2026 The LEGO Group.

(C) FIFA, FIFA's Official Licensed Product Logos, and all brand elements, designs and trade names of FIFA and FIFAetournaments, events and products are copyrights and / or trademarks of FIFA.

The Messi logo is a trademark of Lionel Messi. The image and name of Lionel Messi are used with permission.

CR7 and Cristiano Ronaldo are trademarks of Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. The image and name of Cristiano Ronaldo are used with permission.

The KM logo is a trademark of Kylian Mbappe Lottin. The image and name of Kylian Mbappe are used with permission.

The VJR logo is a trademark of Vinicius Junior. The image and name of Vinicius Junior are used with permission.

●三井ショッピングパーク ららぽーとについて

「三井ショッピングパーク ららぽーと」は、全国的に展開している複合型商業施設です。

運 営：三井不動産商業マネジメント株式会社(三井不動産株式会社100％出資)

【ららぽーと全国紹介】

■首都圏

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」

「三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛」

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」

「三井ショッピングパーク ららぽーと海老名」

「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと富士見」

■東海

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」

「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」

■関西

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」

「三井ショッピングパーク ららぽーと和泉」

「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと堺」

「三井ショッピングパーク ららぽーと門真」

■九州

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」

●三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザについて

2006年に開業し高感度トレンドファッションや多彩なライフスタイルを提案するセレクトショップが集結する他、ユニクロやロフトなどの大型店舗をはじめ、和洋菓子や生鮮・惣菜などこだわりの食物販スペースや食の幅広いニーズを満たすレストラン、エンターテインメントが楽しめるシネマコンプレックス、雑貨店舗や本屋などが出店しています。さらに、ビックカメラが1～4階の4フロアにわたって展開しています。

●ライフスタイルパーク

「街の賑わい」と「日常生活の彩り」をコンセプトに、スーパーや生活雑貨店などを核として、利便性の高い商業施設として、都市近郊生活者に洗練されたライフスタイルを提供する施設づくりを進めています。

「三井ショッピングパーク ララガーデン春日部」

「三井ショッピングパーク ララガーデン川口」

「三井ショッピングパーク ララガーデン長町」

「三井ショッピングパーク ららテラス武蔵小杉」

「三井ショッピングパーク ららテラス HARUMI FLAG」

「三井ショッピングパーク ららテラス 川口」

「三井ショッピングパーク ららテラス 北綾瀬」

「アルカキット錦糸町」

「ステラタウン」

「ラブラ万代・ラブラ2」