グランベルホテルズ＆リゾーツ開業20周年　最大53％オフの特別セールやSNSキャンペーンを展開

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社である株式会社グランベルホテルは、2026年4月に「グランベルホテル」ブランド誕生から20周年を迎えます。これまで支えてくださったお客様、地域の皆様、そしてパートナーの皆様への感謝の気持ちを込めて、20周年記念特別企画を実施いたします。

グランベルホテルズ＆リゾーツ開業20周年特別サイト… https://granbellhotel.com/20th_anniversary/

グランベルホテルズ＆リゾーツは、その街に集うすべての人にご満足いただける“スタイルホテル”をコンセプトに、2006年に誕生しました。20周年を記念した多彩なアニバーサリー企画の第一弾として、春・GW・夏休みの旅行予約もお得な「Thanks SALE」を開催いたします。公式サイト限定のお得なプランの販売や会員クーポンの配布を行い、レストランではその施設でしか味わえない20周年オリジナルメニューを提供するなど、20周年にふさわしい上質なホテルステイを、特別料金でお楽しみいただけます。さらに、期間中、公式Instagramにてフォロー＆「いいね」で無料宿泊が当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

これからも若者、大人、ご家族、海外からのお客様、すべての人にご満足いただける多様なホテルステイを提供できるよう追及してまいります。

■20周年記念プラン・イベント＜第一弾＞

１.公式サイト限定タイムセール 「Thanks SALE」

各施設の公式サイト限定で、通常よりもお得な特別価格の宿泊プランに加え、滞在をより充実させる特典をご用意しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/691_1_8a1c03e31b987366725cadf22f84ecaf.jpg?v=202604091151 ]

２.＜メルマガ会員限定＞お得に宿泊できる「シークレットクーポン」をプレゼント

公式サイトに登録し、メルマガ（プロモーションメール）の受信をONに設定されている会員様には、日頃の感謝を込めて、登録済みのメールアドレス宛に、対象施設で利用可能な『5％オフクーポン』をプレゼントします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/691_2_c061e2dc27617ccb4de1d4f708ad33d9.jpg?v=202604091151 ]

３.Instagram特別企画 豪華宿泊が当たる20周年記念 Instagramキャンペーン

キャンペーン対象ホテルの公式Instagramをフォローし、対象投稿に「いいね」を行うことで、1施設につき1組2名様に無料宿泊が当たります。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/16236/table/691_3_dd13ae00484feadb119d07078b7d9ec6.jpg?v=202604091151 ]

20周年記念プラン・イベント＜第一弾＞の対象施設については、下記URLよりご覧下さい

・グランベルホテルズ＆リゾーツ 20周年特設サイト

https://granbellhotel.com/20th_anniversary/

※各企画の期間・内容等は予告なく変更となる場合がございます。

■グランベルホテルズ＆リゾーツの施設を一部ご紹介▲ニュー阿寒ホテル（北海道）▲札幌ホテルbyグランベル（北海道）▲裏磐梯レイクリゾート（福島）▲ルグラン軽井沢ホテル＆リゾート（長野）▲銀座ホテルbyグランベル（東京）▲京都グランベルホテル（京都）

グランベルホテルズ＆リゾーツ ホテルブランド

施設一覧

＜北海道＞

定山渓ビューホテル

エグゼクティブスイート翆嶺

洞爺サンパレスリゾート&スパ

ザ・レイクスイート湖の栖

ニュー阿寒ホテル

札幌ホテル by グランベル

札幌グランベルホテル狸小路

すすきのグランベルホテル

札幌ファンゲートホテル

小樽グランベルホテル

屈斜路プリンスホテル※4月30日取得予定

<岩手県＞

山の神温泉 優香苑※

別墅 清流館※

＜宮城県＞

ホテル瑞鳳

ホテル瑞鳳迎賓館 櫻離宮

秋保グランドホテル

＜福島＞

裏磐梯レイクリゾート 五色の森

裏磐梯レイクリゾート 迎賓館 猫魔離宮

＜栃木県＞

那須塩原ステーションホテル※

＜東京都＞

銀座ホテル by グランベル

新宿グランベルホテル※

渋谷グランベルホテル※

赤坂グランベルホテル※

恵比寿ホリックホテル※

目黒ホリックホテル※

赤羽ホリックホテル※

虎ノ門ホリックホテル※4月24日オープン予定

＜長野県>

ルグラン旧軽井沢

ルグラン軽井沢ホテル&リゾート

＜京都＞

京都グランベルホテル

京都グランベルホテル 別館hanareya

＜大阪府＞

大阪グランベルホテル

梅田ホリックホテル

＜海外＞

ウェスティン モルディブ ミリアンドゥー リゾート（モルディヴ）

ルグラン・ゴール（スリランカ）

コロンボグランベルホテル（スリランカ）

エバ・ホテル・ワイキキ（ハワイ）

※関連会社運営ホテル

■ホテル運営会社概要

■会社名：株式会社グランベルホテル

（株式会社ベル―ナ100％子会社）

■代表 ：代表取締役社長 安野 清

■所在地 ：東京都中央区京橋2丁目13-10 京橋MIDビル 5F

■公式HP：https://granbellhotel.com/

■ベルーナ会社概要

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業