「エルフ村」「ホロライブ」「ストリートファイター」などから様々な美少女が揃い踏み！『2026年3月あみあみフィギュア月間ランキング』
大網株式会社（東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2026年3月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
※2026年3月1日から3月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成しています。
※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。
第1位：
ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第18村人 ヘイゼル 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：ヴェルテクス
●発売月：2026年6月予定
●参考価格：39,800円(税込)
●コピーライト：
(C) VERTEX
★製品の詳細はコチラ
・アンテナショップ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199634&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199633&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※画像は「アンテナショップ限定版」のものになります。
第2位：
ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：マックスファクトリー
●原作名：ホロライブ
●発売月：2027年1月予定
●参考価格：35,000円(税込)
●コピーライト：
(C) COVER
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199363&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第3位：
RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉 1/12スケール 完成品アクションフィギュア
●メーカー：蝸之殼Snail Shell
●発売月：2026年12月予定
●参考価格：11,000円(税込)
●コピーライト：
(C) SNAIL SHELL
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199774&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第4位：
「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：マックスファクトリー
●原作名：『ストリートファイター』シリーズ
●発売月：2026年8月予定
●参考価格：33,000円(税込)
●コピーライト：
(C) CAPCOM
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第5位：
天色*アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
●メーカー：アリスグリント
●原作名：天色＊アイルノーツ
●発売月：2026年12月予定
●参考価格：あみあみ限定版 30,250円(税込)/通常版 29,700円(税込)
●コピーライト：
(C)2013 YUZUSOFT/JUNOS INC.
★製品の詳細はコチラ
・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198842&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※画像は「あみあみ限定版」のものになります。
【ピックアップ！】
■B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer. 完成品フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：機動武闘伝Gガンダム
●発売月：2026年9月下旬予定
●参考価格：39,600円(税込)
●コピーライト：
(C) 創通・サンライズ
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199435&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【20位まで一覧】
■1位
ヴェルテクス・オリジナルズ エルフ村 第18村人 ヘイゼル 1/6スケール 完成品フィギュア
・アンテナショップ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199634&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199633&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■2位
ホロライブプロダクション 雪花ラミィ 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199363&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■3位
RPGEX-08 鬼巫女 次女・紅葉 1/12スケール 完成品アクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199774&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■4位
「ストリートファイター」シリーズ 春麗 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199599&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■5位
天色*アイルノーツ「真咲・ガイヤール」 1/7スケール 完成品フィギュア
・あみあみ限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198846&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198843&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198842&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■6位
KDcolle『魔法少女にあこがれて』 マジアアズール 1/7スケール 完成品フィギュア
・特装版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198912&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198910&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■7位
S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ 『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198981&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■8位
figma 強殖装甲ガイバー ギガンティックダーク(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199578&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■9位
POP UP PARADE SP 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ チハル＆マキナ 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199492&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■10位
figma Fate/Grand Order バーサーカー/モルガン(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200094&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■11位
B-style 機動武闘伝 Gガンダム レイン・ミカムラ バニーVer. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199435&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■12位
リコリス・リコイル 錦木千束 キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199490&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■13位
Gift+ 崩壊：スターレイル ヒアンシー 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199537&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■14位
ボカロ小学生「歌愛ユキ」強風オールバックVer. 完成品フィギュア
・あみあみ限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199602&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199601&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■15位
illustration by rurudo ハツネ バニーガールVer. 1/6スケール 完成品フィギュア
・限定版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199792&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版 あみあみ限定特典付き(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199793&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・限定版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199771&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199772&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■16位
ストームアリーナ ストリートファイターZERO3 豪鬼(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199373&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■17位
S.H.MonsterArts ゴジラ(1975) 『メカゴジラの逆襲』(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-198983&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■18位
リコリス・リコイル 井ノ上たきな キービジュアルVer. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199491&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■19位
TENITOL BIGぬーどるストッパーフィギュア 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん アーリャ ニットver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199454&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■20位
ドールズフロントライン2：エクシリウム スオミ 雪兎の贈り物ver. 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-199545&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Oh-ami Inc.
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■あみこ アカウント
https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)
『あみあみ』のイメージキャラクター「あみこ」が、ホビー情報から日常の様子まで情報発信中。画像＆動画で紹介するココだけのホビー情報は、業界必見!?