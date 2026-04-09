屋内アスレチック施設『トンデミ』が「千葉ロッテマリーンズ」とのコラボを実施！ 第一弾はマリーンズ推しならお得に遊べる「マリーンズ割」！ 4月10日(金)より

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする屋内アスレチック施設『トンデミ』は、「千葉ロッテマリーンズ」をスポンサードし、ZOZOマリンスタジアム近郊にある『トンデミ幕張』限定で、全3弾のキャンペーンを実施します。第1弾は2026年4月10日(金) から6月18日(木)までの期間、マリーンズファンが割引で遊べる「マリーンズ割」を開催します。店頭で千葉ロッテマリーンズのユニホーム着用やグッズ・公式戦チケット提示など、“マリーンズ推し”であることを示せば誰でも、「トンデミ幕張」のトンデミ利用料が1人あたり500円引きになるお得なキャンペーン(※1)です。

『トンデミ』は、トランポリン、クライミングなどの本格アスレチックをはじめ、「にんげんタワーバトル」など全身を使うアクティビティを多数用意しています。思いっきり体を動かして対戦したり失敗して笑いあったり、屋内施設なので天候に左右されず全力で運動ができる施設です。試合の前後や試合のない退屈な月曜日に、「トンデミ幕張」で友達・カップル・ファミリー・ファン仲間で、応援にも負けないジャンプで“マリーンズ愛”を叫び素敵な思い出をつくろう！

店内には各球団の撮影におすすめ「フォトスポット」も登場予定！第2弾以降もマリーンズファンにはたまらないキャンペーンを実施予定ですので、続報をお楽しみに！

※1…トンデミ利用のみ対象です。フリーパス・保護者入場は対象外です。

『トンデミ』は「トランポリン」「クライミングウォール」「ロープウォーク」など人気のアクティビティを取りそろえた本格的な屋内アスレチック施設です。2017年4月に1号店のイオンモール幕張新都心店を開業以来、YouTubeやテレビ番組、SNSを中心にメディアでも話題で、天候に左右されず予定を決められる点も魅力の一つです。

現在千葉、東京、神奈川、大阪、愛媛で5店舗展開し、開業以来延べ370万人のお客さまに来場いただいています(※2)。『トンデミ』は、国内の屋内型アスレチック業態の第一人者として、今後も積極的に世界中から新奇性のあるアクティビティを導入し、お客さまに“ここにしかない”新しい体験価値を提供していきます。

※2…2026年1月時点バンダイナムコエクスペリエンス調べ

千葉ロッテマリーンズ｜トンデミコラボキャンペーン第一弾「マリーンズ割」概要

[期間]

販売期間：2026年4月9日(木)～6月18日(木)

利用期間：2026年4月10日(金)～6月18日(木)

[内容]

店頭で千葉ロッテマリーンズのユニホーム着用やグッズ・公式戦チケット提示など

“マリーンズ推し”であることを示せばトンデミ利用料(90分)が1人あたり500円引き！

【料金イメージ】

A料金 2,500円 → 2,000円

B料金 2,600円 → 2,100円

C料金 2,800円 → 2,300円

D料金 2,900円 → 2,400円

さらに公式HPより事前予約で100円引き！

※料金は入場日によって異なります。

ご来店日がどの料金に該当するか公式HPをご確認ください。

■利用方法

【当日利用】

受付で「マリーンズ割」利用希望の旨をお伝えいただき、

“マリーンズ愛“が伝わるもの (ユニホーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。

【事前予約】

●公式HPより予約 ★事前予約でさらに100円引き！

１.トンデミ幕張の公式サイトより、クーポンコードを入力して予約してください。

クーポンコード…2604mlc人数

例)トンデミ利用料3人の場合：クーポンコード「2604mlc3」

※ご利用予定の人数分まとめての予約が必要です。

２.当日受付にて“マリーンズ愛“が伝わるもの (ユニホーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。

●アソビューより予約

アソビューにてチケットを購入し、

当日受付にてスマートフォンで購入時に発行されたアソビューチケットと、

“マリーンズ愛“が伝わるもの (ユニホーム、グッズ、観戦チケットなど)をご提示ください。

▽アソビューのチケット販売ページはコチラ▽

URL：https://www.asoview.com/channel/ticket/QgwJ0luMZf/ticket0000049983/

■注意事項

※トンデミ初回利用の方は別途会員登録料600円が必要です。

※身長110cm～190cm、体重20kg～120kg どちらも満たしている方が対象です。

※利用時間は90分です。

※小学生以下のお子さまには必ず保護者(高校生不可)の付き添いが必要です。

※1会計あたりトンデミ利用料が最大10名まで適用できます。

※ご来場のみなさまおそろいのうえ、まとめてのお会計、受付をお願いいたします。

※入場の際に千葉ロッテマリーンズのファンであると伝わるもの(ユニホーム・グッズ・観戦チケット等)の提示が必要です。

※アソビューでご購入された場合はスマートフォンで購入時に発行された電子チケットを表示、店頭で提示してください。

※アソビューでご購入された場合は有効期限が切れたチケットは無効となり、使用できません。当日窓口で通常料金のチケットを購入してください。

※『トンデミ幕張』でのみご利用できます。

※本キャンペーンはトンデミ利用料が対象です。

※おひとり様のご提示につき、最大10名分が対象です。

※提示いただいた方の入場は必須です。（トンデミ利用・保護者入場料いずれのご入場でも問題ございません。）

※WEBチケット割以外の他割引との併用はできません。

※本チケットの払い戻し(換金)はできません。

※キッズエリア利用料、保護者入場料の方はサービス対象外です。

※他料金プラン(フリーパス含む)、団体料金、貸切プランは対象外です。

※今後、他の方法で販売を行う可能性があります。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/loc/tondemi-makuhari/NEWS/20260409_marines.html

対象店舗基本情報

[対象店舗]

■トンデミ幕張 イオンモール幕張新都心店

〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心 エキマエモール3F

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/makuhari-shintoshin/

[トンデミ公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/tondemi/

[SNS]

■Instagram：https://www.instagram.com/tondemi_namco/

■TikTok：https://www.tiktok.com/@spaceathletic_tondemi

■トンデミ幕張公式X：https://x.com/Tondemi_namco

■トンデミ公式LINE： https://line.me/ti/p/@tondemi

[権利表記]

(C)千葉ロッテマリーンズ (C)Bandai Namco Experience Inc.

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです

(C)Bandai Namco Experience Inc.