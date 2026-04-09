Salesforce、中堅・中小企業・スタートアップ向け製品ラインナップを拡充AIエージェントプラットフォーム「Agentforce」を全プランに統合

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一、以下、Salesforce）は本日、中堅・中小企業およびスタートアップのビジネス成長を支援するため、主要製品における提供形態の刷新と機能拡充を発表しました。



本発表にともない、中小企業向けCRMプラットフォーム「Salesforce スイート(https://www.salesforce.com/jp/small-business/crm-suites/?d=cta-body-promo-8)」の全プラン（Free、Starter、Pro）への「Agentforce(https://www.salesforce.com/jp/Agentforce/?d=cta-body-promo-8)」の統合、ビジュアル分析プラットフォーム「Tableau(https://www.salesforce.com/jp/analytics/tableau/?d=cta-body-promo-8)」の無料版提供、および「Slack CRM(https://slack.com/intl/ja-jp/features/crm)」の日本での一般提供を同時に開始します。これにより、創業期のスタートアップから成長期の中堅企業まで、あらゆるフェーズの企業が、初期投資や高度な専門知識を必要とせず、先進的なAIとデータ活用基盤を即座に導入することが可能となります。



「Agentforce」をSalesforce スイートの全プランに統合し、日常業務の自動化と迅速な顧客対応を実現

中堅・中小企業向けCRMであるSalesforce スイートにおいて、最新のAIエージェントプラットフォーム Agentforceを基盤としたAI機能を、Free、Starter、Proの全プランで利用可能にしました。

- 背景： 限られた人員で営業、サービス、マーケティングを兼務する現場では、点在する情報の整理や背景確認が大きな負担となっています。こうした定型業務を削減し、本来の顧客対応に注力できる環境を整えるため、AI機能をプラットフォームへ直接組み込みました。- 機能： 複雑な設定不要で即座に動作し、顧客データに基づいた商談の自動要約や、パーソナライズされたメールの下書き作成などが可能です。日々の業務基盤である単一の環境内で、迅速なフォローアップやインサイトに基づく対応を実現します。



無償の「Tableau Desktop Free Edition」を国内提供開始し、データにもとづく意思決定を誰でも可能に

データの可視化と分析を無期限で利用できるTableau Desktop Free Editionの提供を開始します。

- 背景： 従来、高度な分析ツールは導入コストや操作スキルの壁があり、中小企業におけるデータ活用の妨げとなっていました。こうしたハードルを取り除き、あらゆる企業がデータに基づく意思決定を行えるよう、無料版の提供をラインナップに加えました。- 機能： ExcelやCSVファイルの分析に加え、データベースへの接続による分析にも対応しています。ドラッグ＆ドロップの直感的な操作で高度なビジュアル分析が可能です。ローカル環境で動作するため、機密性の高い業務データを外部に公開することなく、安全に分析・管理することができます。

「Slack CRM」を国内提供開始し、対話の中で顧客データとAIを活用した業務遂行を実現

まだCRMを導入していない中小企業向けに、仕事のための新しいインターフェースであるSlackとSalesforceをつなぐ「Slack CRM」を提供開始しました。

- 背景： チームが日常的に意思決定を行い、コラボレーションを加速させる場であるSlackとCRMの間に壁をなくすことで、組織の機動力を最大化します。対話の中でAIとデータが自然に機能する環境を提供し、すべてのコミュニケーションを直接ビジネスの成果へ繋げることを目的としています。- 機能： Slackという単一のインターフェース上で、アプリケーションを切り替えることなく、CRMデータを活用できます。本機能はSalesforce Starter Suiteを基盤として提供されており、Slack Business+プランをご利用のお客様は別途ライセンスを購入することなく、最大100名のチームメンバーで追加費用なしに共同作業を行えます。Salesforceの基本機能を活用しながら、チームでリアルタイムに顧客情報を共有し、シームレスにコラボレーションできます。

Salesforceの視点：AIとデータで中小企業の可能性を解き放つ

Salesforceは、AIやデータ活用を一部の企業に限られたものではなく、あらゆる規模の組織にとってビジネス成長の原動力となるべきものであると考えています。この考えのもと、Tableauの無料版やSalesforce スイートのStarterプランといったエントリーモデルを拡充し、創業期のスタートアップから成長期の中堅企業まで、最新のAIエージェントプラットフォーム Agentforceの先進的なテクノロジーを即座に導入できる環境を整備しました。

単発のAI導入にとどまらず、日々の業務フローにAIを深く統合することこそが、実質的な成果創出の鍵となります。本発表を通じて、「対話（Slack）」、「データの背景（Tableau / Data 360）」、そして「自律して行動するAIエージェントプラットフォーム（Agentforce）」のシームレスな融合を提示しました。この連携により、概念実証（PoC）の段階を超え、実際の現場で即座に機能する「実働するAI」の普及を強力に推進します。



詳細情報：

Salesforceスイートの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/small-business/crm-suites/?d=cta-body-promo-8)。

Agentforceの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/Agentforce/?d=cta-body-promo-8)。

Tableauの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/analytics/tableau/?d=cta-body-promo-8)。

Slackの詳細は、こちら(https://www.salesforce.com/jp/slack/?d=cta-body-promo-8)。

SalesforceスイートへのAgentforce統合に関する記事は、こちら(https://www.salesforce.com/news/stories/agentforce-in-salesforce-suites/?d=cta-body-promo-8)。

Tableau Desktop Free Editionに関する記事は、こちら(https://www.salesforce.com/news/stories/tableaudesktopfreeedition/)。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp(https://www.salesforce.com/jp/) をご覧ください。



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