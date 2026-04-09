トリプルコラボ「DAISO×ガルアワ×FINEBOYS」の新作雑貨を「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER（4月18日）」にて発表

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、2026年4月18日（土）、「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER（企画・制作：株式会社Award）」へ出展します。この出展に合わせ、アンバサダーにはゆうちゃみさんと松本怜生さんを迎え、DAISO（ダイソー）・GirlsAward（以下「ガルアワ」）・FINEBOYSがコラボした新作雑貨の発売を発表し、ガルアワ会場内DAISOブースにて先行販売いたします。また、ガルアワのDAISOステージにはDAISO公式キャラクターの「だいぞう」が登場します。

全国のDAISO店舗およびダイソーネットストアでは2026年4月28日（火）から順次発売します。

■「DAISO×ガルアワ×FINEBOYS」 Collaboration Products

「DAISO×ガルアワ×FINEBOYS」のトリプルコラボレーションから、「パステルで彩る、自由な感性。いつものおしゃれをアップデート」をコンセプトにした新作アイテムが登場します。今回のラインアップは、春らしいカラーやDAISOでは珍しいグラデーションを取り入れた日常のスタイルを鮮やかに彩る雑貨を中心に展開します。ストラップや小物入れなど、複数のアイテムを自由に”カスタム”することで、自分だけのオリジナルなコーディネートをお楽しみいただけます。アンバサダーのゆうちゃみさん、松本怜生さんによる素敵な着こなしも必見です。

■商品例

Bluetoothヘッドセット 全3種 各1,000円（税込1,100円）

完全ワイヤレスイヤホン 全3種 各1,000円（税込1,100円）

Bluetoothスピーカー（丸型） 全3種 各1,000円（税込1,100円）

ハット 全9種 各500円（税込550円）

キャップ 全9種 各300円（税込330円）

ソックス 全15種 各100～200円（税込110～220円）

レジャーシート 全2種 各500円（税込550円）

折りたたみ傘 全2種 各1,000円（税込1,100円）

ウォーターボトル 全2種 各500円（税込550円）

スマートフォン防水ケース 全2種 各300円（税込330円）

ミスト付ハンディ扇風機 全3種 各1,000円（税込1,100円）

サングラス 全9種 各100～200円（税込110～220円）

発売時期：全国のDAISO、ダイソーネットストアで4月28日（火）から順次発売

発売価格：各100～1,000円（税込110～1,100円）

ダイソーネットストア：https://jp.daisonet.com/ （4月28日（火）AM10時公開予定）

※商品により発売時期が異なります。店舗により取扱種類、在庫が異なる場合がございます。

■Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER開催概要

イベント名称：Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER

開催日時：2026年4月18日（土）開場13:00、開演14:30（予定）

会場：国立代々木競技場 第一体育館（東京都渋谷区神南2丁目1-1）

公式サイト：https://girls-award.com/

■株式会社Awardについて

日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」を年２回（春・秋）開催。日本のカルチャーを世界へ配信することを目的に、様々な規模感のイベント運営を行い、これまでにない魅力溢れるイベントを創出し、長年にわたり培ってきたリソースを最大限に活用し、新たなビジネスモデルを拡大。イベントプロデュース事業を始め、企業コラボや商品開発、PR、広告代理店事業など幅広い業務を行い、ワンストップマーケティングを可能に。今後もさらなる発展を目指し、日本のカルチャーを世界へ配信する役割を担う。

■FINEBOYS（日之出出版）について

1986年創刊の、10代～20代の男子大学生をメインターゲットとする月刊ファッション誌。「きれいめ」なカジュアルスタイルや日常に馴染むリアルクローズを提案し、若年層から絶大な支持を集める。現在は雑誌という枠組みを超え、WEBメディアの展開や人気俳優を輩出する専属モデルオーディションなど、多角的なコンテンツを発信。その発信力を活かし、ファッションから美容まで変わり続ける若者のリアルなニーズに寄り添う“バイブル”としての役割を担う。

公式サイト：https://fineboys-online.jp/

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

ダイソーネットストア https://jp.daisonet.com/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact