部署別の生成AI活用事例を解説したホワイトペーパーを公開

Peaceful Morning株式会社

AI・RPA領域におけるDX推進支援を行うPeaceful Morning株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：前田悠貴）は、企業における生成AI活用の具体例をまとめたホワイトペーパー「部署別 生成AI業務活用事例集 ― つまづきポイントと解決策も併せて解説 ―」を公開したことをお知らせいたします。

本資料では、総務・経理・営業・人事・情報システムなどの各部門における生成AIの活用ユースケースと、AI導入で企業が直面しやすい課題と解決策を体系的に解説しています。

資料をダウンロードする :https://rpahack.com/ebook/ai-usecase-work

背景

日本では人口減少に伴う人材不足が進み、企業の生産年齢人口は長期的な減少トレンドにあります。

またIT分野を中心に人材不足が慢性化しており、人を増やすだけでは解決できない構造的な課題となっています。

一方、GPT-4以降の生成AIは長文読解や要約などの精度が向上し、実務レベルで活用できる段階に到達しました。このような背景から、生成AIは単なるツールではなく業務基盤の再設計を担う技術として注目されています。

ホワイトペーパーの概要

本資料では、企業がAI導入を検討する際に参考となる以下の内容を解説しています。

1. 2026年のAIの現在地

生成AIの進化やAIエージェント化のトレンドを整理。

2. 部門別のAI活用ユースケース

総務、経理、営業、人事、情報システム部門など、部署ごとの具体的な活用方法を紹介しています。

3. AI導入でよくあるつまづき

- 目的が曖昧なまま導入してしまう- 現場に定着しない- ROIが見えない

といった課題と、その解決策を解説しています。

こんな方におすすめ

Peaceful Morning株式会社（クラウドワークスグループ）について

- 生成AIの活用事例を知りたい企業担当者- AI導入を検討しているDX推進担当者- 業務効率化を検討している経営企画部門資料をダウンロードする :https://rpahack.com/ebook/ai-usecase-work

Peaceful Morningは、『Innovation Engine ～成長を加速させるエンジンをかける～』というミッションのもと、ローコード・DX・AIなど業務自動化テクノロジーを通じて、個人や企業・社会全体の成長を支援しています。2018年の創業からRPA・AI・DXに関する専門メディア「BUSINESS HACK（旧：RPA HACK）」、RPA/AI開発者育成サービス「Robo Runner」、国内最大級の約700万名（グループ累計）が登録するRPA・ローコードプロフェッショナルマッチングプラットフォーム「DX Boost」等、自動化・デジタルトランスフォーメーション（DX）を前に進める事業を行っております。

https://peaceful-morning.com

当社は、UiPath Training Partner Award of the Yearを2年連続で受賞しております。

▼プレスリリースはこちら▼

https://robo-runner.com/uipath-japan-partner-awards-2023-training-associate-of-the-year/

※2022年9月27日付で、「個のためのインフラになる」をミッション、「人とテクノロジーが調和する未来を創り 個の幸せと社会の発展に貢献する」をビジョンとし、日本最大級のクラウドソーシング「クラウドワークス」を運営する株式会社クラウドワークスの100％子会社となりました。