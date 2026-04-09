世帯数が5年で17%増の福津市にフォーマル専門店『フォルムフォルマ』イオンモール福津に4月24日出店

株式会社東京ソワール

レディースフォーマルウェアを展開する株式会社東京ソワール(本社：東京都中央区、代表取締役社長：小泉純一)が運営するフォーマルコンセプトショップ「form forma(フォルムフォルマ)」は、

2026年4月24日（金）に、イオンモール福津に新規出店いたします。

長く住み続けられる町に暮らすファミリー層のお客様に向けてフォーマルを身近に感じていただける

店舗を提供いたします。

【出店背景】

福岡県福津市は2020年からの5年間で世帯数が26,534→31,072世帯と急増（約17%増）。

15歳未満の年少人口は11,570人と九州・沖縄の市区町村で第6位（2025年住民基本台帳）。

福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、博多まで電車で約20～30分というアクセスの良さから、子育て世代の移住先として人気を集めています。

ファミリー層の移住者増加に伴い、冠婚葬祭など家族の大切な行事に必要なフォーマルウェアの必要性が高まっているものの、福津市内ではレディースの喪服からパーティドレス、セレモニースーツ、靴やバッグまでを一箇所で揃えられる店舗は、多くありません。

こうした背景から、ベッドタウンとして注目されている福津市において、人生の節目に必要なフォーマルウェア一式を、ワンストップで揃えられる店舗として展開します。

東京ソワールは、50年以上にわたりレディースフォーマルの専門企業として、日本の冠婚葬祭文化を支えてきました。

直営店「フォルムフォルマ」は、昨年5店舗、今年は本店舗で4店舗目の出店となり、今後も積極的な拡大を予定しています。

こうした順調な出店の背景には、「フォーマルを、もっと身近に」というコンセプトのもと、専門知識とマナーに精通したアドバイザーが、お客様一人ひとりの好みやお悩みに寄り添い、最適な一着をご提案してきた接客力があります。

オープン日: 2026年4月24日（金）

店舗所在地:福岡県福津市日蒔野（ヒマキノ）6丁目16-1 イオンモール福津2F

電話番号: 050-8884‐0575

※フォルムフォルマイオンモール福津オープン記念

4/24（金）～5/6（水）： 全商品10%OFF、オープン記念商品最大50％OFF

＊セール品など一部対象外商品あり

【フォルムフォルマイオンモール福津店の特徴】

このたび出店するイオンモール福津は、約180の専門店が集積する大型商業施設です。3層吹き抜けの開放的な空間を活かし、やぐらを組み、伝統行事「鐘崎盆踊り」を開催するなど、地域に根差した取り組みを行っています。

また、最新のファッションや雑貨、アミューズメントまで幅広く揃え、日常利用から特別な買い物まで対応する“ワンストップ・ソリューション”型のモールとして、福津市内にとどまらず、宗像市、古賀市、北九州市など広域からの来館が見込まれています。

成人式をはじめ、人生の節目を大切にする文化が根付く地域において、フォーマルの装いを通じてライフステージに彩りを添え、地域のフォーマル拠点を目指します。

【提供価値】

- パーティ：気分が高揚するゲストドレスで、同窓会や結婚式を楽しめる- 夏の結婚式：新郎新婦のお母様も安心して着られる、涼しく軽いフォーマルドレスで、より思い出深い結婚式に- 葬儀：マナーを熟知したフォーマルアドバイザーに相談でき、年間通して長く使える一着が見つかる- 福津周辺在住者：家族で迎える冠婚葬祭行事を任せられるフォーマルの拠点が身近にゲストドレスブラックフォーマルフォーマル小物

公式サイト：https://formforma.jp/(https://formforma.jp/)

Instagram：@formforma_official(https://www.instagram.com/formforma_official?igsh=MTNubXZjNjNnN3pxZA%3D%3D)