大好評企画！リンツのチョコレートをたっぷり詰めて楽しめる！「PICK&MIX詰め放題」を4月10日より期間限定で開催！～推しカラーで楽しむ、6色の専用ポーチが新登場～

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社

2025年に創業180年を迎え、世界120カ国以上で愛されているスイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」の日本法人リンツ&シュプルングリージャパン株式会社（代表：福本千秋、本社：東京都港区赤坂）は、『PICK&MIX詰め放題』を2026年4月10日（金）より期間限定で開催いたします。

■大好評企画「PICK&MIX詰め放題」が期間限定で開催決定！

「リンドール」をはじめとしたチョコレートを袋いっぱいに好きなだけ詰めることができる、リンツの大好評企画『PICK&MIX詰め放題』をパワーアップして期間限定で開催いたします。今年の春の詰め放題専用バッグは、S／Mの2サイズで展開。さらに、詰めやすいようにマチがある袋へリニューアルいたしました。なお、本企画はアウトレット店舗では初開催となり、より多くのお客様にご参加いただけるようになりました。

定番フレーバー「ミルク」や季節限定フレーバー「さくら＆クリーム」、「ラズベリー＆チーズケーキ」、「ナポリタン」など、さまざまなチョコレートをたくさん詰めてお楽しみいただけます。カラフルなリンドールが描かれたレッドとブルーのポップな専用バッグは、上のジップが閉まるまで詰めることができます。ご褒美時間を楽しむためのストック用や、家族や友達とみんなでシェアする用にもピッタリです。

■カラーバリエーション豊富な6色の専用ポーチが登場！

新たに、6色のカラーから選べる専用ポーチが登場！カラーはレッド／ピンク／イエロー／ライトグリーン／ブルー／パープルの全6色で展開いたします。詰め放題で使用した後は、化粧品やぬいぐるみを入れたり、バッグに取り付けたりと、さまざまな用途でご活用いただけます。

“推しカラー”を選ぶ楽しさも加わり、詰め放題体験がより一層広がります。ぜひ店頭にてお試しください。

＜カラーポーチ 全6種類＞

レッドピンクイエローライトグリーンブルーパープル

価 格：１.PICK&MIX詰め放題 Sサイズ 3,980円（税込）

※リンドール約29粒（リンドール17粒、ジャンドゥーヤ12粒）想定で、通常より約650円お得

２.PICK&MIX詰め放題 Mサイズ 4,980円（税込）

※リンドール約42粒（リンドール24粒、ジャンドゥーヤ18粒）想定で、通常より約1,690円お得

３.PICK&MIX詰め放題 カラーポーチ6種 各4,980円（税込）

※リンドール約38粒（リンドール22粒、ジャンドゥーヤ16粒）想定で、通常より約1,070円お得

開催期間：4月10日（金）～5月31日（日）

実施店舗：全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレット

※アウトレットでの販売はMサイズのみとなり、4,900円（税込）でのご提供となります。

※オンラインショップでは詰め放題は対象外です。対象商品10点以上ご購入で専用ポーチをプレゼント

いたします。

※ご参加には会員登録が必須となります。その場で会員登録（無料）いただいた方も対象です。

※店舗によってお取り扱いのないフレーバーもございます。

※会員様限定ボリュームディスカウントとの併用はできません。

※なくなり次第終了となります。

▶︎会員登録はこちらから：https ://www.lindt.jp/f/pointprogram

【My Lindt Club マイ リンツ クラブについて】

全国のリンツ直営店とオンラインショップ（https://www.lindt.jp/）で共通して利用できるポイントプログラムです。店舗やオンラインショップをご利用いただくほど、さまざまな特典や充実したサービスをご用意しております。【My Lindt Club マイ リンツ クラブ】を通じて、より一層お得で楽しいお買い物体験をお楽しみください。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram

【リンツ公式アプリについて】

リンツポイントプログラムのご利用には公式アプリダウンロードがおすすめです。お買い物時にポイントが貯められるほか、商品やキャンペーンの最新情報、アプリ限定クーポンの配信も。リンツのショコラ体験をもっと楽しく、お得で便利にお買い物いただけるアプリとなっております。

HP：https://www.lindt.jp/f/pointprogram

【ブランド概要】

「Lindt（リンツ）」は、スイス発のプレミアムチョコレートブランドです。

リンツ＆シュプルングリー社は180年以上の歴史を持ち、チョコレート製造、販売のグローバルカンパニーとして、世界中に展開しています。日本に上陸して2025年で15年目となり、日本のお客様にもご愛顧いただいております。

リンツ公式HP：https://www.lindt.jp/

リンツ公式X：https://www.twitter.com/LindtJapan

リンツ公式Facebook：https://www.facebook.com/LindtJapan

リンツ公式Instagram：https://instagram.com/lindt_chocolate_japan

リンツ公式LINE ：https://lin.ee/59fywW4UB