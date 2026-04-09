宿場町の歴史と現代の湯治が融合する“新しい滞在体験”　下諏訪温泉「聴泉閣かめや」×「和みの湯屋つむぎ」

アルプスクリエーション合同会社下諏訪温泉 聴泉閣かめや和みの湯屋つむぎ 温泉サンドバス（砂風呂）

長野県・下諏訪温泉の老舗旅館「聴泉閣かめや」と、同じ下諏訪宿の温浴施設「和みの湯屋つむぎ」は新たに業務提携し、和みの湯屋つむぎが提供する「天香石の温泉サンドバス（砂風呂）」を組み込んだ新たな宿泊連携プランを開始いたします。本事業は、地域資源を活用した新たな観光コンテンツの創出を通じ、滞在時間の延長および観光消費の向上を図るとともに、かつて宿場町として栄えた下諏訪宿の賑わい再生に寄与することを目的として下諏訪ならではの滞在型ウェルネス体験を新たに創出します。

■ 事業の背景と目的

下諏訪宿は中山道と甲州街道が交差する歴史的な宿場町として発展してきましたが、

近年は観光形態の変化に伴い、「通過型」から「滞在型」への転換が課題となっています。

本取り組みでは、

・歴史ある宿泊施設（聴泉閣かめや）

・地域固有の温泉資源（下諏訪温泉）

・新たな体験型コンテンツ（天香石の温泉サンドバス）

これらを組み合わせることで、“歴史ある昔ながらの宿場町としての滞在文化”と“新しい

癒しのかたち”を結び直す試みです。

■ 天香石の温泉サンドバスの特徴

和みの湯屋つむぎが提供する天香石の温泉サンドバスは、九州高千穂の貴重な天然鉱石「天香石」と、下諏訪温泉の名湯「旦過の湯」の高源泉を掛け合わせた、国内でも珍しい天然温泉かけ流しのサンドバス（進化系・砂風呂）になります。

遠赤外線効果により身体の芯からじんわりと温まり、発汗を促しながら心身の巡りを整える体験は、現代人の疲労回復やリラクゼーションニーズに応える新しい“湯治”のかたちとして今注目されています。

本宿泊プランでは、老舗旅館ならではの落ち着いた滞在とともに、地域の新たな温浴文化を体験できる

特別な時間を提供します。

天然温泉を活用した新感覚の砂風呂

■ 宿泊プラン概要

・名称：天香石の温泉サンドバス体験付き宿泊プラン

・内容：聴泉閣かめやでの宿泊＋和みの湯屋つむぎでのサンドバス体験（60分）

サンドバスの後は完全個室の貸切露天風呂でゆったりとおくつろぎください。

・特典：湯あがりにはデトックス効果の高い「松葉茶」のドリンクサービス付き

・期間：2026年4月14日（火）から6月末まで

火曜日・水曜日・木曜日の平日3日間 各1組限定の特別プラン

■ 施設概要

下諏訪温泉 聴泉閣かめや

約300年の歴史を持つ本陣ゆかりの宿で下諏訪温泉を代表する老舗旅館。

諏訪大社秋宮に寄り添う唯一無二の滞在空間で歴史と風情を大切にしたおもてなしが魅力。

住所：長野県諏訪郡下諏訪町横町木ノ下3492

電話番号：0266-75-0161

公式HP： https://www.ckameya.com/

客室数：9室（全室禁煙）

収容人数：約40名

チェックイン：15:00～／チェックアウト：10:00

アクセス：JR下諏訪駅より徒歩約10分

岡谷ICより車で約15分

和みの湯屋つむぎ

天香石を用いた温泉サンドバスを提供する温浴施設。身体と心の巡りを整える新しい温浴体験を提案。サンドバス（砂風呂）と完全個室の貸切露天風呂（八ヶ岳霧ヶ峰の自然岩の岩風呂）が楽しめる。

住所：長野県諏訪郡下諏訪町湯田町3437番地1

電話番号：0266-78-3171

公式HP：https://yuya-tsumugi.com/

営業時間：10:00～19:00（不定休）

アクセス：JR中央本線「下諏訪駅」徒歩約10分

岡谷ICより車で約15分