表参道ヒルズ開業20周年企画「OMOTESANDO HILLS 20th」開催

森ビル株式会社

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長 辻慎吾）が運営する表参道ヒルズは、2026年2月に開業20周年を迎えました。開業以来、「MEDIA SHIP（メディアシップ）」をコンセプトに、施設全体を“人と人、人と空間、人と街、そして表参道と世界をつなぐメディア”と位置づけ、ファッション、カルチャー、アートに関する最先端の情報を発信し続けてまいりました。開業20周年の節目となる本年は、音楽プロデューサー/fragment design主宰の藤原ヒロシ氏をクリエイティブ・ディレクターに迎え、周年企画「OMOTESANDO HILLS 20th」を展開。2026年5月より、街と人の感性を刺激する多彩なアニバーサリーイベントを開催します。

開業20周年企画「OMOTESANDO HILLS 20th」トピックス

【VISUAL】アーティスト森本啓太氏による、表参道の街を描き下ろした周年ビジュアル

現代の都市風景を独自の光の解釈で写し出す注目の若手アーティスト、森本啓太氏を起用。同氏が表参道の街並みをモチーフに描き下ろしたビジュアルを、2026年5月より館内外に掲出し、アニバーサリーイヤーを彩ります。

【POP UP STORE】藤原ヒロシ氏ディレクションの期間限定POP UP STORE「ODORIBA」が登場

2026年5月2日（土）～7月20日（月・祝）の期間、本館 吹抜け大階段にて、藤原氏がディレクションするPOP UP STORE「ODORIBA」を展開。コンセプトストアV.A.を展開する株式会社ジュンがPOP UP STOREを運営。森本啓太氏とのコラボレーションプロダクトなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップを販売します。

【EXHIBITION】U.K.パンク誕生から50年、その軌跡を辿るエキシビション「inception (1976)」を開催

2026年5月2日（土）～5月17日（日）、本館B3Fスペース オーにて、1976年ロンドンで勃興した“PUNK”の精神と創造性を、当時の貴重なファッションやアート、写真等のクリエーションで振り返る展覧会を開催します。

■20周年企画ディレクション：藤原ヒロシ氏

本周年企画のディレクションを手がけるのは、音楽プロデューサー/fragment design主宰の藤原ヒロシ氏です。音楽、ファッション、アートなど多領域を横断し、独自の編集力で時代を切り拓いてきた存在として、国内外で高い評価を受けています。同氏は、ランドソングの制作など、表参道ヒルズ開業にも参画。20年を経て、再び同氏のディレクションのもと、これまで培ってきた情報発信拠点としての歩みを礎に、この先の未来へとつなぐ周年企画を展開します。

開業20周年企画「OMOTESANDO HILLS 20th」コンテンツ詳細

■20周年ビジュアル：森本啓太氏

周年ビジュアルには、国内外で注目を集めるアーティスト・森本啓太氏を起用しました。今回の起用は、藤原ヒロシ氏が、かねてより同氏の作品世界に注目していたことから実現しました。現代社会における都市風景やそこに集う人々を、古典的な技法と現代的な視点で描く同氏が、本プロジェクトのために表参道の街をモチーフとした作品を描き下ろしています。周年ビジュアルは、2026年5月より館内外に掲出し、アニバーサリーイヤーを彩ります。

[森本啓太氏 プロフィール]

1990年大阪生まれ。2006年にカナダへ移住し、2012年オンタリオ州立芸術大学（現・OCAD大学）を卒業。カナダで活動したのち、2021年日本に帰国。現在は東京を拠点としている。バロック絵画や20世紀初頭のアメリカン・リアリズム、そして古典的な風俗画の技法やテーマに強い関心をもち学んできた森本は、これらの伝統を参照し、ありきたりな現代の都市生活のワンシーンを特別な物語へと変貌させる。象徴的に「光」を描くことによって、その神聖で普遍的な性質を消費文化の厳しい現実と融合させ、歴史のもつ深みと現代的な複雑さが共鳴する作品を生み出している。2025年には金沢21世紀美術館で個展「what has escaped us」を開催したほか、森本の作品は、トロント・カナダ現代美術館、K11 MUSEA、宝龍美術館、Art Gallery of Peterborough、The Power Plant Contemporary Art Gallery、フォートウェイン美術館などで展示されてきた。他にコレクションとして、 滋賀県立美術館、アーツ前橋、ハイ美術館（アメリカ）、Fondazione Sandretto Re Rebaudengo（イタリア）、マイアミ現代美術館（アメリカ）がある。

■期間限定POP UP STORE 「ODORIBA」が登場

表参道ヒルズの象徴空間である吹抜け大階段にて、藤原ヒロシ氏がディレクションするPOP UP STORE「ODORIBA」を展開します。コンセプトストアV.A.を展開する株式会社ジュンがPOP UP STOREを運営。森本啓太氏とのコラボレーションプロダクトなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップを販売します。

POP UP STORE「ODORIBA」

会期：2026年5月2日（土）～7月20日（月・祝）

時間：11:00～20:00

会場：表参道ヒルズ 本館吹抜け大階段

■U.K.パンク誕生から50年、その軌跡を辿るエキシビション「inception （1976）」

セックス・ピストルズが“アナーキー・イン・ザ・U.K.”でデビューした1976年から半世紀。ロンドンで勃興した“PUNK”は当時の閉塞した英国社会への揶揄、挑発だけにとどまらなかった。その反逆的なスタイルに宿った自由な精神と先鋭的な創造性は現在も生き続け、世界中のアーティストやクリエイターにインスピレーションを与え続けている。ファッションと音楽が共謀して引き起こした“事件”とも言うべきクリエーションの数々を、50年を経た今、振り返る。

展覧会名：「inception(1976)」

会期：2026年5月2日（土）～5月17日（日）

時間：11:00～20:00

会場：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

入場料：大人2,000円（税込、現金不可）／学生および15歳～18歳無料

※[R15]本展は、当時のパンクカルチャーを忠実に再現するため、一部に過激な表現が含まれます。そのため、15歳未満の方のご入場はご遠慮いただいております。

※ご入場時に学生証や年齢確認のための身分証のご提示をお願いする場合がございます。

※会場内はキャッシュレスとなりますのでご了承ください。

※記載の内容は予告なく変更となる可能性があります。

表参道ヒルズで開催の注目イベント

■「Beautiful Sound and Design - バング & オルフセンが紡ぐ美しい音とデザインの100年」

デンマーク発のオーディオ・ビジュアルブランド Bang & Olufsen（バング ＆ オルフセン）は、2026年4月3日（金）から4月12日（日）まで、創立100 周年を記念した展覧会「Beautiful Sound and Design - バング & オルフセンが紡ぐ美しい音とデザインの 100 年」を開催。本展では、各時代を象徴するプロダクトやデザイナー、広告・ビジュアル表現を通して、機能性と美意識を両立させてきたデザイン思想を紹介します。

展覧会名：「Beautiful Sound and Design - バング & オルフセンが紡ぐ美しい音とデザインの100年」

会期：2026年4月3日（金）～4月12日（日）

時間：11:00～19:00（最終日のみ17時まで）

会場：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

入場料：無料

主催：バング & オルフセン ジャパン

協賛・協力：カリモクケース、カリモクニュースタンダード、ルイスポールセンジャパン

■大Tシャツ展 ２０２６

ただの『Tシャツ』。されど『Tシャツ』。最も身近なものであるが、人それぞれで『Tシャツ』の捉え方は様々。「大Tシャツ展 ２０２６」は、Tシャツの素晴らしさ、面白さ、奥深さをもっともっと探求したい、そんな思いを込めてセレクトしたTシャツを「ヒト」「モノ」「コト」の観点で展示構成・販売する、『Tシャツ』の世界を徹底的に追求した“買える”展覧会。

・「モノ」ヴィンテージTシャツの歴史をひも解く貴重なアーカイブTシャツの展示

・「ヒト」各界の著名人の想い出がこもったTシャツの展示

・「コト」映画、音楽、アートなど「コト」で分けられた空間にweberセレクトの選りすぐりの

1,000枚を超えるTシャツの展示・販売

企画・監修：weber

展示デザイン：TRIPSTER

図録制作：doubt everything

展覧会名：「大Tシャツ展 ２０２６」

会期：2026年7月4日（土）～7月19日（日）

開館時間：11:00～20:00（入館は閉館の30分前まで）

会場：表参道ヒルズ 本館B3F スペース オー

チケット：詳細は後日、展覧会公式サイトで公開

URL：https://tshirtten2026.exhibit.jp/

主催：朝日新聞社、weber

＜Information ／ 表参道ヒルズ 総合インフォメーション＞

【TEL】 03‐3497‐0310（総合インフォメーション 受付：11時～18時）

【ADDRESS】 〒150‐0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10

【HP】 www.omotesandohills.com

■営業時間

ショップ11:00～20:00／カフェ11:00～20:00

レストラン11:00～22:30（金曜日、土曜日は～23:00）

※レストランは翌月曜日が祝日、休日の場合の日曜日は～23:00

※一部営業時間が異なる店舗もございます。

※季節・イベントに応じて営業時間が変更になる場合がございます。

■休館日

不定休（年4日休館日あり）

■アクセス

東京メトロ銀座線、千代田線、半蔵門線「表参道駅」A2出口より徒歩2分

東京メトロ千代田線、副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」5出口より徒歩3分

ＪＲ山手線「原宿駅」表参道口より徒歩7分