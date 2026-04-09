『頭文字D THE ARCADE』大型アップデート！「Ver.3.3」4月9日(木)より全国稼働開始！
株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は、アミューズメント施設向けタイトル『頭文字D THE ARCADE（以下、頭文字DAC）』の最新バージョンとなる「Ver.3.3」を、2026年4月9日（木）より全国のアミューズメント施設にて稼働いたします。
▼『頭文字DAC』「Ver.3.3」アップデートの詳細はこちら
https://info-initialdac.sega.jp/7821/
▼『頭文字DAC』「Ver.3.3」スペシャルムービーはこちら
https://www.youtube.com/watch?v=eNaGe0NDBS4
【『頭文字DAC』「Ver.3.3」アップデート内容】
アップデート日時：2026年4月9日（木）
◆シーズン６が開幕！
Ver.3.3より、シーズン6が開幕！走行性能ブラッシュアップを実施！
更にタイムトライアルランキングが「シーズン6」で記録したタイムでのランキングへと変更となります！
▼詳細は以下のページをご確認ください。
https://info-initialdac.sega.jp/7819/
◆新コース「いろは坂(雨)」追加！
新コース「いろは坂(雨)」が登場します。タイムトライアルでは、新コースのランキングも併せて追加！ぜひランクインを目指してください。
◆新規ドレスアップパーツ追加！
新規ドレスアップパーツが複数登場します。ドレスアップトークンを集めて、自分好みの見た目にカスタマイズすることができます。
▼新規ドレスアップパーツの一覧はこちら
対象車種１.：NISSAN GT-R Premium edition T-spec（R35）
対象車種２.：CIVIC TYPE R（FL5）
新規ホイール
※車種ごとにホイール追加内容が異なります。
◆新規汎用ドレスアップパーツ追加！
すでに実装されていたドレスアップパーツが他の車種にもカスタマイズ可能に！
▼新規汎用ドレスアップパーツの一覧はこちら
※車種ごとにパーツの追加内容が異なります。
◆新レースBGM追加！
新しいレースBGM2曲が登場します！お気に入りの楽曲で峠を駆け巡ろう！
●Through the rain（Xceon Vo: Kanae Asaba）
●My initial（Xceon Vo: 小林真奈）
◆アバターパーツ追加！
新しいアバターパーツがアバターガチャに登場します。
お気に入りパーツをゲットして、おしゃれに着飾ろう！
【関連リンク】
『頭文字D THE ARCADE』公式サイト ：https://initiald.sega.jp/inidac/
『頭文字D ARCADE STAGE』シリーズ公式X（旧Twitter） ：https://x.com/initialD_AS
『頭文字D THE ARCADE』公式LINE ：https://lin.ee/wrnarsg
『頭文字D THE ARCADE』公式Youtube：
https://www.youtube.com/channel/UChJePfGTsMeiY480AxSJcbw
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