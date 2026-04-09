AVILEN、RAG活用を最大化する「生成AI時代のナレッジマネジメント研修」を提供開始

株式会社AVILEN

株式会社AVILEN（本社：東京都中央区、代表取締役：高橋 光太郎、以下「AVILEN」）は、RAG（検索拡張生成）をはじめとする生成AI活用を前提とした新プログラム「生成AI時代のナレッジマネジメント研修」の提供を開始いたしました。

本研修は、従来の「人間が見やすい資料」から、AIが情報を正しく認識・活用できるAIリーダブルなデータ形式への変革を支援する実践型プログラムです。すでに大手金融機関において行内ナレッジのRAG活用の最大化に向けて先行導入されており、実務における極めて高い有効性が確認されています。

◆「生成AI時代のナレッジマネジメント研修」とは

本研修は、社内独自の知識をAIに参照させる「RAG（検索拡張生成）」の活用を前提に、AI時代のナレッジ循環プロセスを理解し、実践・運用できる人材を育成するプログラムです。

単なるツールの使い方の学習に留まらず、ナレッジマネジメント（KM）の基礎理論から、AIが正しく回答するために必要な「データの理想的な状態」への加工技術までを2日間で体系的に習得します。

◆背景

多くの企業が生成AIやRAGを導入していますが、「回答精度が上がらない」「現場で活用されない」といった課題に直面しています。その最大の原因は、RAGの精度がモデルやツールの性能以上に、参照する「データの状態」に依存するためです。

従来のナレッジは「人間が読みやすいこと」を基準に管理されており、「一目で全体を把握できる図解（樹形図など）」や「これまでの経緯が全て網羅されたドキュメント」など、AIにとっては情報のつながりや最新性の判断が困難なものが大半です。AIを業務のパートナーとするためには、一部の管理職や専門職だけでなく、日々の業務でデータを生み出す全社員が「AIが理解しやすい形（AIリーダブル）」を意識したアウトプットを行うことが、組織全体のAI活用レベルを底上げする鍵となります。

こうした企業の課題を解決するため、本研修を提供開始しました。

◆「生成AI時代のナレッジマネジメント研修」の特徴

本研修では、RAGの仕組みという「原理原則」の理解と、実務に直結する「AIリーダブル」なデータ整備技術を両立させている点が最大の特徴です。

＜１.RAGの仕組みと「データの重要性」を本質から理解＞

単にデータの加工手法を学ぶだけでなく、「なぜAIがそのデータを読み取れないのか」というRAGの内部的な仕組みを学習します。原理を理解することで、ツールやモデルに依存せず、精度の高い回答を導き出すための「理想的なデータの状態」を自ら定義できるようになります。

＜２.「AIリーダブル」へのデータ整備プロセス＞

「RAGの精度はデータの状態で決まる」という原則のもと、非構造化データをAIが正確に抽出・理解できる形式へと修正する具体的な技術を習得します。従来の人間の読みやすさを優先したドキュメントをAI親和性の高い形式へと再構築する、AIファースト時代に必須のスキルです。

＜３.自部署の運用に直結する全6種の実践ワーク＞

「AIリーダブルなドキュメントへの書き換え演習」に加え、自部署の課題を棚卸しした上での「ナレッジマネジメント計画の策定」など、全6つの実践的なワークを実施。受講後すぐに実務の運用体制を構築できるアウトプット重視のカリキュラムです。

◆今後の展望

これからは業務の一部でAIを利用するのではなく、AIを使うことを前提に業務設計を行う「AIファースト」な思考が不可欠です。生成AI活用が当たり前になった今、AIリーダブルな形式でナレッジを蓄積・構造化することが、企業の競争力を左右します。

本研修では、RAGを導入したものの期待した成果が出なかったという企業の課題を解決し、AIエージェントが自律的に業務を支援する未来を創造します。今後は「Copilot Agent Builder」を活用した実践編など、技術の進化に合わせたプログラムの拡充を継続してまいります。

なお、社内ナレッジ活用の前段階として、まずは適切な指示出しを学ぶ「プロンプトエンジニアリング研修」とあわせて受講を検討いただくことで、より確実にAI活用の効果を最大化することが可能です。

◆ご相談・見積依頼

見積依頼・お問い合わせ

https://avilen.co.jp/gai-training/form/contact/

◆株式会社AVILENについて

社名 ：株式会社AVILEN（アヴィレン）

代表者 ：代表取締役 高橋光太郎

ホームページ：https://avilen.co.jp/

所在地 ：東京都中央区日本橋馬喰町2-3-3 秋葉原ファーストスクエア9階

設立日 ：2018年8月15日

事業内容 ：

AVILENは「データとアルゴリズムで、人類を豊かにする」をパーパスに掲げ、上場企業を中心に約1000社の企業（2026年2月末時点）に対し、AI搭載のソフトウェア開発とビルドアップパッケージ（デジタル組織の構築支援）を主軸としたAIソリューションを提供。企業のAIトランスフォーメーション戦略の策定から、AIの構築・導入、AI活用を内製化する組織構築・人材育成まで一気通貫で支援しています。