『徳治昭童画展ほっこりワールド』西日本巡回、再び博多阪急に登場

株式会社 徳治昭童画館

昨年に引き続き、福岡の博多阪急アートシップに『徳治昭童画展』が帰ってまいります。



博多は活気ある街であり、多くの皆様からエネルギーをいただきたいと考えております。

童画家 徳 治昭の重厚であたたかい童画の世界。原画でしか感じることが出来ないライブ感があります。

作家は全日程で在廊予定ですので、ぜひお立ち寄りください。



博多駅に直結しているため、お買い物ついでや雨の日でも安心してお越しいただけます。

徳治昭童画展 in 博多阪急8Fアートシップ

2026年4月15日（水）～28日（火）

開催時間：10:00～20:00（最終日は18:00終了）

開催会場：博多阪急8Fアートシップ

住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

山口市初開催！お寺で楽しむ童画の世界。

博多阪急での盛況を経て、山口市「洞春寺」にて童画展を開催

博多阪急での展示を終え、舞台は山口県へ。 山口県内では岩国に続き2度目、山口市内では待望の初開催となる童画展を、趣深い「洞春寺（どうしゅんじ）」にて開催いたします。

会場となる洞春寺は、境内に馬やヤギがのんびりと過ごし、現代的でアーティスティックな「令和大仏」が鎮座するなど、伝統とユニークな個性が共存する特別な空間です。

情緒あふれる寺院と、温かな童画の世界観が融合する、これまでにない鑑賞体験をお届けします。

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【5月5日（火・こどもの日）はワークショップデー！！】

お馴染みフィンガーペイントのワークショップを行います。

たくさんの人に楽しんでほしいです！！

「指でらいおんサンを描こう！！」ワークショップ開催！

5月5日（火）１.11:00～ ２.14:00～

定員10名ほど 参加費:550円（定員になり次第締切）

＊画材等はこちらで用意いいたします。

＊当日は汚れてもいい服装でお越し下さい。

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徳治昭童画展 in 山口県 洞春寺

2026年5月2日（土）～6日（水・振休）

開催時間：11:00～18:00

開催会場：洞春寺

住所：〒753-0082 山口県山口市水の上町５－２７ 洞春寺

問い合わせ：090-3510-5580（担当：まなべ）