昇進・昇格試験の突破を最短ルートで！　最新の出題傾向を網羅した『改訂新版　史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』を4月20日に発売

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『改訂新版 史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』（https://amzn.asia/d/007oSeZH）を4月20日に発売します。

■本当の実力を発揮するために

昇進試験において、多くの受験者が直面するのは「独特な問題形式」と「圧倒的な時間不足」です。どれほど能力が高くても、試験形式に慣れていなければ、本来の能力をスコアに反映させることは困難です。本書は、特に苦手意識を持つ人が多い非言語（数学的判断）分野に焦点を当て、短期間で解法をマスターし、スコアを最大化させるための一冊です。

■最新の出題傾向を徹底分析

好評を博した旧版を全面的に見直し、最新の出題傾向を反映。現在の試験に即した問題内容へとアップデートしました。

■本番さながらの「模擬試験」を4回分収録

NMAT、JMATそれぞれ2回ずつ、計4回分の模擬試験を収録。実際の制限時間を意識したシミュレーションが可能です。また、自分の実力がどの程度か、現在地の把握ができます。

【目次】

NMAT の概要と攻略法

JMAT の概要と攻略法

非言語分野 基本公式チェック

第1章 非言語分野【徹底攻略】

第2章 NMAT模擬試験【第1回】

第3章 NMAT模擬試験【第2回】

第4章 JMAT模擬試験【第1回】

第5章 JMAT模擬試験【第2回】

性格検査と指向検査の概要

別冊「模擬試験 解答・解説集」

【著者紹介】

大人塾（おとなじゅく）

大人のための算数・数学教室。SPI、NMAT、JMAT、玉手箱などの就職・昇進試験対策や、趣味で学ぶ、ビジネスに使える講座を開催する個別指導型のスクール。各種試験対策のEラーニング学習も提供。人生をワクワクさせる数学を教えている。2011年開講以来受講生は5,000人を超える。

岡田百合子（おかだ ゆりこ）

大手専門予備校、大学受験予備校で現代文、古文、漢文、文章理解、小論文、面接対策等を担当。仏教文化研究所東京事務所代表。『名言引用事典』（東京書藝館、外山滋比古と共著）、『ポケットカタカナ語辞典』（集英社）、『神々の事典』（大修館書店）、『説話文学事典』（勉誠社）、『仏教文学を読む事典』（佼成出版）などの項目執筆担当。

【書籍情報】

『改訂新版 史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』

著者：大人塾・岡田百合子

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：A5判／本文232ページ+別冊80ページ／2色

発売日：2026年4月20日

https://amzn.asia/d/007oSeZH

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

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