昇進・昇格試験の突破を最短ルートで！ 最新の出題傾向を網羅した『改訂新版 史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』を4月20日に発売
実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『改訂新版 史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』（https://amzn.asia/d/007oSeZH）を4月20日に発売します。
■本当の実力を発揮するために
昇進試験において、多くの受験者が直面するのは「独特な問題形式」と「圧倒的な時間不足」です。どれほど能力が高くても、試験形式に慣れていなければ、本来の能力をスコアに反映させることは困難です。本書は、特に苦手意識を持つ人が多い非言語（数学的判断）分野に焦点を当て、短期間で解法をマスターし、スコアを最大化させるための一冊です。
■最新の出題傾向を徹底分析
好評を博した旧版を全面的に見直し、最新の出題傾向を反映。現在の試験に即した問題内容へとアップデートしました。
■本番さながらの「模擬試験」を4回分収録
NMAT、JMATそれぞれ2回ずつ、計4回分の模擬試験を収録。実際の制限時間を意識したシミュレーションが可能です。また、自分の実力がどの程度か、現在地の把握ができます。
【目次】
NMAT の概要と攻略法
JMAT の概要と攻略法
非言語分野 基本公式チェック
第1章 非言語分野【徹底攻略】
第2章 NMAT模擬試験【第1回】
第3章 NMAT模擬試験【第2回】
第4章 JMAT模擬試験【第1回】
第5章 JMAT模擬試験【第2回】
性格検査と指向検査の概要
別冊「模擬試験 解答・解説集」
【著者紹介】
大人塾（おとなじゅく）
大人のための算数・数学教室。SPI、NMAT、JMAT、玉手箱などの就職・昇進試験対策や、趣味で学ぶ、ビジネスに使える講座を開催する個別指導型のスクール。各種試験対策のEラーニング学習も提供。人生をワクワクさせる数学を教えている。2011年開講以来受講生は5,000人を超える。
岡田百合子（おかだ ゆりこ）
大手専門予備校、大学受験予備校で現代文、古文、漢文、文章理解、小論文、面接対策等を担当。仏教文化研究所東京事務所代表。『名言引用事典』（東京書藝館、外山滋比古と共著）、『ポケットカタカナ語辞典』（集英社）、『神々の事典』（大修館書店）、『説話文学事典』（勉誠社）、『仏教文学を読む事典』（佼成出版）などの項目執筆担当。
【書籍情報】
『改訂新版 史上最強のNMAT・JMATよくでる問題集』
著者：大人塾・岡田百合子
発行：ナツメ社
定価：1,760円（税込）
仕様：A5判／本文232ページ+別冊80ページ／2色
発売日：2026年4月20日
https://amzn.asia/d/007oSeZH
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