長野県小海県有林J-クレジットの購入により「KANAMETO」の実質CO2排出量ゼロの取組を強化

トランスコスモス株式会社

transcosmos online communications株式会社は、提供するクラウドサービス「KANAMETO（カナメト）」において、カーボンフットプリント（CFP）を算定し、その結果に基づいて二酸化炭素（CO2）排出権（クレジット）を購入することで、実質的なCO2排出量ゼロを実現しています。その取組の一環として長野県小海県有林J-クレジットを購入し、長野県の森林整備促進に寄与しました。

写真左：長野県 林務次長 千代 登 様

写真右：transcosmos online communication株式会社 執行役員 営業部長 中島 潤

■長野県小海県有林J-クレジット購入の背景

当社は、「KANAMETO」のライフサイクル全体で排出される温室効果ガスを算定し、その結果に基づいて二酸化炭素（CO2）排出権（クレジット）を購入することでカーボン・オフセットを行い、実質排出量ゼロを実現しています。国が掲げる「2050年カーボンニュートラル」目標と歩調をあわせ、自治体のグリーン調達方針にも合致するものです。

カーボン・オフセットにあたり、J-クレジット制度（※）を活用し、地方自治体が創出した森林クレジットを中心に購入しています。

※J-クレジット制度とは、再生可能エネルギーの導入や省エネルギー設備の導入、適切な森林管理などにより削減・吸収された温室効果ガスの量を「クレジット」として国が認証する制度です。

今回、購入した長野県小海県有林J-クレジットは、小海県有林（所在地：長野県南佐久郡小海町）の森林整備によって吸収されたCO2についてＪ-クレジット制度の認証を受けたものです。当社は、長野県の森林整備推進に貢献するため、本クレジットを購入しました。

■認証書贈呈式への出席について

写真左：transcosmos online communication株式会社 執行役員 営業部長 中島 潤

写真右：長野県 林務次長 千代 登 様

当社は、2026年3月18日に長野県林業センタービルで開催された「長野県県有林J-クレジット創出プロジェクト協力企業・団体認証書贈呈式」に出席しました。

本贈呈式は、県有林J-クレジットの購入を通じて森林づくりに貢献した企業・団体に対し、長野県が認証書を贈呈するものです。

■長野県林務次長 千代 登 様からのコメント

小海県有林J-クレジットをご購入いただきありがとうございました。本クレジットの販売収入は、県有林の整備のために活用させていただき、信州の恵み豊かな森林づくりを一層進めてまいります。

■今後の展望

今後も当社は、持続可能な社会の実現に向けたサービス開発と環境配慮の推進に努めてまいります。

（参考）実質CO2排出ゼロを実現したクラウドサービス「KANAMETO」

https://kanameto.me/sustainability/

■KANAMETOについて

「KANAMETO」は、トランスコスモス株式会社とLINEヤフー株式会社、株式会社セールスフォース・ジャパンの合弁会社であるtranscosmos online communications株式会社が開発・提供する、LINEを活用した行政のDXツールです。住民が登録した情報を届けるセグメント配信や、FAQ（よくある質問）に自動応答するチャットボット、防災情報の発信、道路や公園の不具合の通報受付、マイナンバーカード交付等の窓口予約、チャットによる育児相談、粗大ごみ収集の申込受付とオンライン決済など、様々な住民サービスのデジタル化に活用されています。行政情報配信・SNSカウンセリングなどの用途で、300を超える地方自治体が有償契約中です。(URL： https://kanameto.me/)

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です

（transcosmos online communications株式会社について）

transcosmos online communications株式会社は、トランスコスモス株式会社とLINE株式会社（現LINEヤフー株式会社）の合弁会社として、2016年5月に設立されました。2017年10月には米国セールスフォース・ドットコムの投資部門であるSalesforce Venturesからも出資を受けています。LINEのプラットフォーム・ユーザー基盤とトランスコスモスの営業・開発力などを活かし、行政と住民のより良い関係構築を実現するさまざまなソリューション・サービスの提供に向けて取り組むGovTech（ガブテック）ベンチャーです。2017年9月にはLINEを活用した行政のDXツール「KANAMETO」を開発、販売を開始しています。

https://transcosmos-online.com/