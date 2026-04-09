発売40周年「星たべよ」がリニューアル！ 星のかたちの新キャラ「ほしほし」が誕生

株式会社栗山米菓

株式会社栗山米菓（代表取締役社長：栗山大河／新潟市北区）は、2026年に発売40周年を迎えたロングセラー商品「星たべよ」のパッケージを、同年4月より順次リニューアルします。これに合わせ、商品の新たなシンボルとなるキャラクター「ほしほし」が登場します。ほわほわとした見た目が特徴の「ほしほし」は、テレビ東京の人気乳幼児向け番組「シナぷしゅ」のアートディレクションを手掛ける清水貴栄氏がデザインを担当し、商品を手に取る方々にとって、よりやさしく、身近なおやつでありたいという想いを体現するキャラクターとして誕生しました。この新パッケージの展開に合わせ、新ブランドサイトとX公式アカウントを開設するほか、2026年4月9日（木）より、「ほしほし」がかわいらしく動く新CMを公開します。また、発売40周年を記念して、星にちなんだ豪華賞品が当たる「星たべよ40thありがとうキャンペーン」を2026年4月1日（水）より実施しています。「ほしほし」が広げるやさしい世界観とともに、新しくなった「星たべよ」をぜひお楽しみください。

「ほしほし」キャラクタープロフィール

どこからともなく現れた、星のかたちをした生きものです。

ほわほわしています。歩くと、さくさく音がします。

ひとりぼっちが苦手なので、いつもだれかをさがして 歩いています。

「ほ」と「し」しか話せないけど、お話しするのが大好きです。

「ほしほし」が登場する新 CMストーリー（各15秒）

軽い口当たりが特徴の「星たべよ」の魅力を、「ほしほし」の愛らしい動きや仕草で表現したショートストーリーです。3種類のCMはブランドサイト上でもご覧いただけます。

＜WEB CM URL＞

「夜ぞら」篇15秒：https://youtu.be/wifc0gefAJE

「きゅん」篇15秒：https://youtu.be/6NK38vwV4pg

「ふうせん」篇15秒：https://youtu.be/KWSlnI_9In4

○「夜ぞら」篇

夜空から急スピードで落下する「ほしほし」。

「星たべよ」の食感の様に“ほわっ”とかろやかに地面にバウンドします。

○「きゅん」篇

画面の端から恥ずかしそうにこちらを覗く「ほしほし」。

頬をぽっと赤らめ、“しお”らしい姿で佇みます。

○「ふうせん」篇

風船を持つブリキのピエロを羨ましそうに横で見つめる「ほしほし」。

「ほしほし」も風船を持つと、「星たべよ」の食べ心地の様に軽やかに宙へ浮かびます。

40周年の節目に、新ブランドサイトがオープン！「ほしほし」のX公式アカウントにも注目

2026年4月9日（木）より、「星たべよ」初となるブランドサイトを公開します。40周年の節目に誕生する本サイトでは、公式キャラクター「ほしほし」のかわいい世界観で、製品の魅力はもちろん、ここでしか手に入らない壁紙データやオリジナルグッズ情報など、皆さまにお楽しみいただけるコンテンツを展開します。

さらに同日、「ほしほし」のX公式アカウントも開設します。「ほしほし」の日常に寄りそった投稿を通じて、思わず心が和らぐようなひとときをお届けします。今後の発信にぜひご注目ください。

●ブランドサイト：https://befco.jp/hoshi_brand/

●X公式アカウント：https://x.com/hosihosi_1986

星にまつわる豪華賞品が当たる！「星たべよ40thありがとうキャンペーン」

2026年4月1日（水）より、抽選で星にまつわる豪華賞品が当たるキャンペーンを実施中です。対象製品を購入の上、キャンペーンサイトまたはハガキにて、レシート等の購買証明をお送りいただくことでご応募いただけます。

【キャンペーン期間】

2026年4月1日 (水) 10:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

【対象商品】

20枚星たべよ（しお味）、N星たべよ3種アソート

【賞品】

・Aコース 2,500円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 昼神温泉 ユルイの宿恵山ペア宿泊券&天空の楽園ナイトツアーペアチケット 5組（10名様）

・Bコース：1,000円(税込)以上購入

日本一の星空長野県阿智村 天空の楽園ナイトツアーペアチケット 10組（20名様）

・Cコース：500円(税込)以上購入

キャラクターグッズセット 300名様

・Wチャンス：WEB応募限定

QUOカードPay (500円分) 50名様

左から、「昼神温泉」、「天空の楽園ナイトツアー」、「ほしほしグッズセット」

※画像はイメージです。

詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。

URL：https://www.befco.jp/campaign/cp_hoshi_40th/

「ほしほし」が人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」に参加！

「星たべよ」の新たなシンボル「ほしほし」は、より多くの方に知っていただくための機会として、毎年行われるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のパートナー部門にエントリーします。更に、2026年7月にはサンリオキャラクターズとコラボレーションした「星たべよ」を発売予定です。今後の展開にもご期待ください。

投票期間：4月9日（木）11:00～5月24日（日）23:59 ※WEB投票のみ

中間発表（1～3位）：5月12日（火）13:00

結果発表（1～15位）：6月28日（日）13:00

投票方法：2026年サンリオキャラクター大賞公式サイトにアクセスし、パートナー部門のエントリーキャラクターから、好きなキャラクターを一つ選び投票

URL：https://ranking.sanrio.co.jp/partner/#profile_hoshihoshi

■商品概要

商品名：20枚星たべよ(しお味)

パッケージリニューアル：2026年4月より順次

内容量：20枚（10個包装）

商品名：N星たべよ3種アソート

パッケージリニューアル：2026年4月より順次

内容量：24枚（しお味 2枚×4袋、甘口しょうゆ味 2枚×4袋、コーンポタージュ味 2枚×4袋）

■CMスタッフリスト

CD+企画+C：松田脩

企画+PR：冨田孝行

企画+AD：和田真之介

キャラクターデザイン：清水貴栄

AD+D：西本旭宏

Pr：布施圭次郎

PM：ハインズ麻里子、佐藤史歩、沼田清風

演出：清水貴栄

人形制作+小道具：山野辺妙

撮影：AKANE

編集：桝宮公平

MIX：山本健太

美術：中野英一、中野英男

NA： 木澤智之、SAYAKA

PRディレクター：伊木遼太郎

PRプランナー：石井美帆、三木英彰

出演：ほしほし

■会社概要

社名 株式会社栗山米菓

本社 新潟県新潟市北区新崎2661番地

代表者 代表取締役社長 栗山 大河

設立 1949年2月5日

社員数 約750名（男性52%、女性48%）

資本金 8,677万円

事業内容 米菓の製造・販売

主要商品 「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」など

■コーポレートブランド「Befco（ベフコ）」とは

「Befco」は、Beika（ベイカ）・Frontier（フロンティア）・Company（カンパニー）の頭文字から名付けられたブランドです。私たちは、米菓の枠を超えた“たのしさ”と“おいしさ”と“あたらしさ”を創造し、世界中から愛されるブランドを目指しています。

■事業内容

「ばかうけ」「瀬戸しお」「星たべよ」などの米菓を製造・販売している菓子メーカー。

“たのしい・おいしい・あたらしい”をテーマに、ロングセラー商品をはじめ、時代に合わせた新しい価値提供にも挑戦しています。伝統を大切にしながら、新しい食の楽しみ方を提案し続けています。