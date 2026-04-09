ハラカド内の「MAZE」でLiSA初となる大規模展覧会を開催

東急不動産株式会社

東急不動産株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田中 辰明）は、当社および株式会社KADOKAWA、株式会社ブレイクで構成する「LiSA記念展『PRiSM』実行委員会」として、アーティスト・LiSAのソロデビュー15周年を記念した初の大規模展覧会「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」（以下、「本展覧会」）を開催することをお知らせいたします。本展覧会は、東急プラザ原宿「ハラカド」4階のイベントスペース「MAZE」にて、2026年4月17日（金）から5月10日（日）まで開催します。

LiSAの所属事務所である株式会社ソニー・ミュージックアーティスツが協力し、LiSA自ら展示企画にも深く関わり、初公開となる貴重なアイテム・映像等を多数展示します。LiSAとファンが歩んできた15年の軌跡を、圧倒的な情報密度とスケールで体感できる、体験型展覧会です。

■開催背景

テーマ“PRiSM”のもと、LiSAの15年にわたる歩みを衣装・映像・未公開資料などで体感できる展覧会を、ハラカド内のMAZEで開催します。展示のほか、会場限定のオリジナルグッズ約50点の販売、ハラカド全館で連動して実施するノベルティ企画や、広域渋谷圏※1内施設のサイネージと連動したプロモーションも展開します。

本展覧会は、当社のイベントスペースやサイネージといったエリア内メディアを活用し、事業投資やエリア連動のプロモーション協力等を行うコンテンツ開発を通じ、広域渋谷圏における都市観光の推進を目指す取り組みの一環として開催します。

※1 広域渋谷圏：東急グループが渋谷まちづくり戦略において定める、渋谷駅から半径約 2.5km のエリア

■展覧会内容

ライブ活動を軸に、LiSAがファンと築いてきた軌跡を、テーマ“PRiSM”のもと、多彩なステージの輝きと、15年の歩みを“魂で描かれた作品”として表現。衣装展示やディスコグラフィー、ライブ映像のほか、楽屋の再現、セット図やデザインスケッチ、直筆ノートなど未公開資料も多数公開し、LiSAの魅力を空間全体で伝える内容となっています。また、本展覧会限定となるオリジナルグッズも、約50点会場内にて販売予定です。

■ハラカド館内・エリア連動企画

ハラカド館内で本展覧会をお楽しみいただけるプロモーションを開催します。2,000円以上（税込）の購入でハラカド限定ノベルティをプレゼントします（対象：19店舗）。

また、会場となるMAZEやハラカドに加え、広域渋谷圏にて当社が展開する東急プラザ表参道「オモカド」、渋谷フクラス内の東急プラザ渋谷、渋谷サクラステージのサイネージ等と連動し、本展覧会オリジナル映像によるプロモーションも行います。

■開催概要

会期：2026年4月17日（金）～5月10日（日）

会場：東急プラザ原宿「ハラカド」4階イベントスペース「MAZE」（東京都渋谷区神宮前6-31-21）

開催時間：11:00～20:00（最終入場19:30）

チケット料金（税込）

前売：一般 2,300円／大学生・高校生 1,800円

当日：一般 2,500円／大学生・高校生 2,000円

限定グッズ引換券：2,400円

音声ガイド引換券：1,000円（※当日引き換えのみ）

公式サイト：https://lisaprism-exhibition.com/

チケット販売サイト：https://eplus.jp/lisa-exh/

主催：LiSA記念展「PRiSM」実行委員会

（株式会社KADOKAWA、株式会社ブレイク、東急不動産株式会社）

協力：ソニー・ミュージックアーティスツ／ソニー・ミュージックソリューションズ／SACRA MUSIC

■コンテンツ開発について

当社は、世界中から人々を惹き寄せる広域渋谷圏の魅力をさらに高めることを目指し、まちづくりに取り組んでいます。「都市観光」の領域においては、多様なコンテンツを有する外部パートナーとの協業を通じ、従来の賃貸の枠にとどまらず、イベントスペースや屋外広告、デジタル施策などを組み合わせ、街そのものを体験のプラットフォームとして活用することで、来街者の体験価値の最大化を図っています。

これらの取り組みを通じ、広域渋谷圏が日本のカルチャーや世界の先進的なトレンドをいち早く体験できるエリアとして魅力を高め、東京都におけるインバウンド訪問率1位※2を誇る渋谷エリアの国際競争力を、さらに強化してまいります。

※2 東京都産業労働局 令和６年国・地域別外国人行動特性調査

■会場概要

MAZEは、多様な価値観の揺らぎをテーマに展示やイベントを行い、原宿から新しい問いと表現を発信するカルチャーの交差点となるイベントスペースです。

公式HP：https://harakado-maze.jp/

区画面積： 929.17平方メートル （281.07坪）

開業年月：2026年2月

■ 広域渋谷圏における東急不動産の取り組み

「LIFE LAND SHIBUYA」は、東急不動産ホールディングスグループによる広域渋谷圏のまちづくりコンセプトです。渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿など、個性豊かな街々が隣り合うエリアで「人」起点のまちづくりを進め、「新しい」が生まれ続けるワクワクを届けます。

LIFE LAND SHIBUYA HP：

https://life-land-shibuya.com

広域渋谷圏のまちづくり HP：

https://www.tokyuland.co.jp/urban/area/shibuya.html(https://www.tokyu-land.co.jp/urban/area/shibuya.html)