パリ・ファッションウィーク期間中、ATON、suzusanなどこだわりの約30の日本ブランドが集結／ルミネがパリに初進出！ 「tokyo sense」 POP-UP開催

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）は、日本ブランドの魅力を世界に発信する 「tokyo sense」プロジェクトの一環として、パリ・ファッションウィーク期間中、フランス・パリにてPOP-UPを開催します。

本イベントでは、日本の伝統やものづくりの精神を現代的に表現する、約30の日本ブランドが集結。日本と世界をつなぐ場として、日本の伝統文化やものづくりの魅力を発信します。

ルミネは「日本のルミネから、世界のLUMINEへ」を掲げ、世界と日本をつなぐハブとして国内外の拠点を連携させたグローバルネットワークの構築を進めています。今回、ファッションの成熟したマーケットであるパリでPOP-UPを開催し、文化やライフスタイルの違いを踏まえながら、日本の価値を世界に向けて発信していきます。

POINT

・日本ブランドの魅力を世界に発信するプロジェクト「tokyo sense」がフランス・パリで始動！

・ルミネ初！パリ・ファッションウィーク期間中に、約30の日本ブランドが集結するPOP-UPを開催

・世界的なクリエイティブディレクターアンドレアス氏らパートナーとの連携

プロジェクト背景

ルミネは世界と日本をつなぐハブとして、国内外の拠点を連携させたグローバルネットワークの構築を進めています。本プロジェクトはその一環として、日本のブランドやものづくりの魅力を世界へ継続的に発信していく取り組みとして企画されました。

本プロジェクトのコンセプトは「Japan Sustain ―Timeless and Evolving―」。日本が古くから培ってきた精神性や、細部にまで宿る職人のこだわりといった流行に左右されない本質的な価値（Timeless）と、現代のライフスタイルやニーズに合わせて柔軟に進化し続ける日本のものづくりの強さ（Evolving）を融合し、日本文化の奥深さと現代に息づく魅力を世界に発信します。

その取り組みの一つとして、ものづくりや美意識への理解が深いファッションの都・パリでPOP-UPを開催します。文化的背景やライフスタイルの違いを感じ取りながら、日本ならではの価値を世界へ紹介し、今回の取り組みを起点に今後の展開へとつなげていきます。

POP-UP概要

本POP-UPでは、日本の伝統やものづくりの精神を現代的に表現する、こだわりの約30の日本ブランドが集結。パリ・ファッションウィーク期間中にあわせて開催し、ファッションやクラフト、ビューティーなど多彩なカテゴリーを横断し、日本ならではの美意識や価値観を体感できる場を創出します。

【開催概要】

店舗名： tokyo sense

期間：2026年6月14日（日）～7月7日（火）

場所：パリ・マレ地区

16 Rue des Minimes, 75003 Paris, France

セレクトブランド一例

日本の伝統やものづくりの精神を現代的に表現する、こだわりの約30の日本ブランドが、ルミネのパートナーであるアンドレアス・ムルクディス氏とともに選定し、パリPOP-UPイベント「tokyo sense」にて集結します。ファッションやクラフト、ビューティー、ジュエリー、アートブックなど多彩なカテゴリーを横断して日本ならではの価値を発信します。

■取り扱いブランド

AKIO NAGASAWA Gallery | Publishing／amachi. ／AOIRO／ATON／AUTTAA／Chinoko Sakamoto／DRESSEDUNDRESSED／ ECHAPPER ／Edo-ya／FETICO／IKIJI／KAPTAIN SUNSHINE／KIMURA GLASS／ maison koichiro kimura／MARUHIRO Inc.／Nomat／seya.／SHIHARA／shinkai jewelry／SHOYEIDO INCENSE CO.／ssstein／suzusan／UJOH／uka／yahae

and more... ※アルファベット順

パートナーとの協業

「tokyo sense」プロジェクトでは、日本ブランドの世界発信を実現するため、国内外で高い評価を受けるアンドレアス・ムルクディス氏をはじめとするグローバルなパートナーたちと連携。アーティストやファッション、デザイン、工芸の知見を活かした多角的な視点で、日本のものづくりと独自の美意識を世界のマーケットに向けて紹介します。ルミネは、この協業を通じて、国境を越える新たな価値創出に挑みます。

【株式会社ルミネ 代表取締役社長 表 輝幸コメント】

ルミネはこれまで、シンガポールにグローバル旗艦店を構え、東南アジアから世界に向けてライフバリューを提案してまいりました。そしてこのたび、世界のファッション文化の中心地であるパリへ進出いたします。 日本には、世界に誇るべき価値があります。長い歴史の中で培われてきた、四季の移ろいとともにある美意識や感性、細部にまで宿る緻密さと高い技術力、そして現代のライフスタイルに合わせて進化し続ける自由なファッションカルチャー。これらは、単なる文化ではなく、これからの時代においてこそ求められる“生き方の価値”であると考えています。 私たちは、こうした日本の価値を、100年先、さらには1000年先へとつないでいく責任があります。その実現に向けた新たな挑戦の場が、今回のパリでの取り組みです。 欧州ファッション業界において確かな影響力を持つアンドレアス氏とのパートナーシップのもと、ルミネならではの視点で編集したファッション、クラフト、カルチャーを、パリから世界へ発信してまいります。 この挑戦を通じて、日本の価値が世界とつながり、新たな可能性が広がっていくことを確信しています。

【Andreas Murkudis氏コメント】

このプロジェクトは、日本のブランドやモノづくりのすばらしさを、世界のお客さま、バイヤー、メディア、業界関係者へ紹介できる機会です。tokyo senseというプラットフォームを通じて、ヨーロッパではまだ広く知られていない日本ブランドに対する認知を広げ、手に取りやすい環境をつくりたいと考えています。ファッションだけでなく、インテリアや書籍など、異なるカテゴリーを組み合わせることで、豊かで奥行きのある体験を提供します。私は日頃からさまざまな都市を移動し、多くのプロジェクトを見ていますが、スピードや話題性が重視される一方で、本質的な何かが欠けていると感じることも少なくありません。今回私が参画を決めたのは、ルミネとならば、単なる販売の場ではなく、ものづくりの背景や価値が伝わる本質的な提案ができると考えたからです。明快なセレクション、そして日本のブランドや作り手がきちんと理解されるための“余白”をつくること。その先にこそ、本当の価値があると思っています。

関連サイトリンク

ルミネ ホームページ：https://www.lumine.co.jp/