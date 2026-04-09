QuizKnockが日本内分泌学会とコラボ！　創設100周年を記念して、医師国家試験に挑戦する動画の公開＆イベント開催が決定しました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと一般社団法人 日本内分泌学会（京都府京都市、代表理事 小川佳宏、以下、日本内分泌学会）は、YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて、医師国家試験の問題に挑戦するコラボ動画を2026年4月8日（水）に公開しました。さらに、伊沢拓司、東言が登壇する市民公開講座「日本内分泌学会×QuizKnock 特別講座～ホルモンって何？～」を国立京都国際会館で2026年6月6日(土)に開催します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PmwRxF6nUQc ]

■世界で2番目に古い歴史を持つ「日本内分泌学会」とのコラボ

1925年（大正14年）に設立された日本内分泌学会は、内分泌代謝学の学術団体として世界で2番目に長い歴史を持ちます。創設100周年という大きな節目を迎え、若い世代に「ホルモン」や「内分泌代謝学」の重要性を楽しく知ってもらい、ホルモンをより身近に感じてほしいという学会の想いから、今回のコラボレーションが実現しました。

■YouTube動画：クイズ王が1時間の猛勉強で「医師国家試験」に挑む！

YouTubeチャンネル「QuizKnockと学ぼう」にて公開された動画では、伊沢拓司、須貝駿貴が、内分泌代謝学に関連する医師国家試験（一部改題）に挑戦しています。

QuizKnockの医学部在籍スタッフが作成し、日本内分泌学会が監修した専用資料を使い、わずか1時間という制限時間でどこまで知識を吸収し、医師国家試験レベルの難問を攻略できるのか。単なる暗記ではなく、概念を理解し「学び」を深めていく過程をエンターテインメントとしてお届けします。

動画で使用した専用資料は概要欄からダウンロード可能で、視聴者のみなさんもメンバーと一緒に内分泌代謝学について学ぶことができます。

【動画概要】

・タイトル：クイズ王なら全然知らない医学のクイズでも1時間あればなんとかなる説

・QuizKnock出演者： 伊沢拓司、須貝駿貴、東言（MC）

・公開日： 2026年4月8日（水）

・動画URL：https://youtu.be/PmwRxF6nUQc

■コラボイベント：市民公開講座「日本内分泌学会×QuizKnock 特別講座～ホルモンって何？～」

私たちの生命を支える「ホルモン」について、QuizKnock制作のクイズなどを通して楽しく学べる、一般向けの無料イベントを実施します。

私たちの健康を支えている「ホルモン」をテーマに、医学知識をQuizKnockと一緒に分かりやすく紐解きます。参加型クイズ大会も予定しており、等身大の学びを楽しめる場をお届けします。

【イベント概要】

・タイトル：市民公開講座「日本内分泌学会×QuizKnock 特別講座～ホルモンって何？～」

・日 時： 2026年6月6日（土）15:00～17:00 （開場：14:00予定）

・会 場： 国立京都国際会館 アネックスホール（京都府京都市左京区岩倉大鷺町422）

・出 演： （QuizKnock）伊沢拓司、東言 （日本内分泌学会）小川佳宏代表理事、長谷川奉延、橋本貢士

・募集期間： 2026年4月8日（水）～5月15日（金） 正午（抽選となります。抽選結果は5月20日以降にご案内予定）

・詳細・申込URL： https://www.c-linkage.co.jp/jend100thanniv/event/index.html （観覧無料・事前申込制）

日本内分泌学会とは

1925年（大正14年）に設立された、内分泌代謝学の基礎および臨床研究に携わる約1万人の医師、研究者で構成される学術団体です。新しいホルモンやその作用の発見、ホルモンが関わる疾患（糖尿病、甲状腺疾患、副腎疾患、骨代謝疾患など）の解明や治療法の開発、専門医の育成を行っています。創設100周年を機に、国民の健康増進に寄与する活動をさらに強化しています。

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

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株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/