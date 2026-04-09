セミナー「AI時代に『使えるデータ』をどう作るか ～ID・データ活用・不正対策から考える実践ポイント～」にMomentum登壇決定！

Momentum株式会社

Momentum株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細井康平）は、2026年4月22日（水）に開催されるセミナー「AI時代に『使えるデータ』をどう作るか ～ID・データ活用・不正対策から考える実践ポイント～」（主催：株式会社インティメート・マージャー）に登壇することをお知らせいたします。

セミナー概要

AI活用が進む一方で、

- データが分断されている- 活用しきれていない- そのデータは本当に信頼できるのか分からない

といった課題を感じていませんか？

本ウェビナーでは、ID統合／データ活用／不正対策という3つの観点から、AI時代における「使えるデータ」の作り方を解説します。

各領域の専門企業が登壇し、実務に役立つポイントや最新動向を共有します。

プログラム

このような方におすすめ

セミナー詳細

- 第一部：ID統合（TC3株式会社）- 第二部：データ活用（株式会社インティメート・マージャー）- 第三部：不正対策（Momentum株式会社）- 第四部：3社パネルディスカッション「2026年、企業は「使えるデータ」をどう作るべきか ～ID × データ活用 × 不正対策～」※プログラムは変更になる可能性がございます。- AI・データ活用を推進したいが、何から始めるべきか悩んでいる- 顧客データの分断や活用に課題を感じている- マーケティングの成果とデータの関係に不安がある- 不正トラフィックや広告の品質に懸念がある- DX／マーケティング／データ活用の担当者- 日時 ：4月22日（水）12:00-13:00（当日は5分前に開場）- 開催方法：オンライン（Zoomでの実施）- 主催：株式会社インティメート・マージャー(https://corp.intimatemerger.com/)、TC3株式会社(https://www.tc3.co.jp/)、Momentum株式会社(https://www.m0mentum.co.jp/)

お申し込みはこちら：https://us06web.zoom.us/webinar/register/8717744899915/WN_zKIope1dTLmcSysrCtChqA#/registration

登壇者紹介

Momentum株式会社 VPoM 竹島 康弘

株式会社アイスタイルに新卒入社/法人営業としてキャリアをスタート。

その後Web関連の事業会社で経営企画・子会社経営に携わりAI領域の新規サービスのローンチ、既存事業の売り上げ拡大を行う。さらに三菱商事グループ企業でDX事業のマーケティング・経営企画を経て2021年Momentumに入社。マーケティング・Bizdevに携わる。現在はVPoMとしてマーケティング、PR領域を統括。

Momentum株式会社について

Momentum株式会社は、「デジタル社会の信頼インフラをつくる」という理念のもと、全方位型で精度の高いアドベリフィケーションソリューションの開発・提供し、インターネット広告環境の健全化を促進します。これらの取り組みは、全てのステークホルダーの長期的な発展を促すだけではなく、デジタルマーケティングに関わるリスク対策のコスト・工数の削減を実現し、ビジネスをより本質的な課題へ向き合わせるためのリソースを創出します。

URL：https://www.m0mentum.co.jp