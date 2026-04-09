ESR株式会社

・ 既存投資家による追加出資はESRの戦略と着実な実行力への信頼の表れ

・ 調達資金は、APACにおけるESRの物流不動産とデータセンター事業の成長施策に充当

・ ポートフォリオの簡素化と資本リサイクルにより得た20億米ドルの純収益を基盤として成長を加速

シンガポール、2026年4月9日 - アジア太平洋地域（APAC）に特化したアセットオーナー兼アセットマネージャーのESRは本日、8億5,000万米ドルの追加株式資本を確保したと発表しました。これにより、バランスシートを一段と強化するとともに、物流不動産およびデータセンター分野における長期的な成長戦略の実行を加速させます。

今回の新たな出資は、世界有数の投資家が支える既存株主によって行われたもので、ESRの戦略、プラットフォーム、そして成長への期待が改めて強く示されました。

ESRは、グループとしての長期的な成長を実現するため、選択と集中を強化した事業体への戦略的転換を進めています。その一環として、当社は2025年7月に株式を非公開化し、それ以降大きな進展を遂げてきました。今回の資金調達は、こうした取り組みの成果を踏まえたものであり、当該資金はESRの物流不動産とデータセンター事業における成長施策の推進に充てられる予定です。

ESRはまた、2025年1月以降、非中核資産の売却やバランスシートの再資本化を通じて20億米ドルを超える資金を回収しました。これにより、ポートフォリオの簡素化を進めるとともに、資本を中核的な成長分野へ再投資しています。

これらの取り組みにより、ESRはファンドの運用や開発プラットフォームをさらに拡大できる体制を強化しました。また、eコマースの成長、サプライチェーンの再構築、デジタル化の加速といった長期的な追い風を取り込むことが可能になりました。

ESR社長 フィル・ピアースのコメント：

「ESRは、資本基盤の強化、プラットフォームの選択と集中を経て、次の成長フェーズへと移行しました。世界の投資資金がAPACにシフトする中、投資家の間では、地域に根差した知見、明確な戦略、そして変化する市場環境において確かな実行力を備えた運用会社を選好する傾向が高まっています。」

「そのような中で、世界有数の投資家の皆さまとパートナーシップをさらに強化できることを大変うれしく思います。今回参画いただいた投資家の方々は、単なる株主にとどまらず、当社プラットフォーム全体を支える長期的な資本パートナーでもあります。当社は、物流不動産およびデータセンターへの集中を高めながら、開発と資金調達の加速に取り組むとともに、リーシング、稼働率、資本投下における持続的な成長を推進しています。今後も、規律あるアプローチのもと中核事業の拡大に注力し、資本パートナーやお客様に対して長期的な価値創出を実現していく方針です。」

ESRの成長戦略では、オーストラリア、日本、韓国といった重点市場を中心に、中国本土、インド、東南アジアでの事業機会の拡大を図ります。機関投資家との関係性を強みとする当社は、世界の不動産分野におけるトップ20のリミテッド・パートナーのうち12社と提携しており、過去5年間で主要セクターの投資方針に基づき、年間平均38億米ドルの資金を調達してきました。

物流不動産分野では、需要は消費地や大都市に近い、近代的で大規模かつ立地に優れた物流施設に集中し続けています。ESRは1,500社以上の顧客企業にサービスを提供しており、変化する顧客ニーズに応えるため、約90億米ドル規模の開発パイプラインを進めています。これにより、資本パートナーに新たな投資機会を提供しています。

また、データセンター分野では、APAC全域に広がるプラットフォームの規模と深い知見を生かし、開発初期の段階で土地と電力を確保できる点が大きな強みとなっています。こうした優位性により、主要な成長市場で段階的に開発可能な、総容量3GW超のパイプラインを支えています。

ESRについて

ESRは、デジタル経済とサプライチェーンを支えるエネルギーインフラに特化した、アジア太平洋地域最大の実物資産のアセットオーナー兼アセットマネージャーです。当社は、日本、中国、韓国、インド、東南アジア諸国、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパにおいて、時代の変化を先取りした最先端の不動産市場を提供しています。物流不動産やデータセンターなどに投資するファンドのマネジメントと開発の完全一体型プラットフォームを通じて、投資家の皆様のグローバルなポートフォリオに価値と成⾧機会を創出します。また、「持続可能な未来のための空間と投資のソリューション」というパーパスのもと、お客様、株主、地域社会などすべてのステークホルダーに対して⾧期的な利益の成⾧を目指しています。詳細はwww.esr.com(http://www.esr.com/)をご覧ください。

本リリースに関するお問い合わせ先

ESR 株式会社

広報担当:須江絵理奈

Tel:（代表）03‐4578‐7121 /（携帯）070‐3339‐9448

jpn_pr@esr.com

ESR 広報代理 (CDR)

ESRAsia@cdrconsultancy.com