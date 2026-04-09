平成も令和も“ストレートをあきらめない”くせ毛研究30年以上の「プロカリテ」が懐かしの平成アイテムを散りばめたブランドムービーを公開

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは、くせ毛の研究をもとにつくられたヘアケアブランド「プロカリテ」のブランドムービーを公開いたしました。1991年の誕生から30年以上、平成・令和と時代が変わっても、くせ毛に悩む一人ひとりの「理想のストレートヘア」を叶えるために歩んできたブランドの想いを込めています。

■折りたたみケータイに、ショップ袋…あの頃の「平成」がちりばめられた動画に注目！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z7VzT4Nzsb0 ]プロカリテ ブランドムービー :https://www.youtube.com/shorts/Z7VzT4Nzsb0ストレートをあきらめない。PROQUALITE Brand movie

今回のブランドムービーでは、平成から令和へと時代が移り変わっても変わらない「くせ毛に悩む方の望み」と、その想いに応え続けてきたプロカリテの姿勢を描いています。

「くせ毛だから、なりたい髪型をあきらめる」のではなく、「プロカリテがあるから、どんな時もストレートヘアを楽しめる」。そんな前向きな毎日を応援したいというメッセージを込めています。

動画内では折りたたみケータイや、当時流行ったショップ袋、使い捨てカメラなど、「平成」という時代を象徴する懐かしいアイテムが映像の随所にちりばめられています。それぞれの時代を彩った思い出と共に、プロカリテの歩みを表現しました。そして時代は変わっても、ストレートヘアにあこがれる人を応援し続けていきたいという決意を伝える映像となっています。

動画内では折りたたみケータイや、当時流行ったショップ袋、使い捨てカメラなどが登場

＜スタッフリスト＞

‐Cast

中野 渚（LIGHT management）

‐Staff

Account Executive 片桐 隆信（デジタルガレージ）、Account Executive 熊木 暁子（デジタルガレージ）、

Account Executive 山縣 涼香（デジタルガレージ）、Creative Director 今城 加奈子（デジタルガレージ）

Creative Producer 松下 秀史（デジタルガレージ）、Creative Director 石橋 光太郎（LIGHT QUEST）

Movie Director ノムラ ミノル（nom inc.）、Director of Photography 鈴木 章太

Stylist 中野 雅世、Hair & Makeup 扇本 尚幸 、Prop Stylist 出口 絵梨、制作協力 AZ,Inc

■時代を超えてくせ毛に寄り添ってきた「プロカリテ」

プロカリテは、「髪が柔らかくなり、扱いやすくなる製品が欲しい」というニーズを受け、1991年に誕生しました。

当初は「毛髪軟化」をコンセプトにスタイリングアイテム、インバストリートメントのヘアメイクシリーズを展開しておりましたが、その後特に要望が多かった「くせ毛ケア」ニーズの高まりにあわせ、1993年に硬い髪シリーズのプロカリテI、くせ毛用のプロカリテIIを発売。2000年にはセルフでできるストレートパーマも発売し、ヘアメイク、ヘアケア、パーマと幅広いラインナップを展開することで、くせ毛のトータルケアブランドとしてくせ毛に悩む方々に寄り添い、その後も様々な商品を展開してまいりました。

左：ストレートパーマ（2000年）、右：プロカリテIIヘアケアシリーズ（1993年）

長年のくせ毛研究の知見を活かした、くせ毛のトータルケアブランドとして現在も愛され続けている、シリーズ累計出荷6,800万本*のロングセラーシリーズです。

*プロカリテシリーズ出荷数量 自社調べ 集計期間1996年3月～2025年8月

ブランドサイト https://www.utena.co.jp/proqualite/

【シリーズ品概要】

左から

名称 ： プロカリテ ヘアメンテナンスエマルジョン

価格 ： 1,760円（税込参考価格）

容量 ： 110ｍL

商品説明 ： 手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*¹変わる。プロカリテの独自ストレートケア*²で軽やかに毛先まとまる、くせ毛用ヘアミルク。

*¹ 髪の手触りや仕上がりのこと *² ダメージによるうねりを整えること

名称 ： プロカリテ ヘアジュレ

価格 ： 1,650円（税込参考価格）

容量 ： 175mL

商品説明 ： 根元のくせ・うねりも、ブローでまっすぐに。髪1本1本をコーティングし、しなやかなまとまりをキープ。うねりやすい前髪・生え際・産毛にも。

名称 ： プロカリテ まっすぐうるおい水 ／ まっすぐうるおい水（つめかえ用）

価格 ： 748円（税込参考価格）／ 968円（税込参考価格）

容量 ： 本体270mL ／ つめかえ用500mL

商品説明 ： 絡まりをほどき、みずみずしく艶やかなまとまりのある髪に整えるくせ毛用寝ぐせ直しウォーター。

名称 ：プロカリテ ＥＸストレートパーマ ショート用／ロング用 医薬部外品

価格 ：ショート用935円（税込参考価格）／ロング用1,485円（税込参考価格）

容量 ：ショート用 第1剤50g、第2剤50g、アフタートリートメント15g

ロング用 第1剤100g、第2剤100g、アフタートリートメント15g

商品説明 ：くせ毛が1度でまっすぐ！自宅用ストレートパーマ。毛先までさらさらな髪へ。医薬部外品。

販売名 ：プロカリテ ＥＸストレートパーマａ（ショートヘア・部分用）コールド二浴式縮毛矯正剤（部分用・1人・１回分）／プロカリテ ＥＸストレートパーマａ コールド二浴式縮毛矯正剤（1人・１回分）

名称 ：プロカリテ 縮毛矯正セット ショート用／ロング用 医薬部外品

価格 ：ショート用1,595円（税込参考価格）／ロング用2,090円（税込参考価格）

容量 ：ショート用 第1剤50g、第2剤50g、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分

ロング用 第1剤100g、第2剤100g、ホットアイロンマニキュア15g、スムースキープエッセンス5g×3回分

商品説明 ：独自の4STEP矯正システムで、くせ毛のゆがみをまっすぐに。自宅用縮毛矯正。医薬部外品。

販売名 ：プロカリテ 縮毛矯正剤（ショートヘア・部分用）コールド二浴式縮毛矯正剤（部分用・1人・１回分）／プロカリテ 縮毛矯正剤 コールド二浴式縮毛矯正剤（1人・１回分）

名称 ：プロカリテ ストレートメイクシャンプー ラージ

価格 ：1,320円（税込参考価格）

容量 ：600mL

商品説明 ：キメ細かな泡できしまず髪をなめらかに洗い上げるくせ毛用シャンプー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりをおさえ、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称 ：プロカリテ ストレートメイクコンディショナー ラージ

価格 ：1,320円（税込参考価格）

容量 ：600mL

商品説明 ：髪内部にうるおいを閉じ込めて、パサつきを防ぐくせ毛用コンディショナー。髪1本1本を毛先までコーティング。湿気をガードして翌朝のうねり・広がりをおさえ、しなやかな髪をたもちます。グリーンフローラルの香り。

名称 ：プロカリテ ストレートメイクパック ラージ

価格 ：1,320円（税込参考価格）

容量 ：440g

商品説明 ：髪の芯まで溶け込むように浸透し、毛先までしっとりしなやかに整えるくせ毛用ヘアトリートメントパック。髪1本1本を毛先までコーティング。翌朝のうねり・広がりをおさえます。グリーンフローラルの香り。

名称 ：プロカリテ スムースキープエッセンス【通販限定品】

価格 ：1,320円（税込参考価格）

容量 ：100g

商品説明 ：髪の表面をコートしながら湿気の吸収をおさえてくれる洗い流さないトリートメント。雨の日も、湿気の多い日も、“まっすぐ感” “さらさら感”をキープします。カクテルフルーツの香り。

名称 ： プロカリテ EXヘアマスク

発売日 ： 2026年3月2日発売（※一部企業での限定販売）

価格 ： 1,980円（税込参考価格）

容量 ： 180g

商品説明 ： いうことをきかない手強いくせ毛悩みに、密着ダメージ補修するヘアマスク。質感補整*³でパヤ毛までゼロへ。軽やかで柔らかい、とろけるような指通りのまとまり髪へ。

*³ 髪をしなやかにまとまりやすく整えること

名称 ： プロカリテ EXヘアメンテナンスエマルジョン

発売日 ： 2026年3月2日発売（※一部企業での限定販売）

価格 ： 1,870円（税込参考価格）

容量 ： 110ｍL

商品説明 ： 手強いくせ毛悩みに。指先とろける、髪の質感*¹変わる。プロカリテの独自ストレートケア*²でなめらかにまとまる、ゴワつく硬い髪用ヘアミルク。

*¹ 髪の手触りや仕上がりのこと *² ダメージによるうねりを整えること

名称 ： プロカリテ ストレートアイロンミスト

発売日 ： 2026年3月2日発売

価格 ： 1,650円（税込参考価格）

容量 ： 100ｍL

商品説明 ： 軽やかなサラ艶髪が続く、ストレートアイロン用下地。ふんわりミストが髪の内部まで浸透し、熱ダメージをケアしながらストレートヘアをロック。

●お取扱店についてのお問い合わせ:https://www.utena.co.jp/contact/

株式会社ウテナ

株式会社ウテナは1927年の創立から「真心をもって、社会に貢献し、人々の満足を喜びとする」を企業理念とし、社名の由来である花の萼(がく)のように「すべての人の美しさを支えたい」という想いで化粧品を開発してきました。

コーポレートスローガン「咲かせよう、まだないキレイを。」には、お客様も気づいていない視点や発想で、新しいキレイを生み出していくことを目指し、真心を込めて商品をお届けするウテナの決意が込められています。これからも人間本来の美しさを追求した身近な生活品「Human care商品」を提案してまいります。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社ウテナ CS推進・広報室 E-mail:utena_pr@utena.co.jp

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ウテナ お客様相談室

お問い合わせフォーム：https://www.utena.co.jp/contact/