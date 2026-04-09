韓国のインスパイアがアンジャッシュ児嶋一哉さんとコラボレーション 「児嶋だよ！× インスパイア 動画公開記念キャンペーン」を実施！

Inspire Integrated Resort Co., Ltd.

インスパイア・エンターテインメント・リゾート（以下、インスパイア）は、お笑いコンビ「アンジャッシュ」の児嶋一哉さんとのコラボレーション動画公開を記念し、日本限定の特別宿泊プラン「ステイ＆モアパッケージ」を販売開始しました。本パッケージは、YouTubeで公開されたコラボ動画概要欄の予約サイトから申し込みが可能で、“プレイ（遊び）”と“バケーション（くつろぎ）”を融合したインスパイアならではのリゾート体験「プレイケーション」が体感できる内容です。

動画内では、親しみやすいキャラクターで幅広い世代から支持を集める児嶋一哉さんが、インスパイアが誇る韓国最大級の外国人専用カジノで体験できるルーレットやバカラなどのテーブルゲームをはじめ、カジノ場内で楽しめる食体験など、多彩な過ごし方を紹介しています。本特別宿泊プランでは、動画で紹介されているカジノ体験を含め、インスパイアが提供する多様なアクティビティをお楽しみいただくことが可能です。遊びと滞在が融合した「プレイケーション」の魅力を、リアルにご体感いただけます。

本コラボレーションを記念して展開される日本限定の特別宿泊プラン「ステイ＆モアパッケージ」は、宿泊に加え、リゾート内の人気施設を組み合わせた内容となっています。2026年5月の宿泊限定特典として、屋内ウォーターパーク「スプラッシュベイ」をご宿泊者全員が1回4時間無料で利用可能（チェックイン当日）となるほか、「ゲイン・ボウリングセンター」では、2名様で利用可能なボウリング2ゲーム分のチケットを1枚提供します。さらに、ウェルネスクラブの利用も含まれており、アクティブな時間とリラックスした滞在の双方をお楽しみいただけます。

加えて、インスパイアではカジノをより気軽に楽しみたいお客様に向けて、ホテルの無料宿泊と朝食がセットになったキャンペーンも別途実施しており、多様なニーズに応じた滞在スタイルを提案しています。

インスパイアは今後も、世界水準のエンターテインメントとホスピタリティを融合させた「プレイケーション」体験を通じて、日本をはじめとするグローバルなゲストに新たな滞在価値を提供してまいります。

■「児嶋だよ！× インスパイア 動画公開記念キャンペーン」特別宿泊プラン概要

- コラボレーション動画：https://www.youtube.com/watch?v=yBZ9Zhjhogc- プラン・予約詳細：https://www.inspireresorts.com/ja/offers/detail/stay-and-more-package- プラン名：「ステイ＆モアパッケージ」- 予約可能期間：2026年4月8日～2026年8月24日- 宿泊可能期間：2026年5月1日～2026年8月31日- 内容：インスパイアでの1泊2日の宿泊に加え、屋内ウォーターパーク「スプラッシュベイ」、ガインボウリングセンター、ウェルネスクラブの利用が含まれた特別パッケージです。- - スプラッシュベイ利用券（5月宿泊限定）- - - 4時間利用券（滞在中1回／宿泊者全員）- - - 利用期間：2026年5月1日～5月31日- - - 利用日：チェックイン当日- - ゲイン・ボウリングセンター- - - ボウリング2ゲーム利用券（1枚／2名）※シューズレンタル付き- - - チェックイン時に1枚配布- - - チェックアウト当日の営業終了まで利用可能（1枚で2回利用可能）- - - 追加利用券は現地にて別途購入可能- - ウェルネスクラブ- - - 滞在中ご利用可能- - インスパイアカジノ♢カジノ入場ガイドライン：https://www.inspireresorts.com/ja/page/identification-documents-for-foreigners-and-overseas-emigrants♢その他詳細：https://www.inspireresorts.com/ja/casino

■「5月・6月 カジノ利用者向け 無料宿泊パッケージ」概要

- 提供内容：インスパイアでの無料ホテル宿泊（デラックスルーム・朝食付き）にカジノでの体験を存分にお楽しみいただけるバウチャーを組み合わせた、特別な滞在パッケージです。- 予約対象期間：（※予定日の5日前までに申し込みが必要です）1. 5月宿泊分：2026年4月1日～4月29日2. 6月宿泊分：2026年4月1日～5月15日- 宿泊対象期間：- - 5月：2026年5月1日～5月31日※5月1日～9日はゴールデンウィーク専用プランのみ予約可能- - 6月：2026年6月1日～6月29日- プラン詳細：１. 平日1泊無料宿泊プランバイイン：20万円ゲーム時間：4時間対象ゲーム：テーブルゲーム（バカラ、ブラックジャック、ルーレット）、スロット２. 平日2泊無料宿泊プランバイイン：40万円ゲーム時間：8時間対象ゲーム：テーブルゲーム（バカラ、ブラックジャック、ルーレット）、スロット３. 週末1泊無料宿泊プランバイイン：100万円ゲーム時間：4時間対象ゲーム：テーブルゲーム（バカラ、ブラックジャック、ルーレット）４. 週末2泊無料宿泊プランバイイン：100万円ゲーム時間：8時間対象ゲーム：テーブルゲーム（バカラ、ブラックジャック、ルーレット）- 注意事項：※ゲーム時間は、宿泊期間（チェックインからチェックアウト時まで）に基づいて計算されます。※車両のご提供はございません。空港シャトルバスをご利用お願いいたします。※連休・イベントなどにより予約調整となる場合があります。※ノーショーが発生した場合、一定額のプロモーションへのご参加を制限させていただく場合がございます。※お問い合わせ先：JMMASS@inspireresorts.com

■インスパイア・エンターテインメント・リゾートについて

インスパイア・エンターテインメント・リゾート（通称「インスパイア」)は、永宗島の仁川国際空港IBC-III地区に位置する大規模エンターテインメント統合型リゾートです。リゾート施設は、それぞれ異なるコンセプトの3棟の高級ホテルタワー（合計1,275室)、15,000席を誇る韓国初の多目的アリーナ 、通年営業のガラスドーム型プール、韓国ホテル最大の宴会場を含む最新会議施設、最大30,000人が集って多様なアトラクションを楽しめる屋外エンターテインメントパーク、外国人専用カジノ、全長150メートルのデジタル・エンターテインメント・ストリート、動くデジタルシャンデリア、ショッピング・ダイニング・エンターテインメントを融合させた商業施設が含まれています。

施設概要

場所 ：韓国 仁川国際空港第2ターミナルに隣接するIBC開発エリア

ソウル中心部より1時間以内、アジア近隣諸国の首都圏都市より約3時間以内

施設全体規模：461,661平方メートル （東京ドーム10個分)

エリア ：3つの5つ星ホテルタワー、ダイニング、アリーナ、ショッピング、

全天候型プールドーム（改装のため一時休業）、外国人専用カジノ、MICE、

デジタルエンターテインメント、屋外パーク施設

会社概要

会社名 ：インスパイア・エンターテインメント・リゾート

本社 ：韓国 仁川広域市 中区 空港文化路 127

インスパイアウェブサイト ：https://www.inspireresorts.com/ja