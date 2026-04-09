【ロフト】「SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC」開催！

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、人気の韓国コスメカンパニー「アモーレパシフィック」社の日本初上陸ブランドを含む計10ブランドを集積したコスメイベント『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC』を開催します。

このイベントは４月18日(土)よりロフトで開催する韓国コスメだけを取りそろえた「ロフトKコスメフェスティバル2026SS」の特別イベントとしてロフト11店舗で展開。「AESTURA」「LANEIGE」「INNISFREE」をはじめとする人気ブランドや期間限定でロフトに登場する「HANYUL」「ILLIYOON」「PUZZLEWOOD」などの全10ブランド、220種類のコスメを取りそろえ、オリジナルのトートバッグなどお買上げプレゼントも予定しています。また、渋谷ロフトと銀座ロフトではソウルの街並みの装飾を施し限定アイテムなどを取りそろえるPOP UP STOREを開催いたします。

＜【SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC(ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック)】概要＞

■会期：2026年4月18日(土)～5月29日(金)

■展開場所：渋谷ロフト・銀座ロフト・池袋ロフト・梅田ロフト・横浜ロフト・吉祥寺ロフト・天神ロフト・仙台ロフト・千葉ロフト・京都ロフト・新宿三丁目ロフト

※渋谷ロフトは5月28日(木)17時まで、新宿三丁目ロフトは5月31日(日)19時まで

■展開ブランド：AESTURA(エストラ)・LANEIGE(ラネージュ)・INNISFREE(イニスフリー)・ETUDE(エチュード)・primera(プリメラ)・espoir(エスポア)・PUZZLEWOOD(パズルウッド)・HANYUL(ハンユル)・ILLIYOON(イリユン)・HERA(ヘラ）※HERAは渋谷ロフトのみ

■商品例：220種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる ※価格は全て税込み

●期間限定/ILLIYOON セラミド アト フェイス＆ボディミルク(販売名:CA ローション) 1,870円

●期間限定/ILLIYOON セラミド アト フェイス＆ボディクリーム(販売名:CA コンセントレートクリーム) 1,980円

●期間限定/ILLIYOON セラミド アト トップトゥトー ウォッシュ(販売名:CAトップトゥトー ウォッシュ) 1,430円

無香料・低刺激のシリーズで乾燥しがちなボディーに季節を問わず使いやすい保湿アイテム。オフライン日本初登場。

ILLIYOON セラミドシリーズ

●ロフト先行/LANEIGE リップスリーピングマスク レモンソルベ 2,365円

寝る前に塗る保湿アイテムとして人気のリップスリーピングマスクに、爽やかなレモンシトラスの香りが広がる春夏限定フレーバー「レモンソルベ」が新登場。

LANEIGE リップスリーピングマスク レモンソルベ

●新商品/ETUDE こんこんチーク 全5色 各1,265円

みずみずしくなめらかなテクスチャーが肌にしっとりとなじみ、ほのかなツヤと自然な血色感(※１)が特徴のリキッドチーク。

ETUDE こんこんチーク

●新商品/AESTURA アトバリア365 カプセルトナー 2,200円

●新商品/AESTURA アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム 3,300円

さらっとしたテクスチャーで乾燥した肌をケアする化粧水とべたつきにくいジェルクリーム。

AESTURA アトバリア365シリーズ

【オリジナルA4トートバッグ＆ブランドアイコンシールプレゼント】

イベント期間中、関連商品を税込2,200円以上お買上げいただいたお客さまに、イベント限定のA4サイズトートバッグとシールをプレゼント。 ※数量限定 ※なくなり次第終了

オリジナルA4トートバッグ＆ブランドアイコンシールプレゼント

【渋谷ロフト・銀座ロフトでは、ソウルの街を再現した会場でPOP UP STOREを開催！】

■展開場所：渋谷ロフト １階 間坂ショップ／銀座ロフト 2階 ポップアップスペース

会場はトレンド都市・ソウルの街並みをイメージし、各ブランドごとにクリニックやカフェ、学校、スーパーマーケットなどのデザインが施されブランドごとの世界観を表現。POP UP STORE限定のイベント開催や限定アイテムの販売も。

●2店舗限定/ETUDE フルーティリップ＆チークバーム イチジクセット 1,870円

マットとツヤの間の絶妙な仕上がりで、“多幸感メイク“が楽しめるリップグロスとカラーバームのセット。

ETUDE フルーティリップ＆チークバーム イチジクセット

●2店舗限定/LANEIGE レディトゥゴーキット 5,170円

ラネージュの人気のスキンケアがオリジナルトランクポーチに入った限定キット。

LANEIGE レディトゥゴーキット

●2店舗限定/INNISFREE グリーンティーセラミドミルクエッセンストナー＆シートマスクセット 2,970円

高純度グリーンティーセラミドTM(※2)などの保湿成分を含んだ、とろみのある化粧水と高密着のシートマスクセット。

INNISFREE グリーンティーセラミドミルクエッセンストナー＆シートマスクセット

●イベント限定/HERA ブラック クッション ファンデーション 6,380円 ※渋谷ロフトのみ ※4月18日(土)～5月6日(水・祝)までの期間限定販売

高いカバー力がありながら、薄膜で厚みを感じさせないファンデーション。

HERA ブラック クッション ファンデーション

■会場限定でオリジナルグッズ作りやルーレットイベントを開催

●2店舗限定/ワッペンを選んで作るオリジナルグッズカスタム体験

■日時：2026年4月18日(土)～5月10日(日)期間中の土・日・祝日に開催

対象商品を税込4,400円以上お買上げのお客さまは、好きなワッペンを選んでポーチや巾着、ラゲッジタグにアイロンで圧着して作る自分だけのオリジナルグッズ作りを体験できます。

オリジナルグッズ イメージ

●渋谷ロフト限定/人気コスメが当たるルーレットイベント開催

■日時：2026年4月29日(水・祝)、5月2日(土)・3日(日・祝)・4日(月・祝)・5日(火・祝)・6日(水・振)

対象商品を税込5,500円以上お買上げのお客さまは、人気コスメなどが当たるルーレットに参加できます。

※1メイクアップ効果による ※2セラミドNP(保湿成分)