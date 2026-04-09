「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」2026年4月13日(月)　新発売

Haleonジャパン株式会社

Haleonジャパン株式会社（代表取締役社長：野上 麻理、本社：東京都港区）は、入れ歯安定剤のロングセラーブランド「ポリグリップ」より、「天然アロエエキス配合*1」の「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」を2026年4月13日（月）から全国で発売します。

ポリグリップ シリーズ最上位「プレミアムプラス」に新ラインナップが加わります

「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」は、「これからの歯ぐきの健康」に着目した、ポリグリップのシリーズ最上位「プレミアムプラス」の入れ歯安定剤です。ポリグリップとして初めて天然アロエエキス*1を配合し、将来の歯ぐきの健康に着目した特別な処方となっています。入れ歯と歯ぐきの間に、なめらかな保護層*2を形成することで入れ歯をしっかり安定させ、歯ぐきへの負担をやわらげます。

さらに、使いやすさでご好評をいただいている極細ノズルを採用。狙った箇所に少量を塗布するだけで、クリームがうすく均一に広がり、しっかりフィット。口の中がべたつきにくく、快適な使い心地を実現しました。

ポリグリップに共通する、入れ歯を安定させ食べ物の挟まりをブロックする機能に加え、歯ぐきへの負担軽減と将来の健康を考えた「新ポリグリップ プレミアムプラス 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」｡ぜひ、そのフィット感をお試しください。

もちろん、食べ物の挟まりはしっかりブロック！

部分入れ歯をお使いの方を対象にしたアンケート調査*3によると、「入れ歯の下に食べ物が挟まることが多い」ことが42%と、最も多い悩みであることがわかります。

「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」は、将来の歯ぐきの健康に配慮しながら、ポリグリップの特長である優れた粘着力を発揮。入れ歯を安定させ “食べ物の挟まりをしっかりブロック”する機能も備えています。さらに、極細ノズルを採用することで、狙った場所に塗りやすく、はみ出しにくい設計となっています。これまでポリグリップを使ったことがない方にも扱いやすい仕様となっています。

戸田恵子さんが今年も「ポリグリップ」アンバサダーに就任

2021年より「ポリグリップ」アンバサダーに就任している戸田恵子さんが、「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり＆噛む力EX」のCMに登場します。このCMは、2026年6月の放送開始を予定し、デジタルメディア、デンチャーケア公式YouTubeでも配信予定です。

YouTube公式チャンネル

ポリデント・ポリグリップ・デンタルラボ【公式】 - YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCFU0cAAYJ8xWX9XwhMLgUMg)

ポリグリップ 使い方動画で、つけ方・外した後のお手入れの方法を詳しく解説

https://www.youtube.com/watch?v=oFX2GS28H6M

■「新ポリグリップ 歯ぐきいたわり&噛む力EX」の製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31922/table/103_1_aa487665491855a43c61c31cba5ba55c.jpg?v=202604091251 ]

注釈

*1 粘弾性調整剤の構成成分

*2 義歯安定剤層

*3 2025年9月 Haleon調べ N=800 (部分入れ歯装着者のオーラルケアに関するU&A調査)

【Haleonジャパン株式会社】

Haleon（ヘイリオン）ジャパンは、コンシューマー・ヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon（ヘイリオン）（本社・英国）の日本法人です。Haleonは世界中で何百万人もの消費者から信頼されている数多くのブランドを展開、170の市場にて22,000人以上の従業員を擁し、「Deliver better everyday health with humanity.」（もっと健康に、ずっと寄りそって）というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。詳細情報はhttps://www.haleon.jp/をご参照ください。