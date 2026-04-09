5月31日までのご購入で、リラックスコーティング特典付き♪ ボディケアメーカーがつくった快適を極めたシューズが新登場！ファイテンショップで試し履きしてみませんか？

ファイテン株式会社

ボディケアカンパニーのファイテン株式会社(所在地:京都市中京区、代表取締役:平田好宏、以下ファイテン)は、2026年4/9(木)より、全国のファイテンショップ、オフィシャルストア(通販)にて、「ファイテン スニーカースリット」を販売致します。

ファイテンでは、長年にわたって足からの健康提案を行っております。「中足骨(ちゅうそくこつ)マッサージ」という足の中足骨周辺をマッサージすることでインナーマッスルにまで影響を与える、画期的なマッサージを独自に生み出し、その手技を取り入れたフットマッサージ器を発売するなど、足元からの健康に力を入れた商品開発を展開しております。

この度、こだわりの詰まったシューズを発売いたします。ぜひ店頭でお試しください！

※数量限定商品につき、なくなり次第終了となります。

スニーカースリット こだわりポイント

カラーは、ブラック、ホワイト、ネイビーの全三色。サイズは23cm～28cmまでの1cmごとの展開になっております。

5月31日(日)まで！ファイテンショップ限定 発売記念キャンペーンを開催中！

ファイテンショップでご購入された方には、シューズを「ナノメタックスコーティング」できるチケットをプレゼントいたします。

ナノメタックスコーティングとは、カラダのリラックスとリカバリーをサポートするファイテン最高峰技術「ナノメタックス」に光テクノロジー「健光浴(R)」を照射させて、霧状に噴霧コーティングする水煙加工を用いたファイテンの最先端施工技術です。

脳梗塞リハビリセンターとの共同検証で、ナノメタックスコーティング布地に「筋緊張を緩和する効果」があることが認められました。

詳しくはこちら▶ https://www.phiten.com/official-news/ys-03-nmc/

▶ファイテンショップのご案内 https://www.phiten.com/shop/

5月31日(日)まで！ファイテンオフィシャルストア(通販)限定 発売記念キャンペーンを開催中！

オフィシャルストア(通販)でご購入された方には、ナノメタックスコーティング4点パック、7点パックを購入の際に使えるクーポンをプレゼントいたします。

詳しくはこちらをご覧ください。

▶ファイテンオフィシャルストア(通販)

https://www.phiten-store.com/item/0426PD771032.html

是非この機会にファイテンシューズをお試しください！

ファイテン株式会社

1983年の創業以来、「すべては健康を支えるために」を企業理念とし、数多くのボディケア商品を製造販売してきました。オンリーワンの技術開発に注力し、金属をナノレベルで水中に分散させることに成功。世界各国で100以上の特許取得の実績があります。その高い技術力を駆使したボディケア商品は国内のみならず世界でも高い評価を受けています。

会社概要

本社：〒604-8152 京都市中京区烏丸通錦小路角手洗水町678番地

代表者：代表取締役 平田好宏

設立：1983年10月4日

資本金：3,000万円

企業サイトURL：https://www.phiten.com/

事業内容：化粧品・医薬部外品・医療機器の製造・販売、スポーツ関連商品・健康食品・健康グッズ等の製造・販売、不動産事業