独立時計師アカデミー（AHCI）正会員でもある独立時計師アントン・スハノフ、ブランド創設10周年記念モデル「FLAMINGO」を発表

株式会社ANDOROSFLAMINGO

独立時計師アカデミー（AHCI）の正会員であり、ロシアを代表する時計師の一人であるアントン・スハノフ（サンクトペテルブルク）は、ブランド創設10周年を記念し、100%自社製ムーブメントを搭載した新作リストウォッチ 「FLAMINGO（フラミンゴ）」 を発表しました。

本モデルは、かつて同氏が手掛けた大型置時計で高い評価を得た特許技術 「フレーミング・バランス（燃えるようなテンプ）」 を、腕時計として初めて採用した意欲作です。技術的独創性と芸術性を兼ね備えた一本として、アントン・スハノフの新たな節目を象徴するモデルとなっています。

「FLAMINGO」の主な特徴

非線形パワーリザーブ表示

FLAMINGO- 文字盤側で光り輝く「フレーミング・バランス」本来は時計の精度を司る機構部品であるテンプに蓄光インサートを組み込み、これを文字盤側に配置しました。暗所では、テンプの振動によって光のリングが浮かび上がり、さらに複雑な面取りを施した開口部からの反射が加わることで、水面に揺れる光を思わせる幻想的な視覚効果を生み出します。- 初の完全自社製手巻きキャリバー「Su26.1L」約4年の開発期間を経て完成した、アントン・スハノフ初の100％インハウス・ムーブメントです。ダブルバレル構造を採用することで、週末をまたいでも動き続ける 約84時間（3.5日間） のパワーリザーブを実現しました。- 伝統と革新が融合したデザインと機能本モデルには、アントン・スハノフならではの独創的な設計思想が随所に盛り込まれています。Su26.1L

残り駆動時間が12時間を下回ると、針の進み方が通常の2倍になる特殊なインジケーターを搭載。残量低下を直感的に伝える仕組みです。

FLAMINGO パワーリザーブ

天文台スタイル針

1930年代の意匠を再解釈し、先端にルビーのキャップストーンをあしらった独自形状の針を採用しました。

サンクトペテルブルクへのオマージュ



ケースバック側のブリッジ形状には、同氏の故郷であるサンクトペテルブルクを流れるネヴァ川の分岐点を想起させる意匠を採用。ブランドらしい「イースターエッグ（隠し要素）」としてデザインに落とし込まれています。

ネヴァ川の分岐点を想起させるSu26.1L

名称の由来

FLAMINGO

「FLAMINGO」という名称は、鳥のフラミンゴを直接的に表したものではありません。

特許技術 「Flaming Balance」 との響きの共通性に加え、モデル全体が持つエキゾチックな印象を強調するために名付けられました。

また、ピンクレッドのルビーアクセントや、フラミンゴの首を思わせるテンプ受けの優雅な曲線など、色彩と造形の両面においても、その名にふさわしい美意識が込められています。

製品仕様

モデル名：FLAMINGO（フラミンゴ）

ムーブメント：自社製手巻き Cal. Su26.1L

ムーブメントサイズ：直径37mm、厚さ6.9mm（テンプ受け含め9mm）

振動数：18,000振動／時

パワーリザーブ：約84時間（約3.5日間）

ケース：316Lステンレススチール

ケースサイズ：直径42mm、厚さ11.5mm

風防：球面サファイアクリスタル（反射防止コーティング）

機能：時・分表示、スモールセコンド（2時位置）、24時間計（10時位置）、非線形パワーリザーブ表示（6時位置）

石数：ムーブメント47石、装飾用ルビー7石

防水性能：30m防水

ストラップ：ダークグレー・アリゲーターレザー

限定数：世界限定38本

アントン・スハノフについて

アントン・スハノフ 2025「ホロロジカル・レベレーション賞」を受賞

アントン・スハノフは、1983年ロシア・サンクトペテルブルク生まれの独立時計師です。

ロシア屈指の時計師コンスタンチン・チャイキンのもとで10年間チーフデザイナーを務めた後、2018年に自身のブランドを設立しました。

2016年には、F.P.ジュルヌが支援する 「Young Talent Competition」 で優勝。2025年より独立時計師アカデミー（AHCI）の正会員となり、独自の複雑機構と芸術性の高い表示機構で、世界中のコレクターや時計愛好家から注目を集めています。

今後の展開

ブランド創設10周年の節目に発表された「FLAMINGO」は、アントン・スハノフにとって初の完全自社製ムーブメント搭載モデルであると同時に、同氏の技術思想と美意識を象徴する重要な作品です。

今後もアントン・スハノフは、伝統的な時計製造技術に独自の発想を融合させた作品を通じて、現代の独立時計製作に新たな価値を提示していきます。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ANDOROS 時計部

03-6450-7068

watch@andoros.com