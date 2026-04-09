金価格高騰対策キャンペーン！2026年4月22日のよい夫婦の日まで延長決定！JAM HOME MADE 春のブライダルフェア

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株式会社 JAM HOME MADE


思い出の地を形にしたノベルティ。

JAM HOME MADE にて4月19日（SUN）までBRIDAL FAIR を開催致しております。


期間中は10％OFFの優待を受けられるお得な特典と、お二方の思い出の地や故郷の想いをカタチにした都道府県チャームをプレゼントしております。


※都道府県を2つお選びいただくことが可能です。ご注文後、担当者よりご連絡をさせていただきます。お届けは、婚約指輪・結婚指輪と一緒にお送りさせていただきます。皆さまのお越しをお待ちしております。



【対象商品】


婚約指輪・結婚指輪


※代表商品







世界にひとつだけの指輪-PT900-　（ペア）


【素材】　プラチナ900 【サイズ】オーダー可 【価格】　330,000円（税込）


世界にひとつだけの指輪-K18YG-


【素材】　18金イエローゴールド 【サイズ】オーダー可 【価格】　484,000円（税込）


※世界にひとつだけの指輪は名もなき指輪(R)を原型に作成させていただく結婚指輪です。













名もなき指輪(R)


【素材】　真鍮/ステンレス/シルバー925 【サイズ】#5,7,9,11,13,15,17,19セット


【価格】　真鍮14,300円（税込）/ステンレス22,000円（税込）/シルバー925　46,200円（税込）




□名もなき指輪(R)とは


2016年にグッドデザイン賞を受賞した『名もなき指輪(R)』とは、時を経て結婚指輪に進化する新発想の指輪です。楕円にゆがんだリングを芯棒に通し、木槌でたたいて真円に仕立て上げる手づくりの指輪。サイズ対応が可能なリングセットと、指のサイズを測るリングゲージなど製作に必要な道具が一緒にパッケージングされているので、いつでもどこでも誰とでも指輪づくりが体験できます。そして自分たちで作った“名もなき指輪”を原型として型にとり、プラチナやゴールドで造りかえ、結婚指輪として生まれ変わらせることができます。作るときについた叩き跡や日々の生活の中で纏った傷跡、その思い出ごと型どり、それがそのまま刻まれた“世界にひとつだけの指輪”に。まったく新しい価値観の、次世代型指輪です。




【ノベルティ配布期間】


2026年4月22日（水）まで



【販売先】


ジャムホームメイドオンラインショップ： https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604BRIDALFAIR(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604BRIDALFAIR)


ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113　東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2



■会社概要


JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。


JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。


ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。


ブランドのコンセプトは、「肌に最も近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。



社　名：株式会社 JAM HOME MADE


所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2


設　立：2003年7月


代表者：代表取締役社長　高橋征明


事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売


JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/


Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com


Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official


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