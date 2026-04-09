【ごちCAFE】　北海道産練乳を使用したとろ～りやさしい甘さ広がるデザート3種がかっぱ寿司に登場！ミルク本来のコクとまろやかな甘みが口いっぱいに広がる、思わずほっとする、やさしい味わい

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年4月16日（木）～5月6日（水）の期間、北海道産練乳を使用したデザート3種をかっぱ寿司全店にて販売いたします。

ごちCAFEは、「お食事のあとに、ちょっと贅沢なひとときを」をコンセプトに展開するかっぱ寿司のスイーツブランドです。今回の新商品では、北海道産練乳を使用することで、素材の持つ自然な甘みとコクを最大限に引き出し、幅広い世代のお客様にお楽しみいただけるラインアップをご用意しました。

チーズケーキ、杏仁豆腐、みたらし団子といった、それぞれ異なる食感と味わいのデザートに、とろける練乳クリームを合わせることで、シンプルでありながらも満足感のある味わいに仕上げています。食後のデザートとしてはもちろん、小腹満たしやカフェ利用としてもおすすめです。

また、ご家族やご友人と一緒にお楽しみいただくことで、まるで北海道を旅しているかのような気分を味わえる、ちょっと特別なひとときを演出します。日常の中にある小さなご褒美として、かっぱ寿司ならではのデザート体験をぜひお楽しみください。

さらに、かっぱ寿司アプリ会員様限定で、4月28日（火）までの期間、平日限定でご利用いただけるランチクーポン、100円（税込）OFFクーポンも配信しております。

この機会にぜひアプリへご登録いただき、おトクにお食事とデザートをお楽しみください。

かっぱ寿司は、これからもお食事の時間がもっと楽しくなるよう、さまざまな取り組みを通して、皆様 と一緒に毎日のワクワクを積み重ねてまいります。

※ランチクーポンは４月16日(木)～４月28日(火)までの平日開店～１７時までご利用いただけます。

【ごちCAFE 北海道産練乳使用デザート3種概要と商品詳細】

・開催期間：2026年4月16日（木）～5月6日（水）予定

・実施店舗：かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)

・URL：https://www.kappasushi.jp/menu2 ※4/16(木)より WEB サイトに掲載となります。

ごちCAFE/北海道産練乳使用

『とろける練乳クリームのせチーズケーキ』

391円（税込430円）～

コクのあるチーズケーキにとろ～り練乳クリームの甘さ広がる贅沢なデザートをお楽しみください。

『とろける練乳クリームのせ杏仁豆腐』

355円（税込390円）～

なめらかな杏仁豆腐に、とろける練乳クリーム、やさしい甘さのデザート。

ちょっと贅沢なひとときを。

ごちCAFE/北海道産練乳クリーム使用ごちCAFE/直火炙り/北海道産練乳使用

『ふわもちみたらし団子～とろける練乳クリーム添え～』

173円（税込190円）～

ご注文ごとに店内で直火炙りした串だんごに、甘い醤油のみたらしと、とろける北海道産練乳クリームを。

■ごちCAFE

「ごちCAFE」は、本格的で季節感のある「ごちそうスイーツ」をテーマにしたかっぱ寿司のオリジナルスイーツブランドです。

トレンドを反映したスイーツや、季節を感じるスイーツなど、お食事の〆にはもちろんCAFEとしてご利用いただいてもご満足いただける商品をご提供しています。

【平日限定ランチクーポン１００円ＯＦＦも配信中！便利でお得なかっぱ寿司アプリ！ 】

クーポンの他にも、便利でお得！会員登録（無料）を行っていただくと、かっぱ寿司をもっとお楽しみいただけます。

URL: https://www.kappasushi.jp/support/app

1.事前に店舗予約で、スムーズにお席にご案内

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