ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業であるNetApp(R)（NASDAQ: NTAP）とハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーであるNutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO：Rajiv Ramaswami以下、Nutanix）は本日、NetAppのエンタープライズストレージシステム上に構築された、NetApp Intelligent Data InfrastructureとNutanix AHVハイパーバイザーを搭載したNutanix Cloud Platform（NCP）ソリューションを年内に統合するための協業を発表しました。

NutanixとNetAppの協業では、オンプレミス、クラウド、コンテナ環境を対象とした、仮想化/データ戦略の最適化に向けて企業により幅広い選択肢を提供することを目指しています。今回の新たな連携によりインテリジェントで柔軟かつ安全なデータ基盤を含むNetApp ONTAP(R)のデータ管理機能と、NCPの統合型ハイブリッド・マルチクラウド運用機能を組み合わせるものです。

NetAppのエンターライズストレージ担当シニアバイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーであるSandeep Singhは、次のように述べています。「NetAppとNutanixは、仮想環境のシンプルで安全かつ迅速なモダナイズを実現します。仮想化レイヤーの変革、データ運用の変革、あるいはその両方の変革を目指す場合も、お客様は基盤となるインテリジェントデータインフラストラクチャーを必要としています。NetAppとNutanixの機能が組み合わさることで、エンタープライズ規模で仮想ワークロードの運用を容易に実行できるようにします。」

主なメリット

- 仮想化／ハイパーバイザーレイヤーのモダナイゼーション：NetAppのテクノロジーをベースとしたインテリジェントデータインフラストラクチャーとNCPの強力な組み合わせにより、企業がオンプレミス環境とクラウド環境をより容易にモダナイズできる新たな選択肢を提供します。この共同の取り組みは、企業によるストレージの最適化を実現すると同時に、コンテナ化されたモダンワークロードをサポートするための将来の柔軟性を確立するものです。- 迅速な移行：NCPとNetApp ONTAP間のNFSベースの統合は、Nutanixへの仮想マシン移行を効率化し、複雑性を軽減するとともに、価値を実現するまでの時間を短縮するよう設計されています。NetApp ShiftツールキットとNutanix Moveを活用することで、企業は既存データを保持したままVM変換を数分単位で迅速に行えるようになりより短期間で本格運用に移行できます。- シンプルな運用：NetApp ONTAPとNCPソリューション全体の直感的な管理機能により、エンタープライズの仮想環境で一般的な管理業務、トラブルシューティング、および運用負荷の軽減が期待されます。今回の共同ソリューションでは、データ管理をONTAPに委ねることで、コンピュートとストレージを独立して拡張を可能にする計画です。NCPの導入企業は今後、NetApp ONTAPのセキュリティ、パフォーマンス、レジリエンス、データモビリティ機能を活用できるようになります- 仮想マシン単位での運用管理：NetAppとNutanixの高度な機能を活用することで、顧客企業は仮想マシン単位で管理できるようになり、統合された管理画面からパフォーマンス、ストレージ容量、リカバリ手法を管理することが可能になります。- ビルトインされたサイバーレジリエンス：NetAppのインフラストラクチャとNCPを組み合わせることで、企業はハイブリッドクラウド全体でワークロードを確実に保護できるようになります。共同ソリューションにより、企業はNetAppの「ONTAP Autonomous Ransomware Protection with AI（ARP/AI AIを活用した自律型ランサムウェア保護）」とNetApp Ransomware Resilienceサービスを利用し、脅威やデータ流出の試みをリアルタイムで検知できるようになります。

NetAppの最高商務責任者（CCO）であるDallas Olsonは、次のように述べています。

「Nutanixとの提携により、NetAppは仮想化向けストレージおよびデータ管理のトッププロバイダーとしての優位性をさらに強化しています。Nutanixと協力し、仮想化のニーズに合わせて成長できるパフォーマンス、レジリエンス、拡張性を備えたインテリジェントデータインフラストラクチャーを構築するために必要な基盤を企業に提供していきます。」

Nutanixのプレジデント兼最高商務責任者（CCO）であるTarkan Manerは、次のように述べています。「当社とNetAppの提携により、お客様は仮想化プラットフォームをモダナイズすると同時に、NetAppのインテリジェントデータインフラストラクチャーの価値も活用できるようになります。両社の提携により、お客様はそれぞれ独自のペースでモダナイズが可能です。」

提携の進展に伴い、NutanixとNetAppは、NetApp ONTAPをNutanix Agentic AIソリューションに統合することで、AIイノベーションの加速に向けて協業する計画です。このNutanix Agentic AIは、ビジネストランスフォーメーションに向けたエージェント型AIの採用を支援するために設計された包括的なのソフトウェアソリューションです。

アナリストのコメント

Moor Insights & StrategyのVP兼プリンシパル アナリストであるMatt Kimball氏は次のように述べています。

「今回の協業は、インフラストラクチャのモダナイズとインテリジェントなデータサービスを組み合わせたソリューションに対する、より広範な業界の移行を反映したものです。NutanixとNetAppが企業に提供する長期的かつ安定した基盤によって、従来型の仮想ワークロードがサポートされるだけでなく、データのより効果的な管理・使用が求められる、将来のクラウドネイティブかつAI駆動型の環境にも対応できる長期的かつ安定した基盤を提供します。」

パートナーのコメント

Cisco Computeのシニア バイス プレジデント兼 ジェネラルマネージャーであるJeremy Foster氏は次のように述べています。

「NetAppとの長年にわたるパートナーシップを拡大し、Nutanix Cloud Platformのサポートを導入することで、当社はFlexPodのエコシステムを進化させて、超分散型の世界の需要にお応えしていきます。FlexPodは、コンバージドインフラストラクチャーのスタンダードを確立しています。そして今回の統合により、共通のお客様はCiscoの高性能なネットワーキングと演算リソース、そしてNetAppのストレージとNCPを活用できるようになり、高度に自動化された安全、かつ統合型の環境が実現することで、モダンでクラウドネイティブな運用への移行を簡素化できます。」

System Vertrieb Alexander GmbHのField CTOであるJoachim Schmitz氏は次のように述べています。

「今回の協業は、両社がエンタープライズのお客様のニーズを真摯に捉えていることの証です。その結果、最高レベルの可用性が要求されるほとんどのユースケースが対応可能となります。これはまさしく当社の待ち望んでいた環境です。」

提供時期について

NCPとNetApp All Flash AFFシリーズおよび一部のFASハイブリッドフラッシュシステムの統合ソリューションは、FlexPodに関するCiscoとNutanixの協業とともに、年内の提供開始を予定しています。

参考資料

- Intelligent Data Infrastructure(https://www.netapp.com/intelligent-data-infrastructure/)- Nutanix and NetApp: Flexible Infrastructure for Modern Virtualization(https://www.nutanix.com/netapp)- Unlocking the Future: Modernizing Virtual Infrastructure(https://www.netapp.com/blog/modernize-virtualization-nutanix-partnership/)

NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。



その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAPの実績に基づき、AI Data EngineやAFXによる自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。



NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。



NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。



詳細については、https://www.netapp.com/ja/をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。

Nutanix Inc.について

Nutanixは、ハイブリッド・マルチクラウドコンピューティングのリーダーとして、あらゆる場所でアプリケーションやAIを実行し、データを管理するための安全かつ統合されたプラットフォームを企業に提供しています。Nutanixを利用することで、従来型および最新のアプリケーションの運用を簡素化でき、企業は本来のビジネス目標に集中することが可能になります。Nutanixは、世界中30,000社以上の企業から高い信頼を獲得しており、企業のデジタル変革と一貫したシンプルかつコスト効率の高いハイブリッド・マルチクラウド環境の運用を支援しています。詳細については、www.nutanix.com/ja(http://www.nutanix.com/ja)をご覧ください。または@NutanixJapan(https://x.com/NutanixJapan)より、フォローしてください。

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