氷川きよし、EXILE TAKAHIRO、CANDY TUNEら出演のながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026　全出演アーティストが発表！Char、SHISHAMOなど新たに5組が追加！

株式会社キューブ

2026 年 5 月 23 日(土)・24 日(日)に国営越後丘陵公園にて開催される「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」（通称：米フェス）。

4月9日(木)に公式HPにて、第三弾出演アーティストが発表され、米フェス2026に出演する全アーティストが公開。さらに、当日のタイムテーブルや米フェスの見どころである花火の新プログラムが発表された。

【米フェス2026に出演する全アーティストが公開】

新たに第三弾出演アーティストが発表され、ついに米フェス2026に出演するアーティストラインナップが出揃った。

今回追加発表されたアーティストは、クレイジーウォウウォ!!、SHISHAMO、Char、DXTEEN、reGretGirl。（五十音順）

幅広い世代から人気を誇るアーティストたちが、米フェス2026のステージを盛大に彩る。

5月23日(土) 出演

CANDY TUNE／堺正章＆Rockon Social Club／クレイジーウォウウォ!!／JUNNA／SWEET STEADY／Char／氷川きよし+KIINA.／みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：サボさん～／おばたのお兄さん(PERFORMERS)

5月24日(日) 出演

EXILE TAKAHIRO／Gyubin／SHISHAMO／DXTEEN／日向坂46／

みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：シュッシュ～／reGretGirl／wacci／ひなたintroduce 長岡next artist あきまるさらfrom明晰夢／ヤーレンズ(PERFORMERS)

（敬称略・各日五十音順）

さらに、当日のタイムスケジュールも発表。

スタートから最後の花火まで、余すことなく楽しめるようなスケジュールとなっている。

【新たな花火プログラムの実施が決定！】

米フェスの魅力の一つである「長岡花火」。

“長岡花火を体験できる唯一無二のフェス”として、毎回豪華な花火プログラムを披露してきた米フェス。今回はさらにパワーアップして、新たなプログラム「フェアウェル花火」の追加が決定！

フェアウェル花火は「今年の米フェスの思い出を、花火と共に持ち帰ってもらい、また来年会いましょう！」という思いが込められた米フェスオリジナルの花火プログラム。

出演アーティストの楽曲とともに花火を打ち上げ、華やかに米フェスを締め括る！

どのアーティストの楽曲で打ち上がるかについては近日発表予定。

使用楽曲はその場でのサプライズ公開となるため、当日までのお楽しみとなる。

米フェスでしかみられないプレミアムな長岡花火をぜひ現地で堪能していただきたい！

▲米フェス2025の花火の様子

【米フェス2026 クラウドファンディング、チケット付き含む一部プランの受付は4月13日(月)まで！】

米フェスとして初の試みとなる“クラウドファンディング”、

「【ながおか 米百俵フェス 2026】楽しい体験を通じ、未来に繋ぐフェスへ」 。

種類豊富なプランを展開しているが、その中の、チケット付きプラン各種と一部プランのご支援期限は4月13日(月)まで。

特に注目プランである【VIPプラン】や【"米フェスロゴ入り水筒"SDGs米フェス応援プラン】はこの機会でしか手に入らない特別な返礼品が勢揃い。

本プロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて受付中。

詳細は米フェスクラファンページへ。

【公演概要】

■公演名：ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026

■開催日時：2026年5月23日（土）、5月24日（日）

■会場：国営越後丘陵公園（新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1）

■主催・企画・制作：米百俵フェス有限責任事業組合

■共催：ながおか米百俵フェス実行委員会、長岡市、一般財団法人長岡花火財団

■オフィシャルコーポレーター：ＮＰＯ法人ネットワーク・フェニックス、一般社団法人長岡青年会議所、パーマーク

■特別協賛：JAえちご中越

■協賛：株式会社ＡＩＲＭＡＮ、株式会社スプリックス／アース製薬株式会社、越後御貢屋、石油資源開発株式会社、株式会社 第四北越銀行、ホテルニューオータニ長岡、ワタナベグループ／株式会社 原信、株式会社大原鉄工所、株式会社栗山米菓、株式会社 中越興業、(株)ＮＳ・コンピュータサービス

■フードパートナー：カトープレジャー、新うまい佐賀のりつくり運動推進本部

■SDGsパートナー：バイオマスレジンマーケティング

■後援：一般社団法人 長岡市医師会、一般社団法人 長岡歯科医師会

■応援：アルビレックス新潟、新潟アルビレックスBB、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ、SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校／新潟県米菓工業協同組合、ミキハウス

■運営：キョードー北陸

■チケット(税込)

〈入場券〉

2DAYSチケット：おとな22,000円／中高生9,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな12,000円／中高生5,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな22,000円／中高生9,000円

〈長岡市民割引券〉

2DAYSチケット：おとな20,000円／中高生7,000円

1日券（5/23券、5/24券）：おとな11,000円／中高生4,000円

ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな20,000円／中高生7,000円

〈キャンプチケット〉

おとなキャンプチケット：おとな28,000円

中高生キャンプチケット：中高生15,000円

おとなキャンプチケット+専用駐車場券：35,000円

※小学生以下入場無料!!

1グループに成人（18歳以上）の同伴者が必要です。

〈交通チケット〉

臨時駐車場 チケット：4,000円/1台

長岡駅シャトルバス： (JR長岡駅↔︎会場 間往復) ※未就学児無料

おとな3,000円／小中高生1,500円

新潟駅シャトルバス： (JR新潟駅↔︎会場 間往復)

おとな・中高生7,500円／小学生以下3,500円

※詳細は公式サイトをご参照ください。

■公式サイト

https://www.comefes.net/

■公式LINE

https://lin.ee/qguuwxq

■公式X

https://twitter.com/n_comefes

■公式Instagram

https://www.instagram.com/nagaoka_comefes/

■公式TikTok

https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1(https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1)

■米フェスクラファンページ

https://camp-fire.jp/projects/918447/view