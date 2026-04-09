ダイソン初のポータブルハンディファン　パワフルな涼しさを実現する「Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン」を発表

ダイソン株式会社

ダイソン株式会社（東京都千代田区：代表取締役社長 添田 成久、以下ダイソン）は、ダイソン初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet(TM) Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール） ファン」を発表しました。2026年5月7日（木）より、ダイソン公式オンラインストアで限定先行販売を開始します。5月20日（水）より、家電量販店などで順次販売を開始します。

この製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能なファンで、ハンディファンとして、ウェアラブルファンとして、そしてデスクファンとしても使用できます。重量は、わずか212gとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使えるバッテリーを搭載。昼夜を問わず、どんな場所でも涼しく快適に過ごすことができます。さらに、1分間に最大65,000回転するブラシレスDCモーターにより、最大風速25m/秒ものパワフルな風を実現。5段階の風量調節に加えて、さらに強力なブーストモードで、仕事中や移動中のやさしい風から、猛暑時に頼れるパワフルな風まで、どんな環境でも最適な涼しさにカスタマイズできます。

ダイソンの設計思想を象徴する“38ｍｍ”

ダイソンにおいて、38mmというのは特別な数字です。これは私たちが製品の小型化・軽量化・高性能化を追求してきた姿勢を体現するものであり、ダイソンのエンジニアリングDNAに刻み込まれています。38mmは腕時計の文字盤の直径と同程度であり、Dyson Supersonic(TM)ヘアドライヤー、Dyson PencilVac(TM)、そして現在はHushJet(TM) Mini Cool ファンにも共通する直径です。

HushJet(TM)プロジェクション： パワフルさと快適な音質を両立

ダイソンのHushJet(TM)プロジェクションは、最大25m/秒のパワフルな風で、すばやく涼しさを届けます。オフィスでも、通勤中でも、夏の音楽フェスでも、コートサイドでも、HushJet(TM) Mini Cool ファンが涼しい風を送り届けます。また、手持ちのハンディファンとしてはもちろん、デスクファン、ハンズフリーでの使用も可能です。

ダイソンは、パワフルな風だけでなく、快適な運転音の質にもこだわりました。HushJet(TM)ノズルで周波数を低減し、耳につく高音やモーターのうなる音も解消することで、パワフルさと快適な音質を両立しました。



「HushJet(TM) Mini Cool ファンでは、感情や使用シーンを呼び起こすような仕上げにこだわりました。鮮やかなコントラストは自信を、深みのある色調は洗練を、柔らかなトーンは安らぎをイメージしており、エンジニアリングをより身近なものにしたいという思いが込められた製品です。」

ホリー・ホームズ、カラー マテリアルズ アンド フィニッシュ エンジニア

HushJet(TM) Mini Cool ファンは以下の3つのカラーからお選びいただけます。

- インク／コバルト： インクブルーとコバルトブルーを組み合わせることで、都市での生活における鮮やかで大胆な印象と、エレガントで落ち着いた側面の両方を表現しています。- ストーン／ブラッシュ： マザーオブパールに着想を得た薄くピンクがかったやさしいホワイトは、落ち着きとぬくもり、真珠貝の内側にある輝きを感じさせます。- カーネリアン／スカイ： カーネリアンはダイソン伝統のレッドを鮮やかに進化させた色です。マットな仕上げにスカイブルーが加わることで、フレッシュで涼やかな印象に仕上げました。

アクセサリー

HushJet(TM) Mini Cool ファンにはネックストラップ、充電スタンド、USB‑C充電用ケーブル、トラベルポーチが同梱されており、どんな場面でも活躍します。よりパーソナライズした体験を求める方に向けて、ベビーカーのハンドルなどに取り付けられるユニバーサルマウントや、バッグのストラップやジャケットにしっかりと固定できるグリップクリップなど各種別売りのアクセサリーも展開します。

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42335/table/194_1_41adffc4ae0028e1b7a90ced82ba09ef.jpg?v=202604101251 ]