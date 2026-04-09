認知症対策の新たなスタンダード「コグー（Co-Good）」神奈川県の「ME-BYO BRAND」認定

SOMPOウェルビーイング株式会社

ＳＯＭＰＯウェルビーイング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大場康弘、以下「ＳＯＭＰＯウェルビーイング」）が提供する「コグー（Co-Good）」が、認知機能低下予防のための新習慣プログラムとして神奈川県の「ME-BYO BRAND」に認定されました。



「ME-BYO BRAND」は、神奈川県が県民の未病改善の促進及び未病産業の拡大に向け、未病の見える化や未病の改善につながる優れた商品・サービスに認定するものです。

コグーは、県下３自治体（綾瀬市、大和市、二宮町）の地域住民向け運動教室で実施されることが決まっております。生活機能や認知機能の未病改善が期待できることが評価され、今回の認定に至りました。

■『コグー』の特長- 注意力・反応などの認知機能を改善する包括的プログラムコグーは、認知機能低下予防のための国の指針*に沿った「運動・脳トレ・栄養・交流」をワンパッケージで提供する、独自のプログラムです。＊「ヘルスケアサービス利用者・事業者も使用可能な認知症に対する非薬物療法指針」2024年12月

神戸大学、神戸学院大学と実施した認知症予防の実証的な研究（TAMBA研究）において、コグーによる認知機能改善効果が確認されました。

- オンラインで全国どの自治体・地域でも導入可能コグーはオンラインでの提供を基本としており、全国各地の自治体・企業・団体に対し、地理的な制約なく高品質なプログラムの導入を実現します。- 参加者からの高い評価プログラム内では、運動はもちろん、双方向のコミュニケーションや健康情報の提供などが、参加者から高い評価を得ております。長野県茅野市のトライアル参加者へのアンケートでは、100％の方が「継続希望」「他人にも勧めたい」と回答がありました。

４月８日に開催された認定証授与式では、黒岩祐治神奈川県知事から「ME-BYO BRAND」の認定証を授与されました。

ＳＯＭＰＯウェルビーイングは、「ME-BYO BRAND」認定を契機に、神奈川県内の多くの方々にコグーをお届けし、神奈川県とともに、地域住民の生活機能や認知機能の未病改善に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

ＳＯＭＰＯウェルビーイング株式会社

コグー担当：鈴木

hiroko.suzuki@sompo-wb.co.jp



(https://www.sompo-wb.co.jp/)

（注）TAMBA研究

神戸大学、神戸学院大学、ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社の協力のもと、兵庫県丹波市において実施中の認知症予防を目指した多因子介入の長期効果ならびに社会実装にむけた発展的介入効果検証研究