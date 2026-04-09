コネクタが自在に540度回転、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」を発売しました。

コネクタ部分が自由自在にクルクル回転するので、狭い場所でも扱いやすく快適に利用できます。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。

【掲載ページ】

品名：USB2.0 Type-C変換アダプタ（AtoC・540度回転）

品番：AD-USB37CAFBK 標準価格：2,090円（税抜き 1,900円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-USB37CAFBK

使い方や動作に合わせて、自在にコネクタが回転

お手持ちのUSB Aケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転します。

左右180°＋水平360°回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できます。

USB AをType-Cに変換

周辺機器のUSB A端子を、Type-C端子に変換できる変換アダプタです。

従来の変換アダプタのように飛び出して邪魔になったり、ぶつかってコネクタが破損することを防ぎます。

スマートフォンやタブレットでも使える

Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットに、カードリーダーや周辺機器を接続することができます。

急速充電に対応

最大18Wの急速充電に対応しています。

タブレットやスマートフォン、そのほか周辺機器に安定して電力を供給することができます。

最大480Mbpsデータ通信

最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。

※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。

両面差せるType-Cコネクタ

裏表がないのでどちらでも差して使用できます。

アルミ素材のコネクタ

耐久性とデザイン性を両立しています。

＜機器を充電する際のご注意＞

充電時に使用するUSB A-Cケーブルは、A側→C側に給電するためのケーブルです。逆方向に電気は流れないため、ケーブルの向きにご注意ください。

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【関連ページ】

USB Type-C変換ケーブル・アダプタ

https://www.sanwa.co.jp/product/cable/usb_type-c/conversion_cable.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/AD-USB37CAFBK

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