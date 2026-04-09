【ご不要な本やDVDなどを送料手数料無料で引き取り、買取金額が寄付に！】捨てるのはもったいない！引っ越しやお掃除で出た不要品は、送料手数料無料の宅配買取寄付で途上国の子どもたちへのワクチン支援に還元！

認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会(JCV)

「認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを 日本委員会」（以下JCV）では、不要になった本やDVD等の買取金額で、NPOやNGOを支援できる、宅配買取を活用した取り組み「キモチと。」の運営を通して、子どもワクチン支援活動を支えていただいているブックオフコーポレーション株式会社（以下ブックオフ）の協力のもと、「キモチと。回収協力キャンペーン」を4月9日（木）～5月8日（金）の期間開催します。

新年度が始まり、進学や就職等新しい生活に臨むため、引っ越しやお掃除をすると、どうしても出てしまうのが、たくさんの不要品。「捨てるのはもったいない！けれど、保管する場所もなく売る手間も面倒…」と思うこともよくありますよね。そんな時、このキャンペーンにお申し込みいただくと、送料手数料無料で集荷してくれるだけではなく、買取金額で途上国の子どもたちに、ポリオや破傷風などのワクチンを贈って命を守ることができます。

個人は勿論、SDGsを推進する企業や団体さまもご参加いただけます。ご不要になった物を通じて支援し、途上国の子どもたちにワクチンのプレゼントを贈る活動に還元しませんか？

キャンペーン詳細はこちら(https://www.jcv-jp.org/news/kimochito_spring)

【不要品が子どもの命を救う！回収協力キャンペーン】

〇キャンペーン期間：2026年4月9日（木）～5月8日（金）

〇内容：JCVのプログラムを選択して申し込み、ブックオフ宅配買取で買取可能な物品をお送りいただくと、その買取金額で途上国の子どもたちにポリオや破傷風などのワクチンを支援できます。また、送られた物品は、リユースを通じて必要としている人に届き、再活用されます。

お申し込みはこちら(https://www.bookoffonline.co.jp/sellfund/BSfSellFundEntry.jsp?PARTNER_CD=ZW002)

キャンペーン資料はこちら(https://www.jcv-jp.org/contents/_assets/wp-content/uploads/kimochito2026.pdf)

【買取対象は30品目以上！送料手数料無料の宅配買取寄付】

買取対象になるのは、ブックオフで買取可能な30品目以上の物品です。本、CD・DVD、ゲームといったリユースとして定番のものから、アクセサリー、ギター等の楽器、パソコン、スマートフォンなど様々な物を送っていただけます。ご負担は、手近な段ボール箱に送りたい物を梱包していただき、お申し込みをいただくだけ。その後は、お申し込み時にご指定の日時に、宅配業者が送料手数料無料で集荷にお伺いします。

※：買取対象が限定されている物もありますので、お申し込み前にこちらのリンクを必ずご確認ください。ブックオフ買取基準(https://www.bookoffonline.co.jp/files/sell/kaitori.html#SellKaitoriList)

生活の中から生まれ出た様々な不要品を通じて、途上国の子どもの命を守るワクチン支援とリユースを通した環境保護、ダブルのSDGsに還元できるキャンペーンです。しかも、送料手数料無料でお申し込みが可能なため、ご負担なくお部屋がスッキリ片付きます。皆さまのご参加をお待ちしています。

【１日4,000人の子どもが予防可能な感染症で亡くなる現実とワクチンの必要性】

ポリオ、結核、百日咳などの感染症は、途上国においては日常の脅威として、日々、多くの子どもたちの命と笑顔を奪い続けています。その数は1日4,000人。20秒に1人の子どもたちがワクチンの接種をすれば防げるはずの病気で亡くなっています。

私たち、「世界の子どもにワクチンを 日本委員会」（JCV）は、途上国の子どもたちにワクチンを贈り、その命と未来を守る活動「子どもワクチン支援」を行う民間の国際支援団体です。感染症のワクチンの多くは1人分20円、高いものでも約280円ととても安価です。私たちはUNICEFや各国の保健省と協力し、1994年の創設以来、約1億4,000万人の子どもたちにワクチンを届けてまいりました。

皆さまのご支援により、2025年は、ミャンマー、ラオス、ブータン、バヌアツの４カ国に1億1,774万5,176円分のワクチンやコールドチェーン機器を贈りました。

【JCV団体概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7754/table/118_1_ab8d82a94e9177ce89c88a99e373196a.jpg?v=202604091251 ]