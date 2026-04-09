Lazuli株式会社、アジア最大級の小売業界最大規模の展示会「NRF2026: Retail’s Big Show Asia Pacific」に出展

Lazuli株式会社

AI技術を活用した商品データ整備ソリューション「Lazuli PDP」の開発・提供を行うLazuli株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：萩原 静厳、以下Lazuli）は、2026年6月2日（火）～6月4日（木）の3日間、シンガポールのマリーナベイ・サンズ エキスポ＆コンベンションセンターで開催される、アジア最大級の小売業界向け展示会「NRF2026: Retail's Big Show Asia Pacific（以下、NRF APAC 2026）」に出展します。

「NRF APAC 2026」は、毎年ニューヨークで開催されている小売業を代表するグローバルイベント「NRF: Retail's Big Show」のアジア太平洋版です。NRF（National Retail Federation：全米小売業協会）とイベントオーガナイザーであるComexposiumが共催し、今年もアジアで開催される、小売業にとって重要かつ注目度の高いイベントです。Lazuliは3年連続の出展となります。今年度もアジア太平洋地域のリテール業界にイノベーションを起こしている革新的なテクノロジー企業トップ30社が集結する特別な展示エリア「Innovators Showcase」に採択されての出展となります。

Lazuliブースでは、「Extract. Structure. Go AI-Ready.」をテーマに掲げ、主にアジア全域から訪れる小売事業者やEC事業者をターゲットにブースを展開します。PDFや画像など、取引先からの非構造化データを自動で抽出・構造化し、これまで手作業で行っていた商品情報の登録・整備を自動化します。さらに、メタデータや商品タグを自動生成することで、パーソナライゼーションや検索精度の向上、生成AIや検索エンジンに発見されやすいAI-Readyな商品データの整備を実現するSaaS「Lazuli PDP (Product Data Platform)」を展示します。

同ブースでは「Lazuli PDP」のデモを設置し、製品に詳しいスタッフが詳細をご説明します。データの抽出・構造化・カテゴリや属性付与のプロセスをプロダクトUIを通じて直接ご確認いただけます。

現在、メーカーや小売事業者においては、PDFやカタログなど非構造化された商品情報を手作業で収集・整理し、ECシステムやマーケティングツールへインポートしているケースが多く、労働集約的な手法で膨大な時間とコストが発生していることが課題となっています。商品ラインナップが拡大するほどこのボトルネックは深刻化し、従来のツールでは効率的な対応が困難です。

Lazuliが提供するSaaS「Lazuli PDP」は、非構造化データからの自動抽出・構造化によって商品情報の手作業登録を不要にし、メタデータや商品タグの自動生成によってパーソナライゼーション・検索最適化・AEO（Answer Engine Optimization）を強化します。企業がAI-Readyな状態で商品データを保有・活用できる環境づくりを支援します。「Lazuli PDP」は、ベイシア、パナソニック、アサヒ飲料をはじめとする多くの小売事業者、EC事業者、食品・飲料メーカーへの導入実績を有しています。

なお、「NRF APAC 2026」におけるLazuliブースの詳細は以下のとおりです。

展示概要

昨年のブースイメージ

会期：2026年6月2日(火)～6月4日(木)

会場：シンガポールのマリーナベイ・サンズ エキスポ＆コンベンションセンター

ブース位置：Innovators Showcase内

出展内容：Lazuli PDPの概要説明、新機能のデモ体験（日本語・英語対応）、海外企業への導入相談

イベントページ：https://nrfbigshowapac.nrf.com/ja/

Lazuli PDP(Product Data Platform)とは

Lazuliが開発・提供する「Lazuli PDP」は、PDFや画像、カタログなど取引先からの非構造化データを自動で抽出・構造化し、これまで手作業で行っていた商品情報の登録・整備を自動化するProduct Data Platformです。抽出・構造化した商品データにメタデータや商品タグを自動生成することで、パーソナライゼーションや検索精度の向上、生成AIや検索エンジンから発見されやすいAI-Readyな商品データの整備を実現します。小売事業者・EC事業者・製造業者・卸売業者が「AI-Ready」な状態で商品データを保有・活用できる環境の構築を支援します。

Lazuli株式会社について

Lazuliは2020年7月に設立されたスタートアップです。高度なAI/ML技術を駆使したソリューション「Lazuli PDP」の開発・提供とカスタマイズ支援を通じて、商品データをビジネスの成長資産へと転換することを支援しています。メーカーや小売事業者が長年抱えてきた「商品情報の手作業による収集・登録・管理」という課題に対し、非構造化データの自動抽出・構造化とメタデータ・商品タグの自動生成によって、商品データのAI-Ready化を実現します。ベイシア、パナソニック、アサヒ飲料をはじめとする小売事業者・EC事業者・食品・日用品メーカーへの導入実績を持ち、AI時代のリテール・ECを支える商品データ基盤の構築に貢献します。

https://lazuli.ninja/(https://lazuli.ninja/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=nrf-apac&utm_term=260409)



※「Lazuli」とそのロゴ、記載されている製品・サービス名などは、Lazuliの商標・登録商標です。無断複写・転載を禁じます。