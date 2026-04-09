韓国化粧品業界最大級「アモーレパシフィック」 日本未上陸ブランドを含む10ブランドがロフトに集結 「SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC」を開催

アモーレパシフィックジャパン株式会社

韓国化粧品業界のリーディングカンパニーであるアモーレパシフィックの日本法人、アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表：羅政均）は、日本未上陸ブランドを含む計10ブランドが参加するイベント『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』を開催します。

本イベントでは、同社が展開する人気コスメブランドに加え、日本未上陸ブランドや期間限定ブランドがロフトに登場。世界的に注目を集めるK-beautyの魅力を、旬の雑貨でトレンドを発信するロフトを通じてご紹介。韓国の美容文化と最先端スキンケアサイエンスが融合したK-beautyの世界観を、ブランドごとの魅力とともに体験できる特別な機会です。

▼ロフトに出現する“トレンド都市ソウル”の街並み

洗練と活気に満ちたトレンド都市・ソウルの街並みをイメージした空間デザインを展開。売場ではソウルのランドマークや街並みをモチーフにしたビジュアルが広がり、各ブランドのブースはクリニックやカフェ、学校、スーパーマーケットなど、ソウルの街にあるショップをイメージしたデザインに。ブランドごとの世界観を楽しみながら巡ることができます。まるでソウルの街を旅するようにショッピングやビューティー体験を楽しめる空間で、K-beautyの魅力を五感で体感して。

▼『SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC（ソウル イン ザ ロフト バイ アモーレパシフィック）』概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/121471/table/24_1_6b3ef3ac1a97a1b54807dbcc80b96531.jpg?v=202604101251 ]

※新宿三丁目ロフトは5月31日まで開催

※渋谷ロフトは5月28日まで開催

※HERAは渋谷店（4/18～5/6まで）のみ取扱い

購入者限定！ソウルの街を旅する気分になれるスペシャルギフト

オリジナルA4トートバッグ＋ブランドアイコンシール

イベント期間中、対象店舗にて2,200円（税込）以上ご購入いただいた方に、ここでしか手に入らないギフトをプレゼント。特典は、A4サイズがすっきり入る使いやすいトートバッグと、各ブランドの世界観をアイコン化したオリジナルシールのセット。今回のイベントの空間コンセプトである“ソウルの街を旅するように楽しむビューティー体験”をイメージしてデザインされています。

ソウルの街を巡るようにショッピングを楽しめるスペシャルギフトをぜひ手に入れて。

※数量限定のため在庫がなくなり次第終了

期間限定でソウルから上陸した話題のブランドにも注目

注目は期間限定でロフトに登場する3ブランド、PUZZLEWOOD（パズルウッド）・HANYUL（ハンユル）・ILLIYOON（イリユン） 。まるでソウルを訪れたときに現地のショップで出会うように、日本未上陸のブランドのアイテムを実際に手に取り、その場で購入できる特別な機会です。韓国で話題のブランドから、すでに日本でも人気のブランドまで盛りだくさん。

各ブランドのイチオシアイテムをご紹介

＜AESTURA（エストラ）＞

製薬会社のDNAに韓国最大手化粧品メーカー、アモーレパシフィック社の最先端美容研究と皮膚科学が

組み合わさったダーマコスメブランド。

「アトバリア365」シリーズより新商品が登場。水分チャージとうるおいバリアケアを両立し、肌環境の変化に対応するスキンケアアイテム。

春の季節に敏感*で水分不足の脂性肌におすすめ！



アトバリア365 カプセルトナー

アトバリア365 ハイドロスーディングクリーム

（販売名：アトバリア365 ハイドロクリームR）

*すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。

＜LANEIGE（ラネージュ）＞

”La Neige‘‘はフランス語の「雪」を意味し、「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに掲げ、

本来の肌の潤い、輝き、美しさを追求しています。

世界で2秒に1個*売れている「リップスリーピングマスク」から、爽やかなレモンシトラスがふんわり広がる春夏限定フレーバー「レモンソルベ」が新登場

リップスリーピングマスク レモンソルベ

* 2024年グローバル販売実績

＜INNISFREE（イニスフリー）＞

パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供する

自然主義アクティブスキンケアブランド。

インナードライを集中ケアする『グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスク』が新登場！

たった1回で“ミルク化粧水10回分*¹”の贅沢な潤いチャージ。

10分の密閉浸透*²集中ケアで、新感覚*³のうるもち肌へ。

朝のメイク前や夜のスペシャルケアにおすすめ。



グリーンティー セラミド ミルク エッセンスマスク

（販売名：GTC ミルク エッセンスマスク）

*¹ 化粧水1回の使用量の目安から算出 *2 角質層まで *3 使用感のこと（自社製品内において）

＜ETUDE（エチュード）＞

ショパンが作曲した美しい練習曲の名前からインスピレーションを受けて、1985年に誕生したメイクアップブランド。makeup playlistをコンセプトに多彩で楽しいコスメ遊びのカルチャーを提供します。

高鳴る胸のトキメキとあざとかわいい色づき(ハート)

みずみずしい伸びの良いなめらかなテクスチャーが肌にしっとりなじみ、じゅわっとにじむようなフレッシュな血色感*ほのかなツヤを宿すリキッドチーク



こんこんチーク

*メイクアップ効果による

＜primera（プリメラ）＞

プリメラは成分、テクスチャー、カテゴリーのMIXを通して複合的な肌の悩みに対するソリューションをマイルドなフォーミュラで提供するハイパフォーマンス×低刺激*¹なミクソロジーブランドです。

レチノールのその先へーWで攻めるビタチノール*²

ビタミンC*³×レチノール*⁴のシナジーでふっくら弾むハリ肌へ！

ビタミンC*³×レチノール*⁴のシナジーでレチノールより2.2倍*⁵もハリ感UP！

2つの成分がMIXされてこそ可能な弾力ケアでハリ不足や毛穴*⁶が目立ちにくいふっくらとしたハリ肌へ導きます。

ビタチノール バウンシー リフト セラム

（販売名：VT バウンシー セラム）

*¹ スキンケア全商品において皮膚科テスト実施済み （すべての方に刺激がおきないわけではありません。）*² アスコルビン酸（整肌保湿成分）、レチノール（整肌成分） *³ アスコルビン酸（整肌保湿成分） *⁴ 整肌成分 *⁵ レチノール単体 /

ビタミンC＋レチノールでの比較結果（自社調べ/原料特性として） *⁶ 乾燥による

＜espoir（エスポア）＞

espoirは「希望」を意味するフランス語で、「大胆かつダイナミックに、一歩先を行くメイクアップ」をブランドコンセプトに掲げる、韓国発のメイクアップクリエーションブランド。

超極細マイクロブラシによって、細かな毛までしっかりキャッチ。

べたつきを抑えたふんわり立体感引き立つ、洗練されたアイブロウメイクに。

こだわり抜いたミリの領域で印象を操るアイブロウマスカラ



ザブロウ カラーフィクシングカラ

＜HERA（ヘラ）＞

めまぐるしく変化するトレンドとSEOULISTA(ソウリスタ)の独自の感性を調和させ、時代を象徴する

ソウルビューティーをグローバルに発信するラグジュアリーメイクアップブランド。

カバー力の高い薄膜が織りなす、ノイズレスな自信肌

HERAのアイコン〈ブラック クッション ファンデーション〉で時間の経過を感じさせない、均整のとれた端整な肌印象へ



ブラック クッション ファンデーション

※渋谷店（4/18～5/6まで）のみ取扱い

＜PUZZLEWOOD（パズルウッド）＞

アモーレ聖水（ソンス）のシグネチャーフレグランス。原生林を都会の真ん中に再現した癒しのスペース「聖水（ソンス）ガーデン」の穏やかな雰囲気を「パズルウッド」の香りに込めました。

シトラスとネロリの繊細な高濃度ブレンド

癒しの香りを届けるパズルウッドヴィーガンパフュームディフューザー



パズルウッド ディフューザー 200mL

＜HANYUL（ハンユル）＞

韓国の伝統成分を最高の状態でお肌にお届けする、韓国の伝統と健康のバランスに着目したブランドです。ブランド内でも人気の高いヨモギのラインナップを取り揃えました。

うるおいケアに特化したパッド。

乾燥や外的刺激で敏感になりやすい肌を、やさしくケアします。

拭き取り用としても、部分パックとしてもお使いいただけます。



ヨモギ スージングトナーパッド

（販売名：PA トナーパッド）

＜ILLIYOON（イリユン）＞

敏感肌*の悩みに寄り添い健康的な肌を目指す、ダーマラボの皮膚科学から進化したダーマ保湿ブランド。

全身に使えるローションやクリーム、ウォッシュなど、無香料・低刺激*仕様のものを中心に展開しています。

顔よりも角質が厚く水分が失われやすい「ボディ肌」への着目からスタート

したブランド。自然成分 × 科学的根拠 の組み合わせで、うるおいバリアをケアして乾燥によるカサつき・乱れから肌を守ります。

敏感肌*にもおすすめ。

イリユン セラミド アト フェイス＆ボディミルク

（販売名：ＣＡ ローション）

イリユン セラミド アト フェイス＆ボディクリーム

（販売名：ＣＡ コンセントレートクリーム）

イリユン セラミド アト トップトゥトー ウォッシュ

（販売名：ＣＡ トップトゥートーウォッシュ）

*すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません。

アモーレパシフィックについて

1945年の創業以来、韓国を代表するカンパニーとしてアモーレパシフィック社は、自然と人間に対する深い理解をもとに、内面と外面の美しさの調和を追求しています。20以上の化粧品、パーソナルケア、ヘルスケアブランドを持ち、世界中のグローバルな消費者の様々なライフスタイルやニーズに応えてきました。革新的な方法で世界のビューティートレンドを変えていくことで高い評価を得ています。