『パンのフェス』 三井アウトレットパーク 多摩南大沢でGW初開催！全15店決定＆ベーカリー ペニーレイン限定販売も！

ぴあ株式会社

パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社、日販セグモ株式会社）は、三井不動産商業マネジメント株式会社との共催で、2026年5月2日（土）から4日（月・祝）の3日間、『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』を開催します。

『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）は、2016年の横浜赤レンガでの初開催以来、

これまで178万人のお客さまにお越しいただいている“日本最大級”の「パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典」です。

これまで秋の恒例イベントとして大盛況を博してきた三井アウトレットパーク 多摩南大沢にて、同会場では初めてとなるゴールデンウィーク期間中の開催が決定いたしました。

今年は「はちおうじ みんなのGWマルシェ」とのコラボレーションでお届けします。気候の良い春空の下、ショッピングとともに全国各地の美味しいパンを存分にお楽しみいただける、連休のお出かけにぴったりのイベントです。

■追加3店舗が決定！全国から人気パン屋さん全15店が三井アウトレットパーク 多摩南大沢に集結！

出店パン屋さん第2弾として、新たに3店舗の参加が決定し、全15店舗が出揃いました！

今回追加となったのは、行列ができる話題のベーグル専門店で新食感のベーグルクロワッサンが人気の「between bagel」（滋賀・大津）、京都生まれで季節限定品など多彩な味わいが魅力のデニッシュパン専門店「ANDE＜アンデ＞」（京都・伏見）、平塚市の名産品にも選ばれた絶品『弦斎カレーパン』が大人気の老舗「高久製パン」（神奈川・平塚）の3店舗です。

なかなか一度にお目にかかれないパンが勢ぞろい！早めにチェックして自分好みのパンをゲットしましょう！

【出店店舗：5月2日(土)・3日(日)・4日(月・祝)】

★パンのフェス 三井アウトレットパーク 多摩南大沢初出店

下線は第2弾決定店舗

・ブーランジェリー アツシ（東京・八王子）

・東京べーぐる べーぐり（東京・西葛西）

・本郷ベーカリー（東京・本郷）

・神奈川カレーパンマーケット（神奈川・横浜）

★塩パンセレクトショップSaltteみなとみらい（神奈川・横浜）

・高久製パン（神奈川・平塚）

・伊豆高原フロマージュパン専門店Marble Coco.（静岡・伊豆高原）

★Donuts mania（静岡・熱海）

・スコーン専門店 famfam（岐阜・多治見）

・Lycka（愛知・刈谷）

★between bagel（滋賀・大津）

・ANDE＜アンデ＞（京都・伏見）

★淡路島塩パン専門店 しおき（兵庫・淡路島）

・金賞淡路牛カレーパン サンハート（兵庫・淡路島）

・パンプラス（長崎・壱岐）

※出店店舗は予告なく変更する可能性があります。

■グランプリ受賞！超人気店「ベーカリー ペニーレイン」の“ブルーベリーブレッド”を数量限定販売！

『パンのフェス』で毎回長蛇の列ができる栃木・那須の超人気店「ベーカリー ペニーレイン」。本年開催された「パンのフェスアワード2025」において、同店の「ロックンロール」が見事グランプリを獲得し、その実力を改めて証明しました。今回は、そんな同店の不動の人気No.1商品“ブルーベリーブレッド“を各日115個限定で特別に販売いたします！1日に最高1,000本を売り上げる“ブルーベリーブレッド”は、生地にオリジナルのブルーベリーソースをたっぷり練り込み、一斤に130グラム前後の甘酸っぱいジャムが渦巻き状に巻き込まれている逸品です。

【商品概要】

商品名：「ベーカリー ペニーレイン」“ブルーベリーブレッド”

販売価格：税込960円

販売数量：各日115個

【整理券の配布について】

整理券配布と同時に商品代金をお支払いいただきます。

販売・整理券配布日時：各日 9:45～ ※なくなり次第終了

販売・整理券配布場所：パンのフェス 開催本部（ペデストリアンデッキ）

支払方法：現金のみ

※整理券は、お並びいただいたお客様お一人様につき1枚のみお渡しいたします。

【商品の引換について】

引換日時：各日 12:00～15:00

引換場所：パンのフェス インフォメーション（三井アウトレットパーク 多摩南大沢 A街区フランフラン バザー前）

【ご注意事項】

整理券1枚につき、“ブルーベリーブレッド”1個を引き換えいただけます。

商品の引き換えは整理券に記載された当日のみ有効です。

引換時間を過ぎた場合、整理券は無効となり、返金もいたしかねますのでご注意ください。

イベントの詳細は、今後『パンのフェス』公式サイトやSNSで順次発表してまいります。ゴールデンウィークの三井アウトレットパーク 多摩南大沢に、どうぞご期待ください！

『はちおうじ みんなのGWマルシェ パンのフェス2026GW in 三井アウトレットパーク 多摩南大沢』＜開催概要＞

■開催日：2026年5月2日（土）～4日（月・祝）

■時間：11:00～17:00

■会場：南大沢駅前大通り・三井アウトレットパーク 多摩南大沢内特設会場

（〒192-0364 東京都八王子市南大沢１丁目６００）

■入場料：無料

■主催：三井不動産商業マネジメント株式会社、パンのフェス実行委員会（ぴあ株式会社・日販セグモ株式会社）

◎『パンのフェス』（https://pannofes.jp/）とは

レジャー・エンタテインメントのチケット販売及び各種イベントの企画・運営等を行うぴあ株式会社（代表取締役社長 ⽮内 廣） と、パン好きのための検定試験「パンシェルジュ検定」を企画・運営する日販セグモ株式会社（代表取締役社長 安井 邦好）が、2016年から横浜赤レンガで開催している日本最大級のパンイベント。

公式サイト：http://pannofes.jp/minamioosawa2026gw/

公式X： https://x.com/pannofes

公式Instagram：https://www.instagram.com/pannofes/