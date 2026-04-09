【ロフト】ジューシーな質感の韓国コスメが盛りだくさん！「ロフト Ｋコスメフェスティバル 2026SS」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、今年で13年目を迎える33回目のコスメフェスティバルを「ロフト Kコスメフェスティバル 2026SS」と題し、4月18日(土)より開催します。

昨年に続き5回目の、韓国コスメだけをクローズアップした本企画は、あふれるようなうるおいを味方に楽しめるメイクアップアイテムや手軽に取り入れられる爽やかなつけ心地のスキンケア、フレッシュな香りやツヤをまとえるボディーケア・ヘアケアアイテムなどがラインナップ。そのほかロフト先行販売品をあわせて136ブランド、全670種類を取りそろえます。

商品集合イメージ

＜【ロフト Ｋコスメフェスティバル 2026SS】概要＞

■開催期間：2026年4月18日(土)～5月29日(金)

■開催店舗：全国のロフト及びロフトネットストア

(特設ページ： https://www.loft.co.jp/store/r/rcb02/ )

■商品数：先行販売415種類含む、全670種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる

※★…ロフト1社先行販売、☆…ロフト先行販売

【ジューシーなツヤを味方に春夏を楽しむコスメやキープミスト】 ※価格は全て税込み

メイクアイテム集合イメージ

★Laka サンシールドグローイーチーク 全11色(JT) 各1,980円

UVカットができるスティック型のチーク。SPF50+PA++++。

豊富なカラー展開で肌なじみがよく、じゅわっとしたツヤのある仕上がりに。

☆ENTROPY スライドアップ ドウチーク 全8色(インターナショナルコスメティックス) 各1,760円

まるでガジェットのようなパッケージデザインのスライド式チーク。ソフトな質感でなめらかに肌へ密着します。

☆ロムアンド ジューシーフラッシュリップオイル 全8色(韓国高麗人蔘社) 各1,485円

みずみずしいツヤ感を与え、ぷるんとした唇を演出する自然な発色のリップオイル。

☆hince ラディアンスUVルースパウダー(JT) 2,200円

保湿成分(※1)を配合したUVカットルースパウダー。多彩なラメが肌に光沢感を与えます。

★ウォンジョンヨ メイクコーティング キープミスト(Rainmakers) 1,320円

繊細なミストが肌に密着し、メイクしたてのようななめらかさが長時間続くメイクキープミスト。

セラミドNP、ヒアルロン酸Naの2種の保湿成分を配合し、うるおいを保ちます。

●ロフト含む2社限定 /26SS Ohora’s Spring Pop! Gel Press-on Cherry Pop(グルガジャパン) 2,400円

春らしい透け感と光沢のあるヌーディーカラーに、深みのある赤色のラインとチェリーモチーフが

特徴のネイルチップ。ベースコートを塗布し乾かしたあと、チップを貼るだけで簡単に着けられます。

【爽やかなつけ心地で手軽に健やかな肌へ整える、スキンケアアイテム】

スキンケアアイテム集合イメージ

★Dr.G R.E.D BLEMISH クールスージングジェリーミスト(インターナショナルコスメティックス) 1,540円

ブランド独自成分のアイスヒアルキューブ(※2)を配合し、肌にひんやり感を与える美容液ミスト。

吹きかける距離でテクスチャーが変わり、湯上がりなどの肌を心地よくケアします。

☆MENOKIN 30秒クイックバブルマスク 70ml(STORiiY) 各1,980円

MENOKIN 30秒クイックバブルマスク 全5種

韓国でも話題のバブルマスクパックが70mlサイズで登場。泡でなじませるだけで、シートマスクで

ケアしたようなうるおいを与えます。肌悩みに合わせて5種類を選べ、重ね使いも可能。

☆イニスフリー グリーンティーPDRN エクソソーム リペア ゲルマスク(アモーレパシフィックジャパン) 990円

チェジュ島の自社農園で栽培された緑茶由来のグリーンティーPDRN(TM)(※3)とエクソソーム(※4)を配合し、ツヤのある肌へ整えるゲルマスク。5枚入り。

☆トリデン ダイブイン FOR MEN ジェルローション(マルマンH＆B) 2,420円

人気の「ダイブイン」シリーズのメンズ向けジェルローション。クーリング効果(※5)のあるさっぱりとした使用感で朝のスキンケアにも。

【フレッシュな香りと、きらめきをまとうヘア＆ボディーケアアイテム】

ヘアケア・ボディーケアアイテム集合イメージ

☆KOCOSTAR スターダストグロウエッセンス 全3種類(アイエスリンク) 各1,320円

商品イメージ

顔からボディーまで全身に使える保湿美容液。3種それぞれパールの配合量と香りが異なり、シーンや気分に合わせて選べます。

★MONCLOS PDRN 水分サンクリーム(L＆K) 2,398円

PDRN(※6)を配合し、軽いつけ心地でうるおいを与える日焼け止めクリーム。

シカ成分(※7)とアロエベラエキス(※8)により肌を健やかに整えます。SPF50+PA++++。

☆MOTON ヘア＆ボディミスト CHERRY PIE(lalalajapan) 2,200円

フレッシュなチェリーを思わせる香りのヘア＆ボディミスト。時間の経過とともに、ムスクやアンバーの奥行きのある香りに変化します。チェリーのチャーム付き。

☆moev アヌカチンシャンプー(GLCジャパン) 1,980円

商品イメージ

ブランド独自の補修成分アヌカチン(TM)(※9)を配合し、髪の根本から健やかに整えるシャンプー。

アップル・フリージア・ウッディノートが重なる、華やかで洗練された香り。

★BeauRevo あかすりタオル(ときわ商会) 1,980円

韓国でポピュラーなボディーケア「あかすり」を手軽に体験できる、ボディータオル。つるんとしたなめらかな肌へ。

【すっきりとした味わいで、取り入れやすいビューティーフーズ】

ビューティーフーズ集合イメージ

☆NOTHING BETTER ドリンクイットかぼちゃジュース 2個セット(ケイラボ) 638円

商品イメージ

水を加えず、かぼちゃ100％のジュース。持ち運びに便利なパウチタイプ。

☆ライブリング アサビゼリー ピーチ 10個入り(ラッド) 1,070円

商品イメージ

アップルサイダービネガーを使用した爽やかな味わいのゼリー。食べごたえのある弾力。

※1…ヒアルロン酸ジメチルシラノール・加水分解ヒアルロン酸・加水分解ヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸・ヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸クロスポリマーNa・ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム・アセチルヒアルロン酸Na・ヒアルロン酸ジメチルシラノールNa(全て保湿成分)・グルタチオン(整肌成分)、※2…2BG・パンテノール・1,2-ヘキサンジオール・ヒアルロン酸クロスポリマーNa・エチルヘキシルグリセリン(全て保湿成分)、※3…乳酸桿菌培養溶解質(保湿成分)、※4…乳酸桿菌細胞外小胞(保湿成分）、※5…気化熱による、※6…DNA-Na(デオキシリボ核酸Na/整肌成分)、※7…ツボクサエキス(整肌成分)、※8…アロエベラ葉エキス(保湿成分)、※9…アヌカりんごエキス・ビオチン・アミノ酸(全て保湿成分)

＜【SEOUL IN THE LOFT by AMOREPACIFIC】概要＞

人気の韓国コスメカンパニー「アモーレパシフィック」社の計10ブランドを集積したコスメイベントをロフト11店舗で展開。渋谷ロフトと銀座ロフトではソウルの街並みの装飾を施し、限定アイテムなどを取りそろえるPOP UP STOREを開催します。

■開催期間：2026年4月18日(土)～ ※店舗により開催期間は異なる



＜【LOFT FUN!FUN!SEOUL】概要＞

2023年9月から始まり、5回目の開催。この春は渋谷ロフト・銀座ロフトを含む全国のロフト122店舗で、韓国の最新カルチャーや流行を、雑貨を通じて紹介します。韓国コスメをはじめ、日本でも人気のキャラクター「モルチーズ」「エスターバニー」のグッズや、韓国発のキャップブランド「VARZAR」、東大門のワッペン専門店「DODOHARA」のほか、一部店舗にて「BUTTER FAMILY」のPOP UP SHOPを展開するなどさまざまなアイテムをラインナップします。

■開催期間：2026年4月18日(土)～5月29日(金)