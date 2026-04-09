【AVIOT】AVIOT ×『シナモロール』『クロミ』コラボレーション完全ワイヤレスイヤホンが発売決定！本日4月9日(木)より予約開始

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区)が運営する「AVIOT」は、完全ワイヤレスイヤホン「TE-Q3R」をベースモデルとし、キャラクターの魅力を詰め込んだオリジナルデザインと、各40種類以上の完全新録ボイスを搭載した、株式会社サンリオの「シナモロール」「クロミ」とのコラボモデル「TE-Q3R-CNR」「TE-Q3R-KUR」を、本日2026年4月9日(木)より予約開始することをお知らせいたします。



●製品ページ

シナモロール：https://aviot.jp/product/te-q3r-cnr/

クロミ：https://aviot.jp/product/te-q3r-kur/

累計出荷台数約36万台*のAVIOTのヒットモデル”Qシリーズ”の最新機種「TE-Q3R」をベースモデルに採用した、「シナモロール」「クロミ」の魅力を堪能できる特別仕様の完全ワイヤレスイヤホンが登場。

*2025年12月末時点

業界最小クラスのコンパクト設計でありながら、ロングバッテリー、ハイレゾ再生、ワイヤレス充電、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングなどに対応した「TE-Q3R」をベースに、世界中で愛されているサンリオの大人気キャラクター「シナモロール」「クロミ」それぞれの魅力を詰め込んだコラボレーションモデルです。

イヤホンの起動/終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」と、いつでも好きな時に聴ける「ランダムボイス」を各40種類以上、新規オリジナルボイスで搭載。

「シナモロール」「クロミ」それぞれのモデルに[日本語/English]の2モードを搭載し、アプリで切り替え可能な特別仕様です。

特別パッケージには、新規描き起こしのデザインを採用。

チャージングケースは「シナモロール」「クロミ」をイメージした配色に加え、ケースの外側と内側の両面にイラストを配置。また、イヤホン本体にはワンポイントとして「シナモロール」「クロミ」をモチーフとしたロゴをあしらっています。さらに、本モデル限定のフェイス型シリコンケースが付属。

いつでもどこでもキャラクターの魅力を感じられるデザインになっています。

製品特徴

■ベースモデル

シリーズ累計出荷数約 36 万台(*1)を記録した「Q シリーズ」の最新機種「TE-Q3R」をベースモデルに採用。

業界最小クラス(*2)のコンパクト設計に、周囲の環境に合わせて自動で騒音抑制の効果を最適化するアダプティブノイズキャンセリングを搭載。

さらに、イヤホン本体最大 11.5 時間、ケース併用で最大 42 時間の長時間再生、ワイヤレス充電、肌に優しい医療用シリコン(*3)を採用したイヤーピースなど、充実の基本性能に加え、音楽CDの約3倍の情報量を伝送できるLDAC(TM)対応で、ワイヤレスでもハイレゾ再生を楽しめる高音質設計。

デザイン、使い勝手、音質すべてを高水準にまとめたハイスペックモデルです。

*1 2025 年12月末時点

*2 ノイズキャンセリング機能搭載の完全ワイヤレス充電機能に対応した完全ワイヤレスイヤホンとして、2025年9月時点 Pressed Japan調べ。

*3 全ての人にアレルギー反応が起きない事を保証するものではありません

■スペシャルボイス

イヤホンの起動 / 終了や端末との接続状況をお知らせする「ボイスガイダンス」に加え、「シナモロール」「クロミ」が話しかけてくれる 「ランダムボイス」を新規オリジナルボイスで各40種類以上収録。 [日本語 /English] の2モードは 専用アプリで自由に切り替えることができます。シナモロールとクロミがあなたの日常に元気と癒やしを与えてくれます。

■スペシャルデザイン

チャージングケースは、シナモロールはスカイブルーカラーの配色、クロミはパープルカラーの配色を採用。外側と内側の両面には本コラボレーションだけの新規デザインをあしらいました。

■スペシャルベネフィット

ベースモデル「TE-Q3R」専用のフェイス型シリコンケースが付属。ころんとした形で一目惚れ間違いなしの『かわいい』を意識した特別仕様となっています。ケースを取り付けたまま充電をすることができ、そのままバッグに取り付けが可能。一緒に好きな場所に出掛けて、音楽を楽しむことができます。

■スペシャルパッケージ

新規デザインを用いた、スペシャルパッケージを採用。バンド調の本デザインではシナモロールとクロミが音楽を楽しむ姿が魅力の特別デザインになっています。

販売基本情報

・TE-Q3R-CNR／TE-Q3R-KUR

・販売価格：19,800円(税込)

・予約開始：2026年4月9日(木)11時～

※規定数に達し次第ご予約を終了させて頂くことがございます。お早めのお申込みをお願いいたします。

・お届け予定日：2026年8月中旬より順次

・取り扱い店舗：

AVIOT ONLINE MALL

シナモロール：（https://shop.aviot.jp/products/te-q3r-cnr）

クロミ：（https://shop.aviot.jp/products/te-q3r-kur）

■TE-Q3R-CNR／TE-Q3R-KUR

【基本仕様】

ドライバー：φ10mmダイナミック型

通話用内蔵マイク：高性能MEMSマイク×1(片側)

バッテリー容量：イヤホン片耳 50mAh／チャージングケース 380mAh

最大通話時間：約5.5時間

最大連続再生時間：イヤホン単体 約11.5時間／ケース併用 約42時間

※再生時間は使用環境や接続方法により変動します。

イヤホン本体充電時間：約1.5時間

チャージングケース充電時間：約1.5時間

※約10分の充電で最大約90分再生可能な急速充電対応。

充電ポート：USB Type-C

防水性能：IPX4相当(イヤホン本体のみ)

【Bluetooth規格】

Bluetooth version：5.3

マルチペアリング：8デバイス

マルチポイント：2デバイス

対応コーデック：AAC, SBC, LDAC

対応プロファイル：A2DP, HFP, AVRCP

【同梱物】

イヤーピース：XS / S / M / L 各サイズ1ペア

充電用USB Type-Cケーブル(30cm)

ユーザーマニュアルQRカード

製品保証登録カード

*1 再生時間は使用環境により変動する可能性があります

*2 イヤホン本体のみ

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

1) ワイヤレスオーディオ機器、IoT関連商品の製造・輸入販売

2) モバイルアクセサリーの輸入販売

3) 自社ECサイトの運営

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/

■AVIOT 公式X(旧twitter)

https://twitter.com/AVIOT_JP

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT