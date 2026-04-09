株式会社メンバーズ nu.Designカンパニー、山形大学と「新規事業の実装と成功確率を高める共同研究」を開始～産学連携による「体験型プロトタイピング」で、事業創出を牽引する人材育成と組織変革を推進～

株式会社メンバーズ nu.Designカンパニー

DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする株式会社メンバーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：高野 明彦、東証プライム：2130、以下「メンバーズ」）のデザインと戦略を掛け合わせて、企業のDXと成長を支援する伴走支援事業を展開する専門組織、nu.Designカンパニー（カンパニー社長：杉浦 英明、以下「nu.Design」）は、山形大学 社会共創デジタル学環の共創プロトタイピングラボ（三冨研究室）と、プロトタイピング手法を活用した新規事業創出に関する共同研究を開始したことをお知らせいたします。

■ 本件のポイント

・学術知×ビジネス実装力の融合：山形大学の「体験型プロトタイピング」ノウハウと、nu.Designが企業の現場に入り込み培った「構想を事業として動かし切るビジネス実装力」を掛け合わせ、新規事業の成功確率を高める「実装可能な事業創出モデル」を構築します。



・実践を通じた人材育成や組織システム変革の研究：既存の枠組みにとらわれないゼロベースの事業創出プロセスを通じ、アイデアを現実に落とし込める次世代リーダーの育成プロセスの構築と、挑戦を支える組織システムの変革モデルを研究・開発します。



・学術的評価と社会実装の両立：得られた実践知見は、論文化・学会発表による「学術的評価」と、日本企業の新規事業開発の新たな手法としての「社会実装」の両輪で広く社会へ還元します。

■ 共同研究開始の背景：不確実性の高い現代における、事業創出と組織の壁

不確実性の高い現代において、企業が新たな価値を創出するには、アイデアを素早く形にして検証する「プロトタイピング」の手法が不可欠です。しかし、日本企業の現場では、既存の組織構造などが障壁となり、創出されたアイデアが実装に至らないという課題を抱えています。

また、単なるプロダクト開発のスキルだけでなく、自らビジョンを描きアイデアを現実のビジネスとして落とし込める「リーダーの育成」と、失敗を許容し挑戦を支える「組織システムへの変革」が強く求められています。

本共同研究では、山形大学が研究・実践してきた「体験型プロトタイピング」の学術的ノウハウと、nu.Designが現場で培ってきた「企業の現場に入り込み、構想を事業として動かし切るビジネス実装力」を掛け合わせることで、この本質的な課題の解決を目指します。

■ 2026年度 共同研究の3つのテーマ

本プロジェクトでは、アイデアを構想で終わらせず確実なビジネス成果へと導くため、3つのテーマを切り口に実践的な研究とメソッドの体系化に取り組みます。

■ プロジェクトのプロセスと内容

- 研究テーマ（1）学術知×ビジネス実装力が融合した「事業創出」メソッドの開発アイデアを素早く形にして検証する山形大学の学術的なプロトタイピング手法に、nu.Designが強みとする市場構造や競合ポジションを読み解く「ビジネス設計思考」を統合。市場で選ばれ続ける、再現性の高い事業創出メソッドを開発します。- 研究テーマ（2）ビジョンを現実に落とし込む「イノベーションリーダー」の育成プロセスの構築専門家任せではなく、参加者自身が当事者意識を持てるテーマをゼロベースで探索し、ユーザーの行動を自ら体験する「体験型プロトタイピング」を実践します。ビジョンを語るだけでなく、素早く形にして現実に落とし込める次世代リーダーの育成プロセスを構築します。- 研究テーマ（3）アイデアを育て、挑戦を支える「組織・システム変革」生まれたばかりのアイデアが既存の組織構造に潰されないよう、アイデアを保護して育てる環境づくりを探求します。また、不確実な問いに対し、試行錯誤を繰り返しながら正解を導き出す「デザインアプローチ」を企業文化のDNAへと昇華させることで、変化し続けることを許容し、挑戦を支え続ける組織システムの変革モデルを研究・開発します。

企業の第一線でビジネス成果の創出に伴走するnu.Design社員と、山形大学の学生（2年 小野寺陸斗、鈴木大翔）がワンチームとなり、事業アイデアの構想からプロトタイプを用いた検証までを一貫して実施します。テーマは、メンバーズの戦略と親和性の高い「パブリック（公共・自治体）」や「製造」領域（サーキュラーエコノミー、GX、地方の社会課題解決など）に焦点を当てます。

■ 今後の展望

今後は、本活動を通じて得られたプロトタイピングの実践プロセスを、2026年10月頃を目処に学術的な視点から評価・整理し、論文化および学会発表を行います。

さらに、これらの学術的知見をnu.Designが伴走支援する企業の新規事業開発や組織改革に向けた「新たな実践的手法」として体系化し、広く社会への還元を目指します。

また、本研究で得られた知見は、nu.Designが企業に対して提供する新規事業開発支援や組織変革支援にも適用していきます。

■ 共同研究者によるコメントとプロフィール

株式会社メンバーズ 執行役員 兼 nu.Designカンパニー 社長

杉浦 英明

日本企業の新規事業は、構想・実行・組織のいずれかで止まるケースが多いと感じています。私たちは戦略だけでなく現場に入り込み、事業として動かし切る伴走支援を行ってきました。

本研究ではその実践知を学術と接続し、「構想を成果に変える」再現性あるモデルとして社会に提示し、企業の現場で実装される新たなスタンダードをつくっていきます。

【プロフィール】

企業の新規事業開発やDX推進において、構想から実装までを一気通貫で支援するビジネスデザイン組織「nu.Design」を率いる。企業の現場に入り込み、事業を“動かし切る”伴走支援を強みとし、大手企業を中心に事業変革や新規事業創出を推進。現在は名古屋拠点の立ち上げを通じて、地域企業との共創による新たな価値創出に取り組んでいる。

株式会社メンバーズ nu.Designカンパニー アカウントスーパーバイザー 新倉 文実

本プロジェクトでは、企業の現場で実際に起きている課題を起点に、プロトタイピングを通じた検証と実装にこだわっています。

アイデア創出に留まらず、“事業として動かす”ところまでを見据え、実践的な取り組みとして企業・大学の連携による実践的なプロジェクトとして全体設計および推進を担っています。

【プロフィール】

nu.Designにて新規事業開発・サービスデザイン領域のプロジェクトを多数推進。企業の現場に入り込み、ユーザー理解からプロトタイピング、事業化に向けた検証・実装までを一貫して支援。構想を具体的なビジネスへと落とし込む実践的なプロジェクト推進を得意とする。

本プロジェクトにおいては、企業・大学の連携によるプロトタイピング実践の設計および推進を担い、現場での検証と事業化に向けたプロセス構築をリードするとともに、実践を通じて得られる知見をもとに再現性のある事業創出プロセスの構築に取り組んでいる。

山形大学 社会共創デジタル学環 准教授 / 共創プロトタイピングラボ 主宰 三冨 敬太

体験プロトタイピングは、実際に自分が体験しながら試すことで新たな気づきを得て、事業への理解や当事者意識を深めていく学習のプロセスです。

新規事業において重要なのは、最初から正解を求めることではなく、試行錯誤を通じて問いを深め、自分ごととして追求し続けることです。本共同研究を通じて、こうした実践から生まれる知見を、事業創出と組織変革の双方に資する方法論として提示していきます。

【プロフィール】

プロトタイプの持つ未完成性に着目し、解釈プロセスに応じたデザインについて研究している。著書に「失敗から学ぶ技術 新規事業開発を成功に導くプロトタイピングの教科書」（翔泳社、2022年）。

主な論文に“Understanding How Prototypes Are Interpreted: A Structural Model of Final Product Interpretation”（The Design Journal,2025）など。

■関連情報

株式会社メンバーズ nu.Designカンパニー

（１）nu.Designカンパニーについて

nu.Designは、デザインとビジネスの融合を通じて、顧客価値の最大化と社会的インパクトを実現するデザインカンパニーです。新規事業の立ち上げからプロダクトのグロースまで、企業の未来を託された挑戦者の皆様に対し、同じ企業文化の現場に入り込み、事業を動かす力を内側からつくりながら、ビジネス成果の達成まで責任を持ってコミットします。

- 所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 37階（受付35階）- 代表者：カンパニー社長 杉浦 英明- Webサイト：https://nu-design.members.co.jp/- X（旧Twitter）：https://x.com/nuDesign_mem- note：https://note.com/nu_design

（２）新規事業創出・組織改革でお悩みの方へ

nu.Designでは、プロジェクトの検討・議論が停滞しがちな局面で、専門人材が壁打ちしながら解決策や方向性を提案するスポット支援「SOUDANサービス」をはじめ、お客様のフェーズに合わせた伴走支援をご提供しています。お気軽にご相談ください。

- nu.Designカンパニー お問い合わせ先：https://marke.members.co.jp/contact_nd.html

株式会社メンバーズ

（１）株式会社メンバーズについて

「DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする」を掲げ、デジタル人材の伴走による企業へのDX現場支援事業を展開。高い専門スキルを持つデジタル人材が取引先企業のチームの一員として、上位戦略を理解し実行に落とし込みながら、現場での内製によるDX推進を伴走支援し、取引先企業のDX投資のROI最大化に貢献します。1995年設立。東証プライム上場。

- 所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX 37階（受付35階）- 代表者：代表取締役社長 高野 明彦- 資本金：1,059百万円（2025年12月末時点）- Webサイト：https://www.members.co.jp/- SNS- - Facebook：https://www.facebook.com/Memberscorp- - X（旧Twitter）：https://x.com/Members_corp- - LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/members-co--ltd/

（２）メンバーズの専門カンパニーについて

取引先企業のビジネス変革・内製化DXの推進を支援するため、高付加価値なモダン技術領域に特化した社内専門組織の拡大を推進しています。

2026年4月1日現在、データ活用、SaaS活用、脱炭素DX(TM)など、多種多様なDX領域において21組織が事業を展開し、DX現場支援により企業のDX投資のROI最大化実現を目指しています。

- カンパニー一覧：https://www.members.co.jp/company/groups